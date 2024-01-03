賽事心得／萬丹紅豆馬拉松 只想吃紅豆餅卻意外達成2024目標

2023年最後一天，來到屏東參加萬丹紅豆馬拉松，2023只有參加兩場全馬，年初的名古屋女子馬拉松和這一場，很早就聽說這場的補給超級讚，滿懷期待報名，訂了屏東火車站附近的旅館和接駁車。

12/30 從台中搭乘普悠瑪號前往屏東，11:40出發13:55就抵達屏東，原來屏東和高雄這麼近，火車十幾分鐘就到了。抵達屏東之後，步行到薇楓商旅，16:00才能入住，先寄放行李，就到附近的勝利星村去逛逛，這邊很多文青店，參觀了孫立人紀念館，到美菊麵包店買了麵包當下午茶(很難挑，每個都想吃)，到附近的7-11買飲料吃麵包，斷斷續續一直下雨，這時沒想到隔天會是大晴天。

16:00回到飯店入住，這家旅館有自助check-in機器(工作人員會協助)，好像到了日本，晚上直接到附近牛肉麵店用餐，150元的牛肉麵，裡面滿滿都是牛肉，CP值超高，晚餐後散步到火車站的麵包店買第二天的早餐，隔天四點就要出門，但這家旅館沒辦法幫忙打包早餐，之前三重的飯店可以，那也沒辦法，吃不到早餐，早上四點就直接退房，不再回來。

第二天早上3:40起床準備，退房之後來到火車站搭接駁車，還不到四點半搭到第一班接駁車，剛好一車滿，車裡非常安靜，也沒人吃早餐，就我們兩個最吵，在後排吃著麵包當早餐，屏東的麵包很好吃，口味特殊，口感扎實，昨天的美菊，今天的多麥綠烘培點子，都是水準以上，栗子麵包裡面吃到一整顆的栗子。

只需16分鐘就抵達會場萬丹國中，可以排2次廁所，第一次根本不用排，六點鐘準時起跑，全馬跟半馬一起出發，大約2千多人，沒有分區，大家隨意，起跑之後，大家都很認真跑步，主辦單位賽前並未公布補給分佈圖，實際上大約三公里一個補給站，水、運動飲料、水果、滷味、蛋糕等等，在全馬折返點有紅豆冰棒，一直沒看到紅豆餅，折返後終於找到切一半的紅豆餅，非常好吃，水果也非常豐富，水梨、蓮霧、小番茄、橘子、火龍果、檸檬片等等，跑沒多久太陽就出來，不太有胃口吃東西，這時候水果是我們的好朋友，清涼解渴，後半段有很冰的甘蔗汁，能快速補充熱量和水分，非常推薦。

這次沒有設定目標成績，只有目標補給-紅豆餅，一路就是跟著人群跑，總覺得大家都很認真也很耐熱，太陽很大又沒遮蔽物，所有人還是一路跑，很少人停下來走，我就傻傻跟跑，說真的，很久沒跑全馬，30公里後腳蠻痛的，到了最後2公里看一下手錶發現，如果15分鐘可以跑完，就可以達到4:30，這其實是我明年的目標，目前PB 4:39，最後2公里撐一下跑回終點，晶片成績剛好4:29:59，驚險達標。

總之，萬丹紅豆馬拉松的補給很不錯，路線平坦無坡，南部的跑友非常熱情，南部的太陽更熱情，賽後是好吃的雞腿便當，喝到飽紅豆湯，完賽獎牌是很潮的紅豆項鍊，和萬丹紅豆一包、金椒泡筍一罐。11點左右上接駁車，司機說要等到12點才發車，也沒差，就在車上吃便當，結果在車上坐太久一下車全身像快散了一樣，火車站裡面的義美有座位，可以喝咖啡等火車。

同場加映-電鍋美味紫米紅豆(參考萬丹農會食譜)

1.將紅豆1杯洗淨後浸泡一整晚，加入0.8杯紫米洗淨。

2.內鍋加入5杯水，外鍋2杯水，按下開關，跳起後續燜20分鐘。

3.外鍋再次加入2杯水，按下開關，跳起後續燜20分鐘。

4.最後加入適量糖，外鍋加半杯水按下開關，使其加熱融化即可。

煮出來非常綿密喔!