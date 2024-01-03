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日本「箱根驛傳」青山學院大學奪冠 刷新大會紀錄

中央社／ 東京3日綜合外電報導
青山學院大學奪冠。 擷圖自X(推特)
青山學院大學奪冠。 擷圖自X(推特)

今天剛落幕的第100屆日本「箱根驛傳」（日本道路接力賽），青山學院大學在往返各區間都展現驚人實力，最後以總時間10小時41分25秒的成績刷新大會紀錄並第7度奪得綜合冠軍。

日本放送協會（NHK）報導，第100屆箱根驛傳是紀念大會，參賽隊伍較往年多出3校、總計有23校，今天在回程神奈川縣箱根町到東京都大手町的5個區間、共109.6公里的路線一爭高下。

在去程奪冠的青山學院大學，回程的5個區間也都保持領先，最後以快了2分鐘以上的10小時41分25秒成績刷新大會紀錄，且第7度奪得綜合冠軍，青山學院大學上次奪冠已是2年前。

日本經濟新聞報導，駒澤大學及城西大學分別獲得第2、3名。

青山學院大學第8區跑者鹽出翔太及第9區跑者倉本玄太都獲得區間獎。青山學院大學往返總時間比第2名的駒澤大學快了6分35秒。

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