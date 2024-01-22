「橘子岸到頂超級馬拉松」24人完賽 「超馬醫師」李俊昌加碼完成178公里直達玉山國家公園

由橘子關懷基金會舉辦的「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽於1月20日落幕，共24名跑者參賽，有8位抵達161公里(100英里)的「競賽組」終點，其中「超馬醫師」李俊昌選手更加碼完成178公里的自我挑戰，直達玉山國家公園。

本次總冠軍李俊昌選手以19小時10分鐘48秒領先完賽，並以22小時15分鐘29秒的成績在玉山國家公園界碑敲鐘，成為本次唯一成功挑戰完整賽道的跑者。完賽的當下氣溫僅攝氏4度，李俊昌選手表示：「在寒流來的前一天做這種挑戰，感謝主辦單位橘子關懷基金會高規格的照料，讓我可以有機會在一天之內學習以前人們的方式，用自己的雙腳從岸跑到頂，這是很難能可貴的經驗。希望有志之士也來挑戰，不一定要像我一樣一天完成，但可以分次來感受山海圳國家綠道。」

此外，48小時超馬國家紀錄保持人黃筱純選手以19小時58分鐘45秒作收，成為本次賽事女子組第一名；賽中黃筱純的友人在補給站驚喜現身，她帶著朋友的加油打氣和自己的堅持，完成了這場需克服近20度溫差和不斷上下爬升的高難度挑戰。