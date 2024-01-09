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Run For Love寵愛迷你馬拉松 大小朋友+毛孩一起「毛」起來玩

運動筆記／ Run For TAIWAN

寵愛毛孩︱友善大地︱親子同樂

台灣米倉田中馬拉松系列活動第一場：Run For Love 寵愛迷你馬拉松，是一場集合大朋友、小朋友和毛孩的歡樂盛事，這不僅僅是一場迷你馬拉松，更是一場展現家庭溫馨以及對自然的熱愛的全方位體驗。一起往下探探 2024 這場寵愛之旅的更多亮點！

寵愛系列活動

✨ 毛起來讚 

分享毛孩照/影片得好禮 - 即日起至 3/6(三) 23:59 截止活動參加方法：- 按讚田中馬粉絲專頁- 在時間內於指定臉書貼文 (貼文連結待補) 留言處貼上寵物有趣的照片，並標記三位好友- 邀請朋友們來按讚！

活動敘獎方法：報名 3K 寵物組的選手 :(1) 讚數最多前三名可獲得【摺疊收納置物推車乙台】(2) 留言貼文按讚超過 100 次，可獲得大會準備的精美小禮物♦ 未報名的朋友們: 只要按參加步驟於留言貼文，邀請朋友按讚超過 100 次，也可獲得大會準備的精美小禮物呦！♦ 3/7 中午 12 點前公布得獎選手以及讚數達到 100 次的粉絲，於活動當日上台領獎 (限 3/10 當日領獎哦)

✨ 毛起來「畫」- 畫畫換禮物

當日帶完成上色的著色徵稿圖，可至會場換取小禮物哦！

✨毛起來「跑」- 寵愛運動會

多元的寵物趣味活動，憑號碼布現場報名參加！

✨ 毛起來「玩」- DIY體驗、迷你遊樂區

(1) 玉米娃娃手做DIY $150/人(2) 親子咖啡手沖課程體驗活動 $200/人

✨ 毛起來「buy」- 寵愛市集

文創、美食、寵物、小農等攤位，陪大家共度美好假日。

✨ 毛起來「種」- 植樹領樹苗

搭配植樹節，完賽後田中鎮公所於發送樹苗處發放樹苗，帶回家種植綠化環境。

✨ 毛起來「食」- 野餐活動/可加購食光野餐組

活動現場大草皮，歡迎一般民眾以及選手完賽後可以遊玩現場活動外，也可輕鬆席地而坐，享受陽光沐浴、美食補給野餐時光。

寵愛迷你馬當天週邊服務

✨ 寵愛基礎健檢

醫生透過「問診、聽診、視診」初步評估眼、耳、口鼻、皮毛健康狀況。

✨ 寵愛友善接駁車

提倡搭乘大眾交通運輸工具，提供接駁車於田中車站、高鐵站往返會場 (預先報名)。

✨ 寵愛毛孩補水站

3K 寵物組路線，每 500 公尺設有水站，為毛小孩補充水分。

寵愛迷你馬拉松紀念好禮

田中馬系列活動-寵愛迷你馬拉松

活動時間：3/10(日) 06:40-11:30

活動地點：高鐵田中路ㄧ段與高鐵綠園路ㄧ段路口廣場 (高鐵彰化站區–田中氣象站附近)

手刀報名： 點此即可報名

快來參與這場全家歡樂的寵愛迷你馬拉松，讓我們一起共度美好時光，感受親子同樂、友善大地的奇妙體驗！

田中馬拉松 毛小孩

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