Wings for Life全球路跑 5月5日零時差起跑

全球最大規模、由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的「Wings for Life全球路跑」將迎來第11屆的公益賽事,在台灣時間5月5日晚間7點與全球跑者零時差開跑,參賽者即日起只要透過手機下載「Wings for Life World Run」的APP即可報名參賽。

「這次換我用聲音來追趕跑者們!」首度擔任「虛擬終結者號」的YouTuber椅人,在去年曾在中正紀念堂推動輪椅與跑者們參與Wings for Life 全球路跑,當時完成了8.87公里,「現場看到大家聚在一起為公益而跑,經過的時候也為我打氣,真的很感動!」大學時期的一場車禍意外導致椅人下半身癱瘓,但他不斷嘗試像攀岩、衝浪等各種運動,重拾對生命的熱情。椅人也希望透過自身經驗鼓勵輪椅族克服心理障礙,一同下賽道為自己而「跑」。

在Wings for Life全球路跑中,跑者們不衝終點線,而是會被移動的終點線「終結者號」在後頭追趕。App路跑更跳脫傳統路跑模式,每位跑者都須戴上耳機參賽,在開跑30分鐘後,虛擬終結者號將會以「聲音」逼近,讓跑者感受到被「移動終點」追上的刺激體驗。一旦被虛擬終結者號追上則比賽結束,跑者的名字將出現在全球榜上。

參加 Wings for Life 全球路跑不難,只要下載「Wings for Life World Run」的APP,在APP上報名完成即可。在台灣時間5月5日晚上7點,全世界將同時響起起跑訊號。Wings for Life 全球路跑號召台灣跑者齊聚台北中正紀念堂自由廣場,一起為不能跑的人而跑。

若不方便到台北也沒關係,無論是專業運動員、業餘跑者、跑步新手小白,都可以在APP上登入並「建立自己的團隊」在平常熟悉的場地與一起訓練的朋友揪團跑!除了可以自己組隊、取隊名外,只要越多親友加入,就表示有更多人支持脊髓損傷研究。

Wings for Life脊髓研究基金會CEO 安妮塔(Anita Gerhardter)說:「我們期帶有更多的跑者一同加入Wings for Life 全球路跑,為脊髓損傷研究增加全球關注,並突破往年的捐款。」去年Wings for Life全球共號召192個國家、超過20萬6千人報名參賽,募集580萬歐元的捐款投入研究(2022年募集470萬歐元),一同朝著幫助治療脊髓損傷的目標向前邁進。