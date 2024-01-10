說走就走！今年3月一起來場木棉花跑旅

2024矽品半程馬拉松-破風前行－主視覺。圖/樂活報名網

即使強風襲來 仍選擇破風前行！

本屆矽品以破風前行當作副標，期望跑者面臨強風一般的困難，也能無所畏懼地往前邁進，如同馬拉松，人生不一定要快才是贏，順利完賽也可以是成功的象徵！

這次活動共分成半馬破風組(21K)、挑戰疾風組(10K)、樂活乘風組(4K)三個賽種，除了專屬紀念衣、完賽獎牌、運動毛巾外，更贈送來自二林的冠軍米-「二林鎮農會儒農米」給21K、10K的跑友們，讓大家不只跑萬米還能吃好米！

2024矽品半馬超值伴手禮。圖/樂活報名網

同時為了響應環保，本次活動除了贈送環保提袋與環保餐具組，希望跑者從生活中實踐愛地球的理念，更開放「永續組」，讓不需要紀念衣的跑者能夠選擇，價格上也更加實惠！

本次活動一大特點便是高達151,800元的總獎金，21K總排第一名獎金15,000元，10K總排名第一名獎金6,000元，跑不到第一名也沒關係，前十名通通有獎！跑步好手可千萬不能錯過這豐厚的獎勵！

報名參加拿獎金

活動特色說不完 現場體驗最實在

說到矽品，不能不提到的就是超級澎湃的補給，從烤雞、牛肉、豬腳、海帶，到豆干、滷鴨翅、滷味、紅燒肉…等各種山珍海味，當天更有熱情的志工們會在補給站協助選手補給，為選手加油打氣，「不怕你吃，就怕你吃不完！」

各式各樣的補給品。圖/樂活報名網

活動當天也會舉辦天才小釣手、眼明手快等親子同樂活動，讓家長跟小孩除了跑步也能一同挑戰遊戲，培養感情！重點是遊戲活動全部「免～費～玩！」，參加還可以拿好禮，就是要讓你有得吃還有得玩！

親子同樂活動。圖/樂活報名網

遊戲好禮不夠你拿嗎？甭擔心，只要報名參加2024矽品半馬，活動當天就能「免費」參加摸彩，「Panasonic 50吋LED液晶電視」、「ZOJIRUSHI 象印 10人份微電腦電子鍋」、「Panasonic 14吋微電腦DC直流電風扇」……等總價值近7萬元的摸彩好禮等你來抽！

點我參加萬元摸彩

超值摸彩好禮。圖／樂活報名網

在地美食報你知 跑完再來場二林一日遊！

早上跑完矽品半馬，下午再安排一場二林的美食之旅，豈不美哉？無論是豐盛的早午餐、新鮮冰涼的木瓜牛奶，或是無敵軟嫩、肥瘦均勻的爌肉飯，只要跟著地圖就能輕鬆吃到超多樣在地居民激推的美食，絕對不踩雷！

二林在地美食。圖/二林鎮公所

木棉花的花語深具意義，象徵著「珍惜眼前的幸福」，每個人來到這個世界作客的時間短暫，不妨來場說走就走的旅程！與珍惜的人一同奔跑在二林的木棉花道，留下更多難忘的回憶、美景，在有限的時間裡，一同讓生活過得更充實、健康！

說走就走，破風前行！