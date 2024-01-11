賽事心得／金門馬拉松 金門大橋走三回
2015年第二馬跑過金門馬拉松，回家大約10天才恢復。
2016年全家陪公婆跑5K，這是很難得的回憶，因為90歲在金門當兵的公公說當年他有參與挖坑道。今年會參加是因為有新的路線，金門大橋跑到烈嶼是沒有跑過的路線。
起跑前跟幸福水漾合照
跑往慈湖方向，是之前有跑過的路線（千惠拍照）
回程慈堤的風有點大
要上金門大橋了，兩旁的戰車阿兵哥平常沒有的喔（千惠拍照）
對面的海龍部隊，邊跑邊呼口號，壯觀吸睛
烈嶼的賽道，應該是戰車走的路線，不常跑水泥地的我，還沒跑出烈嶼，我的左膝就有點不舒服了。
請在這邊當過兵的跑友大哥幫拍照
金門馬的特色，就是在地阿公阿嬤加油很熱情，忍不住停下來合照一下，謝謝他們熱心加油。
這個字義，應該是台灣最西部了？
八達樓子前與泰山夫妻合照
經過好幾位攝影師拍照的勝利門，後方的蔡師傅麵線，聽說很好吃～～
跑了快5小時，終於跑回到金門大橋了，只是這個風也太大了吧～近５公里的路程花了50分才＜走＞完，心想這個風可以關小一點？到底是幾級陣風啊？跟老公說還好平常有認真吃，不然真的會被吹走~～～
看到跑完半馬說要在終點拍照的田哥，太開心了～
老公是田哥的最後一個，拍完終於可以收工了
感謝田哥辛苦守到最後回來的我們
終於回到終點了，碰到工作人員，忍不住說風也太大了吧～結果好像是回來的大家都有同感，但聽到工作人員晚上一點就進會場忙，想想純粹當跑者，真的是件幸福的事。
本來想慢慢走在最後一個，有吉普車壓隊的，但是怕讓田哥等太久～～～
跑完竟然還吃得到金門有名的廣東粥，熱乎乎的，感覺回到人間了，橋上的大風經歷，永生難忘啊。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊這次金門跑馬行程規劃四日遊，馬拉松在第二天，第一天下飛機後，在機場旁的三德租車行李由他們帶到民宿，以件計價，一件30元，可以省掉來回的時間。
第一次來金門沒有租車，第二次坐遊覽車，這次騎機車，感覺很新鮮。
第一站走獅山跑陣地
第二站山后民俗村，遇見幸福水漾
王阿婆的蚵仔煎很好吃，石蚵味道鮮美
金沙摩洛哥，這名字太吸引人了，到現場很佩服取名創意
看到蚵嗲，立馬排隊，吃了這家後，默默在心中更換第一名名單了～～
金門的標語很多，第三天到了對岸，也是多遑不讓
晚餐前先走一趟金門大橋，大橋旁的迎賓戰車
晚上的金門大橋很美
回程騎車時風好大啊，想說隔天白天跑步，風應該會小一點，結果比晚上更大。＊＊＊＊＊跑完後第三天的行程，規劃小三通到廈門，要帶護照＋台胞證
船票：750元，船程：30分鐘
清涼大哥辦了第三次護照，終於第一次出國了
感謝＜小陳故事＞民宿陳大哥幫忙，直接包車到南靖，車資1200人民幣。
牌樓上面有＜何應欽＞題字
圓形的＜望遠樓＞很壯觀
＜想出家找不到廟＞的趙師傅解說，陰井的典故
土樓溼地
上樓一個人收費10元，上次沒多久，就被趕下樓，趁著下樓拍一下窗戶
第二站雲水遙
第三站，方形的＜和貴樓＞
原來三個景點是一連串的
晚上回廈門酒店前，體驗一下＜人生富足＞的洗腳按摩，跑馬完的隔天，按到哇哇叫，隔天挺舒服的。
最後一天的早餐，看到跟老公同名的店，進去吃後人很多，兩旁都沒有人，對比很大，但真的蠻好吃的，這張照片是阿杰老闆拍藍衣阿杰哥。
謝謝民宿闆娘把行李上車，開車接我們走行程，想說來吃泰山極力推薦的蔡師傅，結果已經休息了，留待下次再訪。
舊地重遊，四個人在勝利門前合照
這是四天內第三次上金門大橋，第一天的夜騎，第二天的跑步，今天開車最是輕鬆，也是橋上天氣最好的時段。
來模範街採購時，聽到防空警報聲響，第一時間想到對岸飛彈來襲？太有臨場感了～
第二天跑完吃廣東粥時，還沒有龍年燈飾，有了燈飾更添年味
在小陳故事的客廳慶功宴，吃早餐，很有金門特色，有機會再來金門，就住這裡，但是我只想跑半馬就好了～但是可以多玩幾天此行感謝玉萍報名賽事，搶到早去晚回的機票，住優質民宿，三德機車的工作人員也很貼心給了很多好建議。
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