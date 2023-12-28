賽事心得／嘉義馬拉松 里程數不足不被登錄、哥跑一馬容易嗎？

全馬少了1.4K！全馬少了1.4K！！全馬少了1.4K！！！

很重要，所以要說三遍。有點遺憾的聖誕節過後，想提筆寫些什麼？好像又提不起勁。想想……，現在好像很少在拿筆，是想要在鍵盤上敲敲打打抒發些許心情啥的吧……，可一下子卻又不知從何說起。只能開啟老灰仔郎的「西西唸」模式。

「馬場在走，馬數要有」這好像是大家都如數家珍的心聲，而愛跑阿伯的百馬拚途，刻正持續奮進中，目前實在是做不到「心中無馬」的境界。2023年汲汲營營的跑馬大業中，上週才剛跑完臺北馬，那北部的天氣冷的我瑟瑟發抖。這週好不容易在聖誕節前夕排定一場300里長征的年度封關馬，並順道安排了嘉南風華3天2夜的美食跑旅。12/23午後抵嘉，晚間嘉義文化夜市裡大快朵頤，好不快哉！

12/24清晨車停大溪厝紫微宮前的田中央後，此次跑旅重中之重的全程馬拉松，於焉展開。話說嘉義的12月天，不似臺北的涼冷，那氣溫怡人的天候，非常適合跑馬。

06：20準時起跑，平緩好跑的賽道、準確的里程標示及中規中矩的補給，都讓阿伯跑出了封關馬該有的氣勢，直至30K計費時03：14，更是跑出本年度的最佳成績。心想：不如今天來跑個事事如意馬(04：44)，所以30K後的里程更是咬緊牙關，一刻也不敢鬆懈，好不容易熬到了40K，而時間上也花了4小時30分，歐耶！今天的賽事目標有點譜喔！到了40.7K時，正打算要發力做最後的衝刺，以期在04：44跑進終點，那知這念頭剛想完的當下，轉過彎道後，那個……那個……終點拱門很突兀地出現眼前，阿伯整個人都傻掉了，愰神中一不小心就進了終點。

里程數不足！里程數不足！里程數不足！

可惡！當計畫遇上變化以後，那個心情就有點不美麗了，而那個【變化】著實非跑者之罪！所以啊，很嘔！雖然嘔歸嘔，12/24晩間台南桂田酒店阿力海百匯餐廳的「聖誕大餐」還是胡吃海喝了一頓。

12/25吃早餐前，當馬拉松普查在FB上宣告，本場賽事因里程數不足而不予登錄時，阿伯難過，但阿伯卻不得不說：一家四口安排一趟3天2夜的跑旅，過路費、油資、住宿加餐食等林林總總的花銷，所費不貲啊！本該是一趟愉悅的旅遊，最後就因這全馬短少的1.4K，而導致整個跑旅黯然失色。阿伯的心情因這1.4K而意興闌珊，我的老天鵝啊！要跑1馬，我容易嗎？

愛跑阿伯第82馬04：37：32因里程不足而失之交臂，明年再跑囉……。