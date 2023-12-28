快訊

LINE免費貼圖7款來了！2024跨年用「與珍妮的日常」、這款有淚眼汪汪攻擊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／嘉義馬拉松 里程數不足不被登錄、哥跑一馬容易嗎？

運動筆記／ 曽煥藝

全馬少了1.4K！全馬少了1.4K！！全馬少了1.4K！！！

很重要，所以要說三遍。有點遺憾的聖誕節過後，想提筆寫些什麼？好像又提不起勁。想想……，現在好像很少在拿筆，是想要在鍵盤上敲敲打打抒發些許心情啥的吧……，可一下子卻又不知從何說起。只能開啟老灰仔郎的「西西唸」模式。

「馬場在走，馬數要有」這好像是大家都如數家珍的心聲，而愛跑阿伯的百馬拚途，刻正持續奮進中，目前實在是做不到「心中無馬」的境界。2023年汲汲營營的跑馬大業中，上週才剛跑完臺北馬，那北部的天氣冷的我瑟瑟發抖。這週好不容易在聖誕節前夕排定一場300里長征的年度封關馬，並順道安排了嘉南風華3天2夜的美食跑旅。12/23午後抵嘉，晚間嘉義文化夜市裡大快朵頤，好不快哉！

12/24清晨車停大溪厝紫微宮前的田中央後，此次跑旅重中之重的全程馬拉松，於焉展開。話說嘉義的12月天，不似臺北的涼冷，那氣溫怡人的天候，非常適合跑馬。

06：20準時起跑，平緩好跑的賽道、準確的里程標示及中規中矩的補給，都讓阿伯跑出了封關馬該有的氣勢，直至30K計費時03：14，更是跑出本年度的最佳成績。心想：不如今天來跑個事事如意馬(04：44)，所以30K後的里程更是咬緊牙關，一刻也不敢鬆懈，好不容易熬到了40K，而時間上也花了4小時30分，歐耶！今天的賽事目標有點譜喔！到了40.7K時，正打算要發力做最後的衝刺，以期在04：44跑進終點，那知這念頭剛想完的當下，轉過彎道後，那個……那個……終點拱門很突兀地出現眼前，阿伯整個人都傻掉了，愰神中一不小心就進了終點。

里程數不足！里程數不足！里程數不足！

可惡！當計畫遇上變化以後，那個心情就有點不美麗了，而那個【變化】著實非跑者之罪！所以啊，很嘔！雖然嘔歸嘔，12/24晩間台南桂田酒店阿力海百匯餐廳的「聖誕大餐」還是胡吃海喝了一頓。

12/25吃早餐前，當馬拉松普查在FB上宣告，本場賽事因里程數不足而不予登錄時，阿伯難過，但阿伯卻不得不說：一家四口安排一趟3天2夜的跑旅，過路費、油資、住宿加餐食等林林總總的花銷，所費不貲啊！本該是一趟愉悅的旅遊，最後就因這全馬短少的1.4K，而導致整個跑旅黯然失色。阿伯的心情因這1.4K而意興闌珊，我的老天鵝啊！要跑1馬，我容易嗎？

愛跑阿伯第82馬04：37：32因里程不足而失之交臂，明年再跑囉……。

馬拉松

相關新聞

賽事心得／嘉義馬拉松 里程數不足不被登錄、哥跑一馬容易嗎？

全馬少了1.4K！全馬少了1.4K！！全馬少了1.4K！！！很重要，所以要說三遍。有點遺憾的聖誕節過後，想提筆寫些什麼？好像又提不起勁。想想……，現在好像很少在拿筆，是想要在鍵盤上敲敲打打抒發些許心情啥的吧……，可一下子卻又不知從何說起。只能開啟老灰仔郎的「西西唸」模式。

賽事心得／台北馬拉松 要放棄比賽真的好難喔～

心裡的內心戲開始亂想了，聽大家說放棄很簡單，但我覺得好難喔！真心覺得走也要走回終點….但在高架道路上停停跑跑走走真的好無奈，好無奈，明明就體力滿滿也沒有抽筋卻要跑走回終點…….最後完賽時間爛爆了，不過我還是很感謝我的雙腿沒有放棄，一步一腳印的走跑回終點……明年再來挑戰台北馬拉松。

賽事心得／香港街馬 以賽備賽、發現自己的不足

事前一直想該怎樣跑這場半馬。應該趁着天氣絕佳進取地做時間？抑或以渣馬為重，將這場比賽作為試點。最後選擇了後者，試裝備及補給策略，也試渣馬比賽配速：4:12/km-4:15/km。碰巧Rita也想Sub130 ，便暗暗扛起130 Pacer的身份。老實說，經過去年白石角TT及年初首爾馬，再加上這陣子的配速跑也是這個速度，賽前挺有信心完成任務。然而驕兵必敗，不論配速控制，抑或心態，還要多加改善。

賽事心得／台北馬拉松 說好的一起笑著手牽手進終點之初馬3:52完賽

是的！我們一起笑著手牽手進終點了。從一開始的目標Sub4提高到3:55最終以高標3:52進拱門，這一路的每一步都很重要。

賽事心得／台北馬拉松 不完美的結局，一樣精彩

大家好我是小科~從8月底開始，我對自己發起了『SUB3 Project』的挑戰，準備展開16週的訓練，預計在台北馬拉松的比賽中，挑戰SUB3的目標，每一週的訓練，我都有紀錄成影片，分享給跑友們，也方便我隨時可以回顧前幾週的訓練內容。在經過16週的訓練過後，我確實的感受到，週期化訓練所帶來的成效，各項數據以及紀錄都有明顯的進步，課表執行率應該也有個95%左右，中間所設定的各項指標也都有達標，當我覺得穩了，SUB3一定沒問題的時候，現實就是直接一巴掌甩在我臉上。

賽事心得／台北馬拉松 人生以服務為目的-AED'R

國父孫中山先生曾說：『人生以服務為目的』！跑步除了PB，是不是還能做點不一樣？馬拉松賽事上除了配速員、選手、工作人員、交管、志工與攝影師之外，有另一群人揹著AED自動體外心臟去顫器(又稱傻瓜電擊器)，身穿紅衣服穿梭在賽道上，我們是AED RUNNER。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。