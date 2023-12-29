Kipchoge、Hassan宣布參加2024東京馬 為巴黎奧運作準備

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運動筆記／ Eulla

Eliud Kipchoge 將登上 2024 東京馬拉松賽道。圖/Olympics

2024 東京馬拉松將在 3/3 舉行，這是世界六大馬唯一一場在亞洲舉辦的賽事，更是台灣人一生必跑的口袋名單之一！而在近期東京馬官方網站重磅宣布，前男子馬拉松世界紀錄保持人，人稱喬神的 Eliud Kipchoge 以及人生初馬就奪下倫敦馬女子冠軍，第二馬更擦身世界紀錄的荷蘭選手 Sifan Hassan 也會現身賽道，有了這兩位菁英的加入，也讓 2024 的東京馬再添亮點！

東京馬拉松賽事大會於 12/21 正式宣布 39 歲的 Eliud Kipchoge 以及 Sifan Hassan 將參加 2024 東京馬拉松賽事！已經連續拿下兩屆奧運冠軍的 Kipchoge ，儘管在今年的巴黎奧運會碰上男子馬拉松新世界紀錄 Kelvin Kiptum，但 Kipcjohe 的目標仍是挑戰三連霸，他表示：「我曾在東京留下美好的回憶，不僅拿下奧運金牌，更刷新了賽道紀錄。在巴黎奧運前以 2024 東京馬當作一場賽前賽，是一個完美的準備！」

Sifan Hassan 人生初馬就在倫敦馬逆轉奪下后冠。圖/Athletics Weekly

首站初馬就讓人眼睛為之一亮的荷蘭選手 Sifan Hassan 也將加入 2024 東京馬菁英陣容！在 2023 年的倫敦馬是 Hassan 第一次挑戰全馬賽事，儘管途中因為腿不舒服，停下來拉筋兩次，中間還掉出領先集團，但她在末段不但追上第一集團的選手，還上演超車戲碼，以  02:18:33 寫下初馬成績，逆轉奪下女子冠軍。

Sifan Hassan 於芝加哥馬拉松打破歐洲紀錄。圖/WTTW 

在接下來的芝加哥馬拉松，Hassan 的表現同樣讓人驚艷，以 02:13:44 打破歐洲紀錄，刷新前世界紀錄保持人 Ruth Chepngetich 創下的賽道紀錄，若不是先前九月的柏林馬上，Tigist Assefa 跑出 02:11:53 的成績，Hassan 就有機會在人生第二馬打破世界紀錄。

來自荷蘭的 Sifan Hassan 於今年世錦賽上一口氣參加了 1,500m、5,000m 以及 10,000m 三個項目。圖/Olympics

而談到 Hassan 和東京的緣分，就要把時光推回到 2021 年的東京奧運，她炫風拿下 5,000m 和 10,000 兩項冠軍！這次的 2024 東京馬是 Hassan 第三次征戰全馬賽事，同樣把目標放在 2024 年 8 月的巴黎奧運的她分享：「我在東京擁有美好的記憶，我覺得在這裡可以點燃我的奧運之火！我將在東京的街道上繼續我的馬拉松之旅，也想從每場賽事中學習，因為每場都是不一樣的！現在我已經迫不及待前往東京了！」

新聞來源：Olympics

責任編輯：Eulla

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