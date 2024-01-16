賽事心得／杜拜馬+盧克索馬 6星5大洲圓夢之旅

2024新年第一週的非洲圓夢之旅，整個旅程驚喜滿滿，先生說因為要在杜拜轉機，所以（順便）入境逛個三天三夜體驗杜拜的奢華，果然入境時海關人員就大方的送我們一人一張5G 網路卡（豪邁呀）。

走在路上超跑簡直是路邊都是，第一次看到這麼多勞斯萊斯跟千萬跑車，真是狂呀⋯⋯

接著前往有著全球最大購物商場美名的杜拜購物中心（The Dubai Mall），足足有200個足球場面積大，他說順便去領取包裹，啊？

於是⋯⋯我都笑不出來了，莫名多了張全馬號碼簿，有人說來杜拜當然要順便玩跑杜拜馬拉松賽呀！

杜拜馬拉松的賽道是圍繞著七星帆船飯店左一圈右兩圈的道路，幾乎都是直路，附近飯店奢華程度爆表。

但是金標籤賽事補給非常正規，要來跑的能量膠要備足，我們本次的自由旅行時間還很長，所以都沒有要拼成績，完賽就好。

賽後先生預訂了終點附近餐廳吃完賽慶功宴，想不到是去夢寐以求的帆船飯店欸，每次都在影片中看到，這次終於見到本尊了。當然是拍不停逛不停呀！

接待小姐得知我們剛跑完杜拜馬拉松是來慶功的，餐後還送我們個小驚喜，金箔甜點+玫瑰花，哇嗚～好開心呀！

隔天生日當天由杜拜前往埃及，在阿聯酋航空第一次遇到台灣的美女空服員，還幫我拍了好棒的生日照片跟送小禮物🎁，幸福不已。

抵達開羅後有人說要去入住的飯店頂樓幫我慶生，哇！竟是金字塔欸，世界唯一還存在的古七大遺跡，埃及真的好美。

隔天就是人生夢想清單之埃及騎駱駝、手摘金字塔、飛越金字塔、跟駱駝親親、人面獅身像等的成就達成，真是讓人感到不可思議。

到埃及跑馬拉松一直以來的資訊比較少、入境要簽證、交通也不方便，但人生的夢想清單總少不了埃及跟非洲夢，於是去年10月先生就一直跟主辦窗口Monsen聯絡，報名方式一律要用匯款至埃及，沒辦法線上刷卡，且他們也有跟酒店合作超值的套餐方案，含五星級Jolie ville住宿3晚+賽事報名費2人+飯店起點接送+慶功晚宴，因都要海外匯款，所以很怕被騙。

但事實證明Monsen真的很用心，幾個月來有什麼問題都不斷與他連絡，最大的瓶頸點就是要搭夜巴10小時前往668公里之外有著全球最大露天博物館之稱的-盧克索。埃及諺語「沒去過盧克索，等於沒去過埃及」。

後來他還免費幫我們買好預訂的車票告訴我們去哪裏坐車，因是深夜班次，還一再確認我們是否平安上車，真是非常好的人。

接下來就是見證圓夢的到來，盧克索馬拉松是非洲最古老的馬拉松（第三十一屆），也是埃及唯一的ASIM認證賽道，因宗教信仰五六是假日的關係，將在週五舉行。

選手物資是前一天在飯店內發放，我們也終於能跟Monsen先生相見歡了，竟然還遇到兩個來跑半馬的台灣女生，當然也要一起加油打氣。

賽事起點是在帝王谷的哈特謝普蘇特女王神殿，出發1公里後繞行賽道1圈10公里，沿途有熱氣球升空及門農巨像等景點。

早晨的天氣非常寒冷，8度左右，很難想像這是埃及的沙漠地區吧！領取物資時就有看到全馬名單我們是台灣唯二的兩人😆，香港倒有旅行社組團參加全半馬近40人。

雖是ASIM認證賽道因參賽人數不多道路並不完全封路，一路上會有眾多的小朋友陪跑跟加油，路上的車也會不時的停下來吶喊為我們打氣一下。

最後一樣開心的玩跑42公里，完成了自己的第六十五馬，剛好也是完成六星+五大洲達成。

晚上的慶功晚宴也非常的精彩豐盛，有勁歌熱舞表演，還有自助晚餐吃到飽，氣氛真的high到不行。

因之前有跟Monsen說過我們是來圓夢非洲馬拉松順便結婚週年紀念，他還幫我們準備了蛋糕上台給我們祝賀，太驚喜不已了。

隔天回程竟也讓我們搭他們志工團隊的專車一起回開羅，真是揪甘心,埃及馬拉松團隊真是太棒了。從極盡奢華到古文明的國度，從頂尖建築到世界遺產之首，從搭飛機到騎乘駱駝，從現代化到非洲沙漠，最後在現代奢華到古文明國度的激烈碰撞之下入手了這兩面對我來說極具意義的獎牌，當然更重要的是我跟先生也一起都完成了五大洲+中東地區跑馬拉松的夢想。

時間總是不停催著我們老去，但夢想卻能讓我們勇往直前，在新的一年祝大家新年快樂，所有的理想都能夠努力達成。

我是勇闖世界的六星跑者，目標旅跑世界100個城市，趁此生未老，不留下遺憾。