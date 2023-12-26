盼成為台灣第三場國際認證賽！首屆台南國際馬逾5000人參賽

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運動筆記／ 運動筆記編輯團隊

圖/賽事官網

臺灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟 22 日於奇美博物館阿波羅噴泉廣場舉辦臺灣臺南國際馬拉松記者會，宣傳由其共同主辦之臺灣臺南國際馬拉松將於 113 年 1 月 7 日（星期日）於臺南都會公園 P4 文賢停車場熱鬧開跑，競賽項目共分為全程馬拉松組（42.195K）、半程馬拉松組（21.K）、挑戰組（10K）及親子休閒組（3K），本次賽事計有 21 個縣市、22  個國家的選手報名參加，共計 5,078  人共襄盛舉。

主辦單位表示，此次賽事起終點於臺南都會公園，會場設有光榮獎牌、美食區、完賽禮區、野餐區、淋浴區、冰療區、表演區等，讓跑者享有美好的國際馬拉松賽體驗。賽事路線穿梭於田園景觀，賽道寬敞並完成國際賽道認證，誠摯邀請國內外跑者共襄盛舉，體驗臺南的歷史文化與美食風情。　　

身兼臺灣國際馬拉松交流協會理事長及亞洲馬拉松大聯盟主席盧瑞忠表示，亞盟目前有亞洲 12 個國家及 18 場國際賽事結盟，其中 5 場已獲得國際田徑總會的賽事認證，期待臺南國際馬拉松能成為臺灣第三場、亞盟第六場的國際標準賽事。也期待未來能有更多的世界跑者來到臺南運動觀光旅遊，創造國際美好形象及地方經濟效益。主辦單位表示，臺灣臺南國際馬拉松為響應市府臺南 400 活動，任何競賽組別只要比賽總名次為 400 倍數，即可獲得特別獎。

責任編輯：Eulla

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原本只是想說跟團陪跑，結果'安仔大哥'超大膽的邀請我擔任他的陪跑員，老實說我原本沒有想過今天有機會牽上陪跑繩帶著盲友跑步，安哥問我會緊張嗎? 我說不會，果然薑還是老的辣，千萬別小看這條陪跑繩，這可是陪跑員與盲友之間的溝通工具，安哥也說從繩子可以感受出來我真的也算是大膽，沒有感覺到我是緊張的，因為如果只要一緊張，繩子的張力、手臂的擺動都可以明顯讓對方感受出當時的情緒，就這樣，我和安哥沿著臺13線跑了8公里，在8公里的補給站安哥就先上補給車休息，而我繼續擔任陪跑員，今天我的第二位夥伴是'宏祐大哥'。

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