盼成為台灣第三場國際認證賽！首屆台南國際馬逾5000人參賽

不在預期內的計畫才最叫人津津樂道，故事要從今年 7 月 27 日說起，「最近突然好想跑馬拉松！」很少講個人私事的我，在那次部門週會上說了這句話，台下兩位也有興趣的同事立馬上網搜尋賽事了，都沒有跑過半馬的三個人最後決定一起報名 12 月中的台北馬半馬，沒想到今年沒有順利抽中田中馬 10k，第一個路跑賽就要解鎖21k。其實在這之前已經有看過台北馬的宣傳廣告了，但當我看到只有半馬跟全馬的距離，真的是毫無考慮的直接把廣告按掉欸！而會開始再有跑步的想法是因為年初換了工作，現在家裡到公司距離是前個工作的兩倍，便沒有再以 ubike 通勤，但又覺得應該要保持運動，有天下班走去捷運站的路上發現了個開放的國小操場，於是下班後有空就常常去報到啦～自從有想要參與路跑賽事後，每次跑步就開始一次一次將距離再拉長一點點 1k、2k、3k，卡在 3k 的距離大概有半個月，每次到這個距離都覺得大腿前側好酸就停下來了， 8 月份第一跑終於成功突破來到了 5k，那段日子在 NRC 的 app 上開啟了跟同事們的排名爭奪戰。

2023-12-25 09:21