訓練心得／亞瑟士路跑賽 半馬訓練營結訓

去年11月入選亞瑟士半馬訓練營，維期10週的訓練課程在今天的賽事結束後畫下完美的句點。剛加入訓練營的心情是喜憂參半，喜的是只會跑全馬的我，有機會跟專業的教練學習半馬的配速技巧和如何掌握身體的速度感；憂的是在女學員中我應該是最年長的，跟年輕美眉們一起團練的壓力好大啊，會擔心自己跟不上進度。幾週的團練下來，發現我的擔憂是多餘的，貼心的老鄧教練會依據團員的程度分組開課表，同組之間會再視個別差異再提供客製化課表，好感心啊！

比我年輕10來歲的美眉們也會主動來幫姐姐配速、破風，讓我沒有偷懶的藉口😆今天的半馬路線、風向、溫度等環境都比臺北馬的稍微困難一些，但我的成績比台北馬好，雖然還沒達成破百的目標，但很有成就感！在賽前教練特別叮嚀我，把半馬的體感分成三等份，每七公里評估一下自己的狀態，第一個七公里要有順暢餘力的感覺，第二個要專注才可以維持配速的體感，最後一個是維持在臨界的狀態。今天有認真去感受體感速度和自己的狀態，遇到長上坡和逆風還是有掉速的現象，但最後5K有大膽的將速度拉上來到預期的最佳配速，而且一路撐到終點。這是我最認真跑的一場半馬，很享受自己不斷進步的感覺，感謝亞瑟士、老鄧教練和可愛的團員們！認識你們真好！❤️

賽前老鄧教練幫我們加油打氣！💪

歷經10週的訓練，我們準備好了！🔥

暖心的老鄧教練賽前親自帶暖身操！❤️

好感情的團員們在起跑線前還在開心的討論配速策略🏃

老鄧教練貼心的跟我們分享賽後心得❤️

當天寒流來襲，93歲的婆婆和暖男老公仍在終點迎接我！感動不已的我眼淚已在眼眶打轉~🥰

很有質感的完賽獎牌😍

運動筆記的攝影師幫我留下專注的瞬間！🥰