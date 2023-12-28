賽事心得／香港街馬 以賽備賽、發現自己的不足

攝：Lampson | Clicks Images

天公造美，賽後不斷收到美津濃﹑街馬﹑台北馬的好消息。樑哥﹑Candy美津濃半馬雙雙奪冠，Candy更在這魔鬼賽道PB；台北半馬，Ceci﹑美彤﹑李鵬翔亦PB，李鵬翔只差2秒就突破130；街馬阿霖﹑Joe半馬PB﹑Roger表現大勇﹑Ber哥全馬在傷患隱憂下也強大地306兼Negative Split﹑Edward不只突破40大關，更一舉SUB38﹑Jordan和Rita分別奪得半馬組別第二及組別冠軍。不過，一看自己跑的街半馬，難免因任務失敗，有些失落。事前一直想該怎樣跑這場半馬。應該趁着天氣絕佳進取地做時間？抑或以渣馬為重，將這場比賽作為試點。最後選擇了後者，試裝備及補給策略，也試渣馬比賽配速：4:12/km-4:15/km。碰巧Rita也想Sub130 ，便暗暗扛起130 Pacer的身份。老實說，經過去年白石角TT及年初首爾馬，再加上這陣子的配速跑也是這個速度，賽前挺有信心完成任務。然而驕兵必敗，不論配速控制，抑或心態，還要多加改善。

攝：Lampson | Clicks Images

0-4K 東區走廊

好的開始是成功的一半。壞的開始便意味這配速任務將不容易。一起步，眾夥伴應聲而出。心想他們開得真快，沒料到其實是自己太慢。縱使感覺輕鬆。每次瞄手錶上的即時配速，也是大概4:10/km（配速過快），便提自己：輕鬆點、輕鬆點。竟然沒有留意到平均配速已落在4:30/km。由於街馬每2公里才有標記，後段更不少路段是4公里才有一個標距牌，所以直到通過2公里處才驚覺與目標4:15/km相比，這2公里已損失20秒。20秒不過在接下來每公里追回1秒而已，心情保持輕鬆稍稍提速。沒料到4公里處不但未能追回開頭的損失，還要再失1秒。

4K-8K 東隧至將藍出口

接下來迎來沒有GPS訊號的東隧，只能全憑感覺。與上屆街馬跑東隧時相比，今年東隧好像比較悶熱，不斷出汗。也分不清自己正在跌速感到吃力，還是速度過高所以辛苦。一直寄望到下一個2公里標記再作評估，卻沒有出現。摸黑前進的感覺，使東隧一段變得相當漫長。事後查看，原來東隧全長2.9公里，比2公里的西隧更長。臨近東隧出口終於聽到抽風聲，才重新感到新鮮且冰涼的寒風。乘著風上斜到將藍出口，終於見到10公里牌。（按：今次出東隧無須跑樓梯。）4公里17分正，一秒不損，剛好配速4:15/km。雖然沒有追回時間，但在沒有GPS訊號全憑體感控速，再加上落斜，能做到這樣已經不錯。那21秒，再想辦法吧。

取自大會Facbook

8K-10K 茶果嶺

從茶果嶺道接偉業街，混合馬路及行人路的路段，還要轉入茶果嶺寵物公園，有一下更要閃避行人路的鐵柱，正要提後方的Rita時，已見她撞個應著。幸好她表示無大礙，很快又跟上來，跑上觀塘繞道。10公里42分59秒，剩下11公里，該怎樣追回29秒？

10K-12K 觀繞

踏上觀繞到麗城公園對出折返，不久遇上Angus。考慮到觀繞後落去九龍灣，是馬路、行人路及海濱的複合路段，再之後是啟德隧道及有上落斜的東九龍走廊，難保能夠追回前半的29秒。似乎觀繞這一段是僅有可追回時間的機會，決定加速。之前10公里手錶GPS的平均配速比手動計時快上4秒，就算現在見手錶顯示配速已經加到4:10/km，也不敢怠慢。貿然提速，只有Angus及Dylan跟上來，落下了Rita。那時候自己已有點焦急，未有思考開揚的觀繞，替隊友擋風也很重要。配速員的初衷本來便不是為自己而跑，但我被時間沖昏頭腦，選擇了提速追時間，忘記了配速員的本義。到了12公里的標距，2公里8分26秒，才追回了4秒。

12K-16K 觀繞-九龍灣-觀塘海濱

過了12公里，再跑一段觀繞落斜到九龍灣區內，時而工商區馬路，時而觀塘海濱木板地，左穿右插，又一段摸黑前進。這次是字面義上的摸黑。天未光、街燈昏暗，每個路口都不知道轉左、轉右或前行，工作人員未必及時預先指示，只好轉彎前離遠幾十米大聲問道轉左或轉右。沿途未見標距牌，前方空無一人，也不知是否還在賽道上，有無跑錯路。困惑的心境只能拔足奔馳，跑到啟福道總算離開結界，見到16公里牌。4公里16分42秒，平均配速4:10-4:11/km。7秒，餘下路段還要追趕7秒。

16K-21.1K 啟德隧道-東九龍走廊

再跑一段啟福道進入啟德隧道。回首一望，列車乘客只剩Dylan。隧道雖不長，但又要憑感覺跑這一段。不出所料，隧道內未見標距牌，直到隧道出口才豎有18K牌。兩公里9分50秒！不是吧？速度該不會跌了那麼多吧？不作他想，出隧道只好一股勁跑上斜。東九龍走廊兩旁與舊式民居只有咫尺之距，想必居民還在夢鄉。對面線很快便接連見到Jordan、霖、Joe、Emery、Roger⋯⋯折返不久便到20公里處。6分57秒？剛剛應該不足2公里吧？無法換算16公里至此的四公里配速，只見總時間1:24:55（按：平均配速剛好落在4:15/km）。餘下1.1公里，五分鐘應該夠吧？還是心怕最後這段計多路，盡力向漆黑中的終點奔去！沿途也提身旁的跑者距離SUB130不足五分鐘。持住下坡的助力，錶按1:29:07衝線。剛剛對面線見到的大家和攝影師Lampson已在終點線等候，轉身不久也迎來Dylan、Rita、Angus衝線。

一塌糊塗的130列車終於靠站。以賽備賽，覺察一己的不足，更好地預備一月的香港渣馬。

做好首1、2公里的定調，不能單看即時配速或依靠體感，還需要對照平均配速並與跑友確認。 即將進入隧道前，要盡量貼近目標配速，然後在隧道順從體感，或稍微多給丁點力。 要戒急用忍。場上每一個決定，有時賽後回看未必像當時感覺那麼糟。即便在某些分段速度稍有下降，也切忌急於追回。著眼於當下做好每一公里，下坡或適當的路段才慢慢收復。 盡量與隊友一起走，特別是在空曠當風的高架橋上，避免落單。42公里路遙遙，意志薄弱時，有隊友咬實會重新獲得力量。 試了新GEL AMINO SAURUS，反應不錯，可以納入渣馬補給選項。 賽前計好數：4:15/km配速，全馬2小時59分20秒，半馬1小時29分40秒。原來根本不用追首兩公里失去的20秒，也足以達標130。私は馬鹿です！

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