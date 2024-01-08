快訊

老闆年邁沒人接手…高雄伴手禮名店爆收攤 月底忍痛告別43年歲月

吃油炸食品多喝豆漿就沒事？8種垃圾食物有解藥？專家曝唯一解方

每張政黨票都是關鍵！16黨激戰不分區立委 得票率意義大不同

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／順利完成跨年連日馬 隔週又跑台南國際馬

運動筆記／ 跑者小凱

2023年尾跑完萬丹紅豆馬後隔天早上又接2024元旦的月世界馬，就這樣我完成了第一次的連日馬，算是給自己一個挑戰，萬丹紅豆馬賽中賽後的補給都算蠻不錯的，辦了六屆我跟我父親也參加了連續兩年，真的是一場口碑不錯的地方賽事，餐點跟完賽禮更凸顯了紅豆為名的萬丹紅豆馬，路線也是平緩好跑，唯獨就是這次的萬丹紅豆馬天氣著實炎熱，起跑先追趕的里程不夠後面太陽起來的掉速只好力求穩穩的完賽，最後4小時06分完賽。

紅豆馬當天朋友告知月世界馬還可以加報，回家思考了許久決定參賽，就這樣元旦一早4點開車去文衡殿登記報名後趕緊掛上號碼布安裝晶片，連日第二馬怕有狀況而且又是起伏頻繁的山路，所以這場很保守的用跑走跑走的策略力求平安完賽，感謝一起連日馬的跑友銘紘一路聊天開心輕鬆跑讓我這山路馬可以順順利利的，不過25K的路牌過了補給站後看到變成40K的路牌真的嚇死我了，想說連日第二馬要跟某場被普查取消不予承認的賽事一樣嗎，好在路上的大哥說過終點拱門還要再跑第二圈，雖然腦袋想著又要在上上下下一次壓力好大，但能順利完成連日馬才是重要的事情，就這樣過拱門後開始了第二圈的路程，這第二圈的上坡都用走路放鬆的心情上去，下坡在順順的跑，就這樣順利在5小時02分完賽了，連日馬後兩天就好好休息一下恢復體力。

連日馬完賽才隔6天又參加了台南國際馬，這是第一屆以台南命名的國際馬拉松，全部參賽人數應該大約在5千人左右的賽事，因為連日馬體能恢復不是很充足，所以這場賽前想說輕鬆跑可以順利完賽就好，不過當天早上天氣算是南部少見的涼爽，跟上周的萬丹紅豆馬簡直天壤之別，因為排在很前面，所以起跑時就跟著前段班的高手一樣快快的出發，不過太快出發就在6-7k左右從5分速降了下來微調，好在這場算是轉彎少跟平穩的路線，7K後一路保持在5分半到5分40秒左右的速度順順的推進到第一次折返點19.5K後就看著對象跑道的跑友，遇到認識的跑友順便打招呼，然後繼續往前又經過第二折返點26.3K接著往終點折返，中途比較有起伏的大該就是去程跟回程的虎山橋而已，算是路線相當好跑的一場賽事。

馬拉松

相關新聞

賽事心得／台北馬拉松 練不夠、跑完全身痠痛

鳴槍後約三分鐘才過晶片線，用體感跑起來蠻順的，跑在5分尾竟然才看到官方430配車（喂，妳們太快了），撐住刷了過去繼續跑，這次忘記問加油團會在哪，沒想到經過中正紀念堂後就聽到親切加油團喊著：「米米加油！」，這個節奏很順不能停，只能環顧四周找到加油團的位置邊跑邊舉手示意！

賽事心得／順利完成跨年連日馬 隔週又跑台南國際馬

2023年尾跑完萬丹紅豆馬後隔天早上又接2024元旦的月世界馬，就這樣我完成了第一次的連日馬，算是給自己一個挑戰，萬丹紅豆馬賽中賽後的補給都算蠻不錯的，辦了六屆我跟我父親也參加了連續兩年，真的是一場口碑不錯的地方賽事，餐點跟完賽禮更凸顯了紅豆為名的萬丹紅豆馬，路線也是平緩好跑，唯獨就是這次的萬丹紅豆馬天氣著實炎熱，起跑先追趕的里程不夠後面太陽起來的掉速只好力求穩穩的完賽，最後4小時06分完賽。

金門馬完賽 肯亞打包男全馬前三、台灣奪女半馬冠軍

有17年歷史的金門馬拉松邁入第2天賽程，22國跑者一較高下，經過一番激戰，全馬男子組前三名皆由來自的肯亞的選手拿下；全馬...

賽事心得／台北馬拉松 破330+大破PB：科學化訓練太神奇了！

這是我的第2次參加台北馬全馬也是人生第9場全馬大會成績：03:26:46個人成績：03:24:23BQ達標！這次台北馬最大的不同，大概就是我第一次參加專業跑步訓練營。跑步這麼多年來為什麼突然想上跑步課程呢？其實以前我的觀念是跑步為什麼要上課？不就跑鞋穿了就可以跑了嗎？跑不快就是多跑多練習就好了為什麼要花錢學跑步？加上家庭經濟狀況不是很好，所以覺得這是一筆不必要的開銷，所以以前完全不考慮去上跑班。

烏干達三千障好手Kiplagat疑遭劫財 命喪肯亞享年34歲

位在東非的肯亞埃爾多雷特，因地處高海拔，許多長跑選手都會到該地進行訓練，然而在 2023 年的最後一天卻傳出憾事，曾參加過三屆奧運的烏干達 3000m 障礙好手 Benjamin Kiplagat 疑遭劫財後殺害，陳屍於車上，享年 34 歲。

日本「箱根驛傳」青山學院大學奪冠 刷新大會紀錄

今天剛落幕的第100屆日本「箱根驛傳」（日本道路接力賽），青山學院大學在往返各區間都展現驚人實力，最後以總時間10小時4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。