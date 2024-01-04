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烏干達三千障好手Kiplagat疑遭劫財 命喪肯亞享年34歲

運動筆記／ Eulla

位在東非的肯亞埃爾多雷特，因地處高海拔，許多長跑選手都會到該地進行訓練，然而在 2023 年的最後一天卻傳出憾事，曾參加過三屆奧運的烏干達  3000m 障礙好手 Benjamin Kiplagat 疑遭劫財後殺害，陳屍於車上，享年 34 歲。

烏干達 3,000m障礙選手 Kiplagat 於肯亞遭刺殺。圖/Loop

在 12/31 這天，肯亞的警方於埃爾多雷特發現 Kiplagat 陳屍在他哥哥的車上，身上的手機和錢財都被劫取，脖子上還有刀傷，確定遭到謀殺，這已經是該地區近期第四位遇害的運動員。目前警方已逮捕兩名嫌疑人，並在其中一人身上找到疑似行兇的小刀，不過犯案動機仍有待釐清。

享年 34 歲的 Kiplagat 原先是 10,000m 長距離的選手，在教練的建議下才改練 1,500m、3,000m 障礙以及 5,000m，成為烏干達 3000m 障礙的好手，個人最佳成績是在 2010 年瑞士洛桑創下，以 8:03.81 打破國家紀錄！於 2008 年時也在荷蘭以 8:14.29 刷新 U20 國家紀錄，並曾在 代表國家參加過 3 屆的奧運賽事，其中表現最好的是在 2012 年的倫敦奧運，以 8:18:44 順利闖進第 6 名。 

新聞來源：Loop

責任編輯：Eulla

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