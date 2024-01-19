賽事心得／浙江杭州馬拉松 極凍零下低溫、跑者卻熱情如火

中國大陸在12/17又有不少比賽同時開跑，但話題最多的還是這場浙江省會賽事「2023杭州馬拉松」。從一開始決定11月中比賽，但又因為運營公司出問題而延到12月17日的新比賽日期!!創辦於1987年的杭州馬拉松，是中國辦賽歷史最悠久的賽事之一，僅次於北京馬拉松。經過多年發展，杭馬已經獲得世界田聯金標賽事、國際馬拉松及路跑協會（AIMS）認證賽事、中國田協金牌賽事、國家體育產業示範項目等榮譽稱號。

以下內容轉截自網路上：由於當天上午7點30分氣溫較低，為確保參賽選手人身安全和跑者體驗感，杭州馬拉松組委會研究決定將開跑時間推遲1小時，改為12月17日上午8點30分開跑。被譽為“史上最冷”的2023杭州馬拉松正式鳴槍開跑，全馬、半馬、歡樂跑共計3.6萬名跑友再次踏上杭馬賽道，跑友從黃龍體育中心出發，跑過西湖、錢塘江，最終抵達杭州亞運村。

12月杭州-3度的天氣，對跑友和賽事來說都是一個不小的考驗，但3.6萬名跑友以及賽事組委會用熱情點燃了杭州的寒冬，杭馬當燃、熱情相擁賽事設馬拉松(42.195公里)、半程馬拉松(21.0975公里)、歡樂跑(3.5公里)三個專案。馬拉松、半程馬拉松、歡樂跑共近三萬人參賽。受寒潮影響，杭州當天最低氣溫-3～-4℃，站在賽道上瑟瑟發抖但依然抵擋不住每一位跑者的熱情似火，天氣是冷的，但賽道卻是暖的；這是第一場在冬天開跑的杭州馬拉松，也是史上最冷杭馬，但令人沒想到的是，最冷的一屆杭馬成績卻大幅提速！

今年杭州馬拉松共有995人跑進3小時大關，創造賽事之最，刷新了2022年630的人數紀錄，位居中國馬拉松歷史第四。所有項目的起點，均在杭州黃龍體育中心。其中，馬拉松的終點，在杭州亞運村；半程馬拉松的終點，在杭州市民廣場；歡樂跑的終點，在杭州平湖秋月。展慈·大豐·2023杭州馬拉松的路線，涵蓋西湖和錢塘江這兩個杭州核心地區，所經之處既有寶石山、蘇堤、平湖秋月等風景名勝，也有錢江新城、奧體中心、亞運村這樣的城市地標，可以說將杭州的精華盡收囊中。值得一提的是，作為後亞運時代的杭州，這次馬拉松的終點設置在杭州亞運村，正是希望給跑友們留下一份獨特的亞運記憶。經過激烈的角逐，全馬男子組，中國選手王紅偉以2小時15分03秒的成績獲得第一名，中國選手粟國雄以2小時15分07秒的成績獲得第二名。

全馬女子組，中國選手夏雨雨以2小時30分44秒的成績，獲得冠軍。

創辦於1987年的杭州馬拉松，是中國辦賽歷史最悠久的賽事之一，僅次於北京馬拉松。經過多年發展，杭馬已經獲得世界田聯金標賽事、國際馬拉松及路跑協會（AIMS）認證賽事、中國田協金牌賽事、國家體育產業示範項目等榮譽稱號。為了保證賽事如期進行，本屆杭馬共設有裁判320名，官方配速員70名，從浙江各大院校招募了近5000名志願者，都經過通用培訓和專業培訓，為賽事提供禮儀接待、競賽、醫療救護等全方位的服務。

本屆賽事為參賽選手、志願者、裁判等準備一次性雨衣4萬件、暖寶寶13萬片、保溫毯3.6萬件。自起點開始，每5公里設置一個飲料站，每兩個飲料站中間設置一個供水的飲水/用水站，並在賽道沿途設置了多個補給站，準備了香蕉、能量膠、鹽丸等食物補給，讓參賽選手得到充分的能量補充。特別值得一提的是，在本屆杭馬全程終點和半程終點還特意為選手提供熱姜茶。本屆賽事吸引了大量的杭州市民前來觀看，為參賽選手加油助威，體現了杭州作為亞運之城的熱情。

「辦好一場賽，提升一座城」，「後亞運時代+杭馬」的賦能效應，更能夠以杭馬為窗口，將杭州推向全球。賽事傳播方面亮點頻出，《杭馬進行時》電視專欄以杭馬為主題呈現賽事籌備動態、精英跑友故事等；並開展了杭馬線上、線下走進社區、走進校園等推廣活動，得到了廣大市民和網友的積極回應。同時，賽前推出「嗨！杭馬」系列短視頻，通過跑友現身說法溫馨提醒、官兔告訴你要注意啥、跑友勵志故事、志願者準備情況等內容，呈現了杭馬緊張有序的籌備情況，跑友們滿懷期待的備賽狀態。

由於本屆杭馬遭遇低溫天氣，賽前組委會多管齊下分別採取多種方式保障選手安全《新突破：杭州馬拉松延遲1小時開跑有效避開寒冷》經過組委會的研究討論及時調整比賽時間延後一小時，有效的避開清晨的低溫天氣，這也是中國馬拉松歷史上不小的進步杭州馬拉松延遲1小時開跑，應對天氣環境及時作出調整值得點贊。一場大型賽事邁進的一小步，被視為中國馬拉松行業發展歷史進步的一大步。這其中付出了很多犧牲，但這一舉措反而有多個優點，其一能夠讓參賽選手們避開高溫/低溫天氣，降低意外發生的可能性。其二能夠儘早結束比賽的道路封閉管理，解放道路，降低賽事對當地市民大眾工作生活的交通影響。

事實上，在海外很多馬拉松辦賽經驗豐富的城市因為當地天氣炎熱或沿海濕度大等因素，往往都將比賽開跑的時間設在淩晨，比如中國香港馬拉松是淩晨05:00、曼谷馬拉松00:30起跑、新加坡馬拉松04:30起跑、迪拜馬拉松06:00起跑這樣相當著名的大型馬拉松，在淩晨起跑已經成為多年的慣例。中國馬拉松賽事舉辦數量在全球都是首屈一指，曾經也有一部分年輕人在參與和學習海外賽事時注意到相關城市的成功經驗，但是多年以來一直無法推進，甚至有網友開玩笑說是因為太早擔心領導起不來。

實則不然，每場大型賽事的每個細微調整可以說都是牽一發動全身，其實這個決策對於組委會、政府、城市保障和電視直播等等所有參與者，以及每個流程都是一個非常嚴峻的考驗，同時參賽選手也需要適應。

通過實踐證明，杭馬組委會的決定是正確的，切實可行的。值得全國馬拉松賽事學習借鑒。感謝廣大幕後工作人員的辛苦付出，讓一場頗具挑戰的馬拉松具有可靠安全的保障。未來可期！2024，我們相約下一個起點！

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