賽事心得／廈門馬拉松 海外白金賽事初體驗

生平第一次走訪廈門，至今已是10年前了。當年動機很單純，過來體驗台灣與福建閩南相同之語言或文化。由於廈門處於泉州及漳州之間，故方言上也融合了漳泉兩地，發展出與台語相似度極高的閩南話廈門腔。走在廈門老城區，也能很親切的聽到熟悉的廈門閩南話方言，也令我忍不住與街道上的店家用自己擅長的台語混和優勢腔(漳泉混合偏漳之口音，俗稱下港音可又以台南腔為準)交流切磋幾句。一趟下來也受益良多，返台後也與老人家分享起閩南廈門之旅，偏偏一個月後，長輩剛好回家了(壽終正寢)

由於廈門開啟了我對其文化有興趣之一扇大門，因此本場賽事更成為我跑馬以來，鎖定的賽事之一。原本在一月份，根據目前認識的跑友中得知，往往都遇到陰雨，令跑者都能創造奇蹟，不過受疫情影響之下，這些年來都延到4月份，天氣也自然就偏暖了。好不容易2024年終於回歸到一月份，期待已久的廈門馬拉松賽事，也順利的取得參賽權，交通方式則採用了國內航線，台北到金門，再從金門坐小三通抵達廈門。

不過天氣總是無法精準的預料，這幾天剛好都是晴朗的天空，即使氣溫才13度，但天空沒有雲量，因此被溫暖的太陽照射之下，身體也跟著燒熱起來，加上賽道上，由於廈門是個海島，島嶼本身就是地殼長期擠壓下，從海面上隆起所形成的小山丘，所以還是會遇到有爬坡考驗，去程還好，但回程大約到31k處有個爬升考驗，可不輸給台灣的萬金石後段麥當勞坡。這次被大會分發到E區出發，出發時間為7:38，這點跟台灣賽事的時間相比，顯得較晚。不得不說一點，就是會場的廁所，還有而外設置男女各自的小便區，這樣不僅更能有效的將使用人潮分散，不會讓太多人排隊等候前往英國首都。

鳴槍後，花了45秒到達起點拱門，立即按下開始，從起點會展中心到賽道之主幹線上，就有1km了，進入賽道主幹線，即為廈門島的環島東路，一路沿著環島路往西南，左側是海，同時日出東方，可說一邊吹著海風，一邊有著和煦的陽光，也因此就固定周期下，經過補水站或灑水站也會淋水控制身體核心溫度，出發時原則上都是一路往下，還算好跑。同時也深深體驗到，海外賽事及當地民眾對每一年的這一天也相當熱情，沿路上都看的到市民在賽道旁邊替選手們加油。

大約到了12k，就是廈門島上的演武大橋，這時候菁英選手已經跟我們迎面擦身而過，其中還聽見有跑者對著自己國內選手董國建加油，這名字其實我也聽說過，沒記錯，也為中國出征前幾年之東京奧運15k左右離開了演武大橋，準備進入廈門的市區，這時候的西側就是廈門著名的景點鼓浪嶼，目前的均速大概在4:56/km，三個5km用時分別為25:04、24:26、24:40，狀況都還好，其中有幾個補給站也品嘗了當地的鹽丸，他是每包4PCS，嚼起來便能散發出鹹味且沒有其他口味；而運動飲料不是舒跑也不是跑礦力，喝起來口感很像椰子；垃圾區則是圍成一個長方形的大面積，跟台灣單純只擺放個垃圾桶截然不同。

19k折返，第4個5k，20k之分段用時24:39、半程用時01:44:22，估計完賽會在3:28。但就在這時候覺得腿有點僵，也開始經過醫療站就停下來讓工作人員噴肌樂舒緩緊繃的腿，原本也會擔心海外賽事應該沒有像台北馬這樣有工作人員幫跑者噴霧的，因為國內其實很多場賽事未必有這項服務，甚至也未必會提供肌樂，身為一場白金賽事果然沒令跑者失望。

大概到24k，也是回程跑上演武大橋時，想說稍稍歇一會，進一旁的流動廁所，但萬萬沒想到，正當我踩上流廁台階時，小腿竟然抽筋了，方便完繼續奮鬥時，目標配速自然也直直落，到25k用時2:06:14，均速掉到5:02/km了，第5個5k區段用時27:25，而第25k單圈則為6:19/km，因為在24k進流動廁所時抽筋的影響。一直到30k這段路，每公里都配5:15/km，均速也逐漸掉到5:03/km，然後第30k單圈才又開始加回到起跑時的目標配速。30k用時2:31:58，這裡是第6個5k，區段用時25:44，過了這邊即將面臨到一處上坡，大約在31k處，此時因為前幾段有先適時的放掉一部分，讓身體稍作喘息，也開始準備再出發，慢慢的將剛才丟失的分秒補回來，也不去管他頭頂日照及剛才的抽筋了。

過了35k是第7個5k用時2:55:57及23:59，均速逐漸在拉回當中，約5:01/km，且內心也不斷告訴自己，還有機會在330以內完賽的，既然來到海外，就要有始有終，這麼想著，節奏也就一直在增加，加上本身也清楚，當看到會展中心外面的路口，也差不多是37k了，這裡再往前2km就準備折返回來，所以每過1km都在默默倒數還剩下多少距離就完賽了。

接著過了39k的折返，不知道是否今天各種條件都對選手頗為挑戰，疑似有跑者中暑，救護車也趕往搶救去。40k就是最後一個5k了，時間為3:18:49及22:52，均速差不多已經增加到4:58/km，這不知道是否被激發出來的動力?明明在24k就抽筋，可是30k起又拉回到超乎目標之配速。

最後進終點以3:27:51完成了自己海外首場白金標籤之馬拉松賽事，前半程用時1:44:22、後半程用時1:43:29，可以看出後半程還比前半程來的快，要是24k抽筋下沒有先調整狀態，我想後半程應該不會有充足的動能吧！同時大會也正播放著台灣人的國民歌曲，'愛拚才會贏'，我也忍不住激動的情緒跟著哼唱，'人生可比是海上的波浪 有時起 有時若 好運 壞運 總也要照起工來走.............'；其實馬拉松也經常拿此來比喻，如同人生，過程中總是會遇到很多狀況要去突破，而當自己過程上遇到瓶頸，千萬不要氣餒，也不要覺得所遇到的問題很可恥，畢竟每個跑者面對一場馬拉松或者每個人面對自己的人生，都有各自的問題要去解決。

終點即將抵達，衝衝衝！

賽道其實也不少上下坡

白金賽事完賽證書顯示的數據也相當詳細，可以很清楚的看到每5km的時間及各里程中的排名。

廈門馬拉松的完賽獎牌很有質感，雕刻又很精緻。

質量270g，材質應該就是白金了。