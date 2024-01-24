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繞過公墓跑進成功嶺 臺中資訊盃賽道更改跑友直誇！

運動筆記／ Eulla

2024 臺中資訊盃起跑。圖/臺中市政府提供

第六屆臺中資訊盃公益馬拉松路跑在上週末（21 日）在臺中國際展覽館開跑，賽事分成全馬、半馬、9.8K 路跑組、以及 3K 趣味組，共吸引近 4,000 名跑友到場共襄盛舉！其中讓跑友最有感的莫過於賽道的更改，今年不用經過墓仔埔，也能跑進成功嶺

今年邁入第六屆的臺中資訊盃，本次路線行經高鐵周邊美麗的田野風光及富有文化氣息的彩虹眷村，帶領參賽的跑者體驗不一樣的臺中風情！全馬男子組冠軍由林旻杰以 02:44:42 奪冠，女子則由在地跑團大腳丫的曾意如以 03:19:19 封后！半馬組別的男女子冠軍同樣雙雙由大腳丫拿下，趙宥瑞以 01:21:02 摘下王冠，許琇媛 01:40:02 衝線奪第一。

全馬男/女子冠軍，左：林旻杰｜右：曾意如。圖/運動筆記 王家業、小宇

賽後曾意如於臉書分享，原本以為自己是報名半馬，但賽事當天到了大腳丫的帳篷找物資時，才驚覺原來自己是跑全馬，雖然完全沒有心理準備，但還是站上了全馬起跑線，僅帶著兩包能量膠來挑戰這 42 公里。約莫在 27 公里處，來到了領先位置，她說：「最後 5K 生理痛，其實我身上有預防性帶了止痛藥，但不到最後我就是不甘願吃，透果按摩＋調呼吸，在 2K 前稍微緩解，進終點後心裡是笑著說，終於跑完了！」

半馬男/女子冠軍。左：許琇媛｜右：趙宥瑞。圖/運動筆記 王家業、小宇

而有參加本屆臺中資訊盃的跑友，賽後也於筆記評分上分享賽事感受，跑友表示「路線改善了很多，閃過成功嶺後山第九公墓；回到會場時讓跑者盡速進入室內避免招涼。只是過成功嶺後不斷的上山、不斷的爬坡..........救人啊。」、「今年不用跑公墓，真正享受跑進成功嶺，喜歡！」、「完賽禮超澎湃，領取動線很棒，不需要等待。賽道很有特色，可進成功嶺，雖然爬坡很辛苦，但有上坡就有下坡。」、「跑進成功嶺很有特色，阿兵哥加油很熱情很好！」。

2024 臺中資訊盃完賽獎牌。圖/賽事官網

（小編內心表示，這完賽獎牌也太帥了吧！還可以當開瓶器，希望有參賽的跑友可以在留言處上傳實際照片跟我分享><)

2024 臺中資訊盃完賽水壺。圖/賽事官網

許多跑友都覺得本次的賽道路線修改後，不用跑進墓仔埔讓賽事體驗更佳，不過也有不少跑友反應，完賽禮的水壺雖然很有特色，並不實用。截至 1/23 上午 11:30 為止，目前筆記的評分平均為 4.5 分，比上一屆還要多了 0.2 分，更大大地贏過 2021 年的 3.8 分。今年在賽道規劃拿了 4.4 分｜大會服務 4.6 ｜賽事 CP 值 4.4 分｜賽道特色 4.7 分｜跑者貼心服務 4.6 分。有參賽的跑友們也歡迎持續到筆記評分來分享賽事新的唷！

一起評分去👉https://reurl.cc/N4Qrje

責任編輯：Eulla

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馬拉松 成功嶺

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