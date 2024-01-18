Wings for Life全球路跑 5月5日零時差起跑

全球最大規模、由Wings for Life脊髓損傷研究基金會主辦的「Wings for Life全球路跑」將迎來第11屆的公益賽事，在台灣時間5月5日晚間7點與全球跑者零時差開跑，參賽者即日起只要透過手機下載「Wings for Life World Run」的APP即可報名參賽。

「這次換我用聲音來追趕跑者們！」首度擔任「虛擬終結者號」的YouTuber椅人，在去年曾在中正紀念堂推動輪椅與跑者們參與Wings for Life 全球路跑，當時完成了8.87公里，「現場看到大家聚在一起為公益而跑，經過的時候也為我打氣，真的很感動！」大學時期的一場車禍意外導致椅人下半身癱瘓，但他不斷嘗試像攀岩、衝浪等各種運動，重拾對生命的熱情。椅人也希望透過自身經驗鼓勵輪椅族克服心理障礙，一同下賽道為自己而「跑」。

在Wings for Life全球路跑中，跑者們不衝終點線，而是會被移動的終點線「終結者號」在後頭追趕。App路跑更跳脫傳統路跑模式，每位跑者都須戴上耳機參賽，在開跑30分鐘後，虛擬終結者號將會以「聲音」逼近，讓跑者感受到被「移動終點」追上的刺激體驗。一旦被虛擬終結者號追上則比賽結束，跑者的名字將出現在全球榜上。

參加 Wings for Life 全球路跑不難，只要下載「Wings for Life World Run」的APP，在APP上報名完成即可。在台灣時間5月5日晚上7點，全世界將同時響起起跑訊號。Wings for Life 全球路跑號召台灣跑者齊聚台北中正紀念堂自由廣場，一起為不能跑的人而跑。

若不方便到台北也沒關係，無論是專業運動員、業餘跑者、跑步新手小白，都可以在APP上登入並「建立自己的團隊」在平常熟悉的場地與一起訓練的朋友揪團跑！除了可以自己組隊、取隊名外，只要越多親友加入，就表示有更多人支持脊髓損傷研究。

Wings for Life脊髓研究基金會CEO 安妮塔（Anita Gerhardter）說：「我們期帶有更多的跑者一同加入Wings for Life 全球路跑，為脊髓損傷研究增加全球關注，並突破往年的捐款。」去年Wings for Life全球共號召192個國家、超過20萬6千人報名參賽，募集580萬歐元的捐款投入研究（2022年募集470萬歐元），一同朝著幫助治療脊髓損傷的目標向前邁進。