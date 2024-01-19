台灣唯一總升降高度近5000米賽道 「橘子岸到頂超級馬拉松」20日熱血開跑

超級馬拉松之所以吸引許多跑者挑戰，不僅在於距離和時間的增長、沿途地景的變化，更是追求自我超越的冒險實踐。橘子關懷基金會長期推動年輕人的冒險教育，透過支持和行動實踐橘子集團「Dare to Challenge 戰自己」的企業核心精神，於1月20日舉辦「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，將有多位國內菁英跑者前來挑戰。此賽事以「山海圳國家級綠道」為藍圖設計賽道路線，全長178公里，總升降高度達4957公尺，邀請國際級超馬好手陳彥博擔任賽事顧問，資深越野跑教練黃崇華擔任賽務長，後勤機巡、賽事醫療等賽務均以頂標規格籌辦。在農業部林業署的指導下，致力打造成為國際級超馬賽事，帶領國內外青年及頂尖跑者體驗台灣的冒險文化。

獨一無二生態地貌 橘子關懷基金會攜手專業團隊 以國際超馬為目標開辦

「橘子岸到頂超級馬拉松」由橘子關懷基金會所主辦，期許藉由「橘子岸到頂超級馬拉松」開拓冒險場域，將體育精神向下扎根，支持民眾實踐挑戰精神。賽事自2021年開始籌備，2023年初舉辦測試賽後，邀請世界田徑總會(WA)全臺唯一具國際A級賽道丈量資格的趙子文丈量員測量賽道，並取得國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)的路跑賽道認證。橘子關懷基金會將透過本次邀請賽成績申請國際賽事認證，與跑者們攜手打造一條體現臺灣「岸到頂」地理特色、吸引國際選手來台挑戰的超馬賽事。

比賽自台南市區的國立台灣歷史博物館起跑，分為161公里(100英里)的競賽組和178公里的自我挑戰組，競賽組的終點在中油阿里山新站旁，自我挑戰組終點則為玉山國家公園界碑；賽道總升降高度為4957公尺，涵蓋公路、產業道路和山路，並沿經地形起伏與變化多端的天候、氣壓與溫差，是考驗跑者體能和意志力的高挑戰路線。賽道建構於起自臺江內海、延伸至臺灣聖山玉山的「山海圳國家級綠道」上，周邊地景和聚落貫穿歷史、人文、地理、生態，溯源台灣400年冒險文化的路徑。

本賽事邀請超馬好手陳彥博擔任賽事顧問、資深教練黃崇華擔任賽務長、更與國立成功大學醫學院附設醫院急診醫療團隊共組頂尖應變團隊，給予選手世界級別的專業及安全賽事。官方指導單位農業部林業署也給予「橘子岸到頂超級馬拉松」高度肯定，期許借力賽事，能夠宣揚綠道的獨特生態人文，邀請更多國人親近山林與部落。

橘子關懷基金會從賽事實踐「GoNext」核心倡議

自2008年成立以來，橘子關懷基金會持續透過「大夢計劃」、「橘子冒險學園」等實際行動支持青年實踐夢想；近年更以「GoNext」為核心倡議，鼓勵青年「勇往直前，放眼下一次冒險」，跨出舒適圈並持續自我挑戰。執行長陳秉良分享：「我們倡議冒險教育多年，最珍視的就是從鼓足勇氣到實踐冒險的學習過程。我們相信青年在思考、準備面對人生的各種挑戰和逆境時，正是成長及突破的開端！長距離的『橘子岸到頂超級馬拉松』賽事，不僅考驗跑者體能，更是意志力及信念的鍛鍊」；2023年測試賽獲得男子組第一名、今年將二度挑戰的跑者－連續兩屆棲蘭林道越野100公里組總冠軍陳在琮也分享：「這場賽事是非常精實的爬升挑戰，過程中曾數度自我懷疑、體能撞牆，但最終仍克服一切，抵達終點！」

賽事顧問陳彥博肯定橘子關懷基金會用心辦賽 勉勵跑者：「完賽會為自己感到驕傲！」

國際級超馬好手陳彥博擔任「橘子岸到頂超級馬拉松」賽事顧問。橘子關懷基金會提供

繼2023年初測試賽後，再次擔任賽事顧問的國際級超馬好手陳彥博，在賽前分享：「一般有在跑馬拉松的人，賽道總起降高度超過1,000公尺可能就要哀嚎了；岸到頂是近5000公尺，連我都覺得滿硬的。能完賽的跑者會為自己感到非常驕傲！」這樣的高度升降差，讓「橘子岸到頂超級馬拉松」在難度上不僅是國內超馬賽中的頂標，更是一場讓跑者很純粹且真實面對自我挑戰的獨特賽事。

最新冒險大夢落地「橘子岸到頂超級馬拉松」將邁向國際！

「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請到包含中央山脈大縱走八天記錄保持人古明政、2022橫臺246K冠軍張逢源及測試賽男子組亞軍李俊昌等25位國內菁英好手直面挑戰。放眼未來，橘子關懷基金會將以本次邀請賽的跑者成績申請國際賽事認證，以期能廣邀更多海內外選手參與，將橘子關懷基金會的冒險大夢勇敢實踐！

擁有豐富國際賽事經驗的陳彥博也肯定橘子關懷基金會的專業與用心，從賽事規劃、風險管理、隨行機巡到醫護待命，方方面面皆已具備國際賽規格，「能夠有一條讓世界各國選手看見臺灣之美的國際賽道，也是我一直很期待的事，非常開心能夠參與『橘子岸到頂超級馬拉松』的實踐與進化。」