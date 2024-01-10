賽事心得／廣州馬拉松 中國四大滿貫賽事之一

中國大陸在12/10的比賽，網路上一面倒被廣州馬拉松給淹沒了….雖然小弟我這天有跑了一個浙江諸暨西施馬拉松的半馬，但網路上的新聞也沒有少，哈~

回說廣州馬拉松在大陸算是知名馬拉松賽事之一，因為廣州馬拉松賽創辦於2012年，2014年起就被連續評為中國田協金牌賽事，2018年又獲得國際田聯金標賽事稱號，正式成為雙金賽事；再到今年是廣州馬拉松10週年哦!!又是中國馬拉松大滿貫4大賽事之一(還有北京馬、武漢馬及重慶馬); 所以就是重要中的重要賽事啦!!

以下內容來自網路:12月10日7時30分，2023廣州馬拉松賽鳴槍起跑。久違的奔跑節奏，熟悉的廣馬賽道，超過14萬人報名，最終2萬名全馬參賽者和1萬名半馬參賽者齊聚天河體育中心，用暢快的奔跑、火熱的激情再次燃起城市活力，共襄廣馬十年盛會。

萬眾矚目的廣州馬拉松賽在暌違三年後將鳴槍起跑。來自世界各地的三萬名跑友齊聚廣州，相伴于天河體育中心，撞線於花城廣場海心沙；他們用腳步丈量廣州，以廣馬之名邂逅廣州之美，在「一江兩岸」的賽道上欣賞廣州的城市風貌，在雲山珠水間品味嶺南文化的獨特韻味，在奔跑中釋放生機與活力，用不斷超越自我、挑戰極限的「廣馬精神」共赴廣馬十年之約，共襄廣州體育盛會，萬「馬」奔騰的跑步盛況重現羊城。

廣馬時隔三年回歸，恢復了全馬和半馬兩個專案的設置，沿用了之前的經典賽道，半馬終點在廣交會展館，全馬終點為花城廣場。組委會還邀請了蘇炳添、郭晶晶、陳冠鋒等多位知名運動員擔當宣傳大使，為廣馬十周年造勢，也讓整座城市的運動氛圍更加熱烈。

經過激烈的爭奪，最終男子馬拉松項目冠軍為肯亞選手Moses Kibet，成績為2小時09分02秒；

女子馬拉松項目冠軍由艾瑟爾比亞選手Guteni Shone lmana獲得，成績為2小時28分30秒；

中國籍男子第一名歸屬吳向東，成績為2小時15分36秒；

鐘佳萌收穫中國籍女子桂冠，成績為2小時41分10秒

半程馬拉松項目中，男子冠軍由孫曉陽獲得，成績為1小時09分30秒；

女子冠軍則被黃雪梅收入囊中，成績為1小時16分37秒。

黃雪梅1小時16分拿到女子半馬冠軍，殷曉雨獲得女子半馬亞軍。黃雪梅又收穫了一枚金牌，在10月底剛結束的北京馬拉松賽事中，黃雪梅以總成績2小時32分，躋身國際女子第七名、國內女子第三名。是迄今為止中國馬拉松賽場上女子業餘跑者跑出的最好成績，因此，黃雪梅被冠以新晉「大眾馬拉松一姐」的稱號。

經過十屆賽事的歷練發展，作為世界田聯金標賽事，廣馬致力於打造賽事品牌，服務保障持續優化，人文內涵連年豐富，專業化、國際化程度不斷提高。

展望未來，廣州將借助承辦十五運會和殘特奧會的契機，把今後的廣馬賽事籌辦與體育綜合實力提升、健康城市建設結合起來，不斷增強群眾參與度、獲得感，不斷提高人民健康水準，全力把廣州賽事活動進一步辦出特色、辦出風格，辦成人民滿意的體育盛會，為建設體育強國、推進中國式現代化建設作出廣州新貢獻。

以上內容節錄自廣州馬拉松官網微信公眾號 新浪跑步微信公眾號 馬拉松跑步健身微信公眾號 馬拉松報名網微信公眾號 馬拉松報名微信公眾號 98跑微信公眾號 馬拉松研究院微信公眾號 慧跑CCTV 5新浪微博 跑步經緯小紅書號: 109570575