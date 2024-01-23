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賽事心得／鎮西堡超馬 二見祖靈的驕傲！

運動筆記／ Sam Wu

大家好，我是Sam去年龍珠幫在2023鎮西堡大放異彩，於是我有感而發揮毫下一篇『我所看到的超馬，來自祖靈的驕傲「2023鎮西堡』這篇文章運氣好斬獲了2023年運筆最多點閱率第二名，我想應是超馬精神所帶來的勇氣及不放棄的精神感動眾多讀者，然這股熱情也燃燒了我沉睡已久的超馬魂；今年的我不再是用旁觀者的角度來描寫，而是親自下場時時刻刻領悟著祖靈的諄諄教誨。

深夜兩點集合，而在兩點前LDS超馬團的隊長還不忘給我們準備了愛心早餐。

2024鎮西堡碰巧遇到了寒流，尖石鄉公所已顯示13度，換算下來宇老跟鎮西堡大概只有4-5度，不光是冷，還有那下了將近10個小時的雨更讓人冷到骨子裡。

出發前的團拍

妹子陪跑團的大將軍

這是一個到會場後說他是紙糊的，絕不淋雨跑步先撤退的辣個FXT兩屆回收的男人叫練全哥🙄原本還跟我說要一起跟我挑戰月跑量不到50完成百K的😒

有個跑去寄物沒拍到的

土城0720的勇士們

起跑前看著衛星雲圖，知道今天一定會雨戰到結束。（Os：為什麼我每次跑超馬都是雨戰加寒流🙄）今年因為轉換職場的關係，每個月的跑量從250瞬間斷崖般降到50，沒有充足的時間跟精神好好訓練，想必定是一場硬戰，而這時龍珠幫的叫練全哥說：「一起來一天跑一個月的量阿。」看著這個月的排版表，我想也只能跟著他一起挑戰一天跑完一個月的跑量了。

50公里的濠哥100公里的大哥🫡珍惜還可以搞怪的時候

雨戰的關係，腳底很容易因滑而起水泡。碰巧路邊看到有人用登山杖爬坡，心想我嘉義深山長大的孩子欸，登山杖幹嘛要帶，路邊竹子撿就可以用了😏沿路大雨的關係不方便拿起手機拍照，人稱美麗的宇老景觀我只看到滿滿的棉花糖。

想看美景，不經一番寒徹骨是無法的。

雨、坡、風、冷，每一樣都可以讓人意志力瞬間崩潰。

要往80公里折返點的路上，沿著陡上後越趨寒冷，路上碰到了來自土城的0720跑團孟鑫哥與龍茗哥，叮囑我一定要注意保暖，真不行也可以降組。看著手上的登山杖，再看看不聽話的雙腿，算算時間完成80公里大概要12H；換句話說剩下2.5小時要完成最後下坡20公里，按照現在的狀況我一定回不來，於是我意志力崩潰了，到了80折返點我毅然決然選擇降組。

當我選擇降組的剎那，沒有任何的內心波盪，有的只是一個安心感，我知道我做了一個正確的決定，沒有練就什麼都沒有。

遠方的山巒像棉花糖，潺潺流水不是在溪裡而是在頭頂😮‍💨

特別感謝『台灣跑透透』的仲甫哥、阿丹哥、承億賢伉儷、小惠姐，謝謝你們熱情的私補。我不會忘記58配上阿比原來可以保暖😆

再次感謝🥹

這四位超級勇士！我降組折返後沒多久遇到他們繼續往上跑，他們說一定來得及，於是繼續往上拼

到後面已經完全沒辦法跑了，只能撐著拐杖幻想自己是苦行僧走回去😮‍💨

感謝大砲賜照😆沿路幫人補血詠唱，我想下次轉職可以考慮當僧侶了😆

50-80幾乎都用走的，完全跑不太起來，大腿酸脹、小腿疼痛、膝蓋內側酸痛、足底也跟著哀嚎，若那時有車問我要不要上去我一定不思考馬上上車。沿途懷疑人生，任何負面的想法在當下都會被無限放大，看著身後的跑者一個個刷過去，時時刻刻都在打擊自己的信心，我不禁懷疑我的選擇是否是正確的。：「上車不好嗎？堅持什麼呢？還要上班，你這樣怎麼上班？不會有人體諒你跑步受傷的好嗎？獎牌可以吃嗎？………」我挺過來了，看著手錶上的里程慢慢增加，看著距離終點越來越近，看著天色越來越黑，感受著雙腳越來越痛，我知道這一切似乎對他人沒有意義，但對我而言是一種態度，更是一種享受，不需要每件事情都有意義的對吧！

兩位沒有選擇降組的勇士🫡真的時間內回來了

活著回來了，滾著回來了，慢慢吐我也吐回來了。這一刻我與祖靈進行了13個小時多的交流，得到的總結就是山上的孩子沒有認輸的權利。mhowsimu 謝謝你們sgayeta 再見

留下了足跡，更留下了名字我降組，但我不服輸。

示範了一天跑一個月的跑量即便我沒有100，我還是甘之如飴即便我今天不良於行，我依然樂觀進取

高手小黃哥

破PB🫡

後記：辣個說要陪我一起一天跑一個月的，我完成了，你卻選擇下雨回程，對得起我嗎😒

感謝看到最後的最後

按照慣例發文附上梗圖是禮貌

同場加映

謝謝場上加油打氣、辛苦補給的志工們，因為有你，我們感到很快樂，更謝謝眾多跑團的鼎力相助🫡

照片取自：LDS超馬團、台灣跑透透、龍珠幫、賽事大會等等。

我是Sam，我們有緣馬場相見。短期我應該不會再報名任何賽事😆

超馬

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