UAx運動極速•菁英突破PB訓練營 2023台北馬歷劫歸來的破2之旅

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運動筆記／ 王翔正
2023.12.17 台北馬拉松21KM沈澱了幾天才在寫心得😂只能說，感謝我的身體！我完賽了！
2023.12.17 台北馬拉松21KM沈澱了幾天才在寫心得😂只能說，感謝我的身體！我完賽了！

2023.12.17 台北馬拉松21KM沈澱了幾天才在寫心得😂只能說，感謝我的身體！我完賽了！

在最後幾週跟上訓練營的腳步，這是第一次感受到認真準備比賽的感覺，內心告訴自己 即使用走的，無論如何都要參與到，復出一個月跑量又再次堆回100k 確認自己配速極限。補給吃什麼、裝備怎麼穿、賽道意象訓練等等⋯

比賽當天凌晨4：30就集合，氣溫寒冷，但至少沒有下雨在UA門市熱身後，賽前信心喊話集氣，開始緩跑2K到市政府起跑點，隨後教練最後叮嚀，大夥開始提前在B區卡位，等了全馬組出發，又繼續等待起跑，過程這30分鐘內心小劇場不斷湧現，但也把自己建立在比賽情緒上，專注在準備起跑的時刻。

鳴槍後⋯上萬跑者開始向前衝，告訴自己要穩住配速，不要被影響，陸續被許多跑者超越也沒關係，時不時看著手錶的心率及配速，還要注意腳下的貓眼石跟別人亂丟的雨衣⋯真的很危險，地上也掉了不少果膠，好想撿，但根本沒那種時間，到第一個水站後人潮預期的多，感謝賽前隊友提供大家小水，省的不用進水站 結果這瓶小水真的救了我，整段路程都拿在手上喝不用跟別人擠，到後段7K後慢慢把文琳哥自製的雨衣扯開，繼續往前，過了去年爆掉的15K再補了果膠，感覺身體狀況不錯，除了前幾天感冒還是感覺呼吸有時被鼻涕影響到，最後準備上麥帥橋 老錢突然從後面喊了我一聲，轉頭看心想!是不是我跑太慢了，便開始加速，下橋後南京東路快到終點，配速提升到4分，手錶開始警告心率過高了，此時也沒辦法管太多，無氧衝到終點⋯🏁

抬起手看了手錶 1：51：51 ！！！終於破2了！！！ 完成去年差2分鐘飲恨的心願，雖然內心總是在想如果沒有盲腸炎，以今年的練習量，是不是破百都有機會，但也想想，至少身體願意讓我提前復出了，沒引發疝氣已經是萬幸了🙏

感謝UA訓練營及運筆團隊，這10週給我們很多支援，原本預定送的裝備又再發很多給我們，我真的是裝備組的 要靠裝備才能跑快一點😌😌😌✨感謝教練團們時不時詢問我身體狀況，告訴我慢慢來，馬場都在，比賽還很多，不要急於一時弄壞身體。✨感謝威志同學陪我當傷兵好一陣子，即時傷還沒完全好，你還是能在比賽當天跑完一半，看你補給拿不少就夠賺了😆 還有其他同學們，雖然很晚才加入練習，但訓練過程真的很歡樂，我這偏搞怪的個性如果能早點加入會讓你們笑死，不會是金鐘會是金馬了🥳

明年⋯ 挑戰台北馬全馬了！！！！！！

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台北馬拉松

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