年度大賞／運動筆記男神出爐 國軍之光封王！

2023 年度大賞來囉！為期 4 天的筆記男神票選在 1/23 晚上 21:00 正式截止！在介紹完女神之後，現在就讓我們一起來看看前十名的男神是誰吧！其中第一名是由我們的國軍之光，又帥跑得又快的教練以 455 票封王，第二名緊追在後的則是去年拿下最佳動作冠軍的耶穌哥，而第三名會是誰呢？馬上來看看吧！

☀第十名｜2023 新竹城市馬拉松｜攝影：陳豪毅｜票數：50

☀第九名｜Panasonic 台北城市路跑賽｜攝影：貢丸｜票數：70

☀第八名｜台灣米倉田中馬拉松｜攝影：陳豪毅｜票數：71

☀第六名｜Garmin Run 亞洲系列賽－台北站｜攝影：貢丸｜票數：84

☀第六名｜2023 tSt 新北微風鐵人賽｜攝影：Leon｜票數：84

☀第五名｜2023 長榮航空城市觀光馬拉松｜攝影：徐拔｜票數：94

☀第四名｜2023 新竹縣尖石鄉鎮西堡王者之路~撼動超級馬拉松｜攝影：唐志清｜票數：151

☀第三名｜2023 ASICS RELAY 亞瑟士接力賽｜攝影：DoctorH｜票數：269

第三名由屏東跑屆的男神 鳴神 摘下，綜合跑友於投票區留言，有人表示「心中人選」、「鳴神好帥」、「鳴神出征，寸草不生」、「屏東一哥 帥！」，而鳴神本尊也現身在留言區和跑友們互動，小編在這邊也恭喜我們運筆的頭號粉絲 鳴神拿下 2023 筆記男神第三名。

☀第二名｜台灣米倉田中馬拉松｜攝影：陳豪毅｜票數：306

第二名是去年於最佳動作拿下冠軍的耶穌哥，這回則成了運動筆記的男神！綜合跑友於投票區留言，有人稱讚「帥得自然怡得」、「永遠帶著微笑的跑著～好膩害」、「哥依然瀟灑自如」，這邊也恭喜魅力無限的耶穌哥拿下第二名。

☀第一名｜2023 臺北馬拉松｜攝影：Bingo｜票數：455

第一名則由我們的國軍之光「豪帥的教練」拿下，跑友留言狂刷帥之外，也有人表示這位教練不但帥速度也很快，而本尊則留言回覆：「雖然不知為何有這個活動，但很謝謝按讚的大家，由衷感謝！」恭喜我們的教練成為 2023 筆記男神冠軍。

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責任編輯：Eulla

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