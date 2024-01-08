賽事心得／順利完成跨年連日馬 隔週又跑台南國際馬

2023年尾跑完萬丹紅豆馬後隔天早上又接2024元旦的月世界馬，就這樣我完成了第一次的連日馬，算是給自己一個挑戰，萬丹紅豆馬賽中賽後的補給都算蠻不錯的，辦了六屆我跟我父親也參加了連續兩年，真的是一場口碑不錯的地方賽事，餐點跟完賽禮更凸顯了紅豆為名的萬丹紅豆馬，路線也是平緩好跑，唯獨就是這次的萬丹紅豆馬天氣著實炎熱，起跑先追趕的里程不夠後面太陽起來的掉速只好力求穩穩的完賽，最後4小時06分完賽。

紅豆馬當天朋友告知月世界馬還可以加報，回家思考了許久決定參賽，就這樣元旦一早4點開車去文衡殿登記報名後趕緊掛上號碼布安裝晶片，連日第二馬怕有狀況而且又是起伏頻繁的山路，所以這場很保守的用跑走跑走的策略力求平安完賽，感謝一起連日馬的跑友銘紘一路聊天開心輕鬆跑讓我這山路馬可以順順利利的，不過25K的路牌過了補給站後看到變成40K的路牌真的嚇死我了，想說連日第二馬要跟某場被普查取消不予承認的賽事一樣嗎，好在路上的大哥說過終點拱門還要再跑第二圈，雖然腦袋想著又要在上上下下一次壓力好大，但能順利完成連日馬才是重要的事情，就這樣過拱門後開始了第二圈的路程，這第二圈的上坡都用走路放鬆的心情上去，下坡在順順的跑，就這樣順利在5小時02分完賽了，連日馬後兩天就好好休息一下恢復體力。

連日馬完賽才隔6天又參加了台南國際馬，這是第一屆以台南命名的國際馬拉松，全部參賽人數應該大約在5千人左右的賽事，因為連日馬體能恢復不是很充足，所以這場賽前想說輕鬆跑可以順利完賽就好，不過當天早上天氣算是南部少見的涼爽，跟上周的萬丹紅豆馬簡直天壤之別，因為排在很前面，所以起跑時就跟著前段班的高手一樣快快的出發，不過太快出發就在6-7k左右從5分速降了下來微調，好在這場算是轉彎少跟平穩的路線，7K後一路保持在5分半到5分40秒左右的速度順順的推進到第一次折返點19.5K後就看著對象跑道的跑友，遇到認識的跑友順便打招呼，然後繼續往前又經過第二折返點26.3K接著往終點折返，中途比較有起伏的大該就是去程跟回程的虎山橋而已，算是路線相當好跑的一場賽事。