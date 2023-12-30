2024ELLE打造法式時尚路跑 邊跑邊享用馬卡龍

2024 ELLE打造法式時尚路跑 ，邊跑邊享用馬卡龍等法點 加開超值團報組、及全台首創Premier VIP法式風格包廂，邀請您5月4日一同感受ELLE RUN Be Paris的時尚運動風格！

「全台最時尚」之稱的ELLE風格路跑2024年將突破跑友想像，於5/4(六)在大佳河濱公園打造全台獨一無二的法式時尚運動風路跑賽。除了規劃全台首個經典法式點心補給站，更將法國的自由、熱情、時尚發揮的淋漓盡致；從活動贈品、補給、Be Paris的心境詮釋，全場充滿特色的小巧思將讓跑友們如臨巴黎、直喊Bravo！同時，ELLE為了鼓勵更多民眾一同享受Be Paris的時尚運動風格，貼心推出超值團報方案以及ELLE RUN Premier VIP法式風格包廂，邀請大家揪上親朋好友，一同組團享受不一樣的路跑氛圍。

ELLE將巴黎的時尚風格、熱情與自由帶入你的生活！ELLE國際中文版自1991年創刊至今，30多年來為陪伴台灣女性的心靈夥伴及時尚指南之一，持續帶給讀者最新時尚、生活資訊。

邁向第九屆的ELLE風格路跑延續ELLE Run With Style的精神，將代表時尚、熱情、自由的法式巴黎風格帶入，邀請大家不管在ELLE RUN亦或人生的賽道上，一同踏著輕盈步伐前行、彼此鼓舞、接受挑戰。跟自己說聲「我願意OUI」，用「Be Paris」的心境擁抱自己，感受每一刻，盡情地揮灑光彩，摘下勝利的星星；同時打造全台首個以經典法式點心為補給站的路跑，讓你邊跑邊享用瑪德蓮、馬卡龍、可頌等法點，現場眾多充滿法式特色的巧思，有如漫步香榭大道！

ELLE將相聚的歡笑與光彩帶入你的生活！ELLE為了讓大家都能在相聚時刻更盡情且快樂的享受Be Paris的時尚運動風格，特別推出超值團報方案，提供30人及50人以上團體報名優惠。

團體報名滿30人（含）以上，大會將提供休息帳篷一頂，並安排專業攝影師拍攝團照，最後更將贈送每位跑友神秘好禮；滿50人（含）以上則將再額外加贈團隊專屬精神隊旗，鼓舞大家共同迎戰的運動精神！

除此之外，永遠走在時尚尖端的ELLE風格路跑今年更首開「ELLE RUN Premier VIP法式風格包廂」打造獨一無二、最具法式時尚風格的運動休息專屬空間，完美體現Be Paris的時尚儀式感、VIP的尊榮感！

Premier VIP法式風格包廂的相關內容將於近期公佈，有興趣的朋友請持續關注ELLE RUN官方網站及報名網。

2024年ELLE風格路跑以法式紅藍白元素，搭配簡約圖像設計，描繪巴黎意象與對時尚風格的鍾愛。每年廣受好評的年度限定款 ELLE 風格路跑紀念毛巾只送不賣！延伸賽衣設計，運用紅藍白三色調讓充滿法式元素的運動毛巾成為最時髦的運動單品。此外，除了活動紀念賽衣外，5K休閒組及10K挑戰組今年也各推出了專屬包款贈送給所有參賽跑友。

雙肩多功能衣保旅行背袋（10K專屬）

衣保袋2.0，解放你的雙手！今年ELLE風格路跑打造雙肩多功能衣保旅行背袋，攜帶方便又有型，既能側背也能雙肩背，絕對成為最吸睛又實用的單品。

法式風格運動小包（5K專屬）時下流行的小廢包也能很實用！

ELLE結合法式傭懶隨興精神，推出限定款法式風格運動小包，讓你不只運動時能輕便出門，日常也能作為百搭單品，帶上手機、錢包即可出門。ELLE風格由你自造，Be Paris感受每一刻，盡情地揮灑光彩ELLE相信風格自造，每種生活風格都像是獨一無二的藝術，每個人都可創造屬於自己的風格生活。

2024年最具風格的時尚路跑「ELLE風格路跑」活動組別分為5K休閒組及10K挑戰組，05/04與大家相約台北大佳河濱公園，體驗Be Paris的法式時尚，享受不一樣的路跑體驗！報名請至伊貝特報名網搜尋「ELLE RUN」，限量時尚早鳥禮限量推出！