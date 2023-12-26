旅跑記／巴塞隆納市區 哪裡是跑步好所在？

終於可以跑步啦！

儘管西班牙人夜生活精彩，更可從早上第一餐就開喝，但運動人口也不少。除獨自運動外，也觀察到當地人喜歡三五相約，或在公園甚或路邊空地，就幾個人放著音樂，一起練肌力或彈力帶。

平日在巴塞隆納城堡公園運動的妹子

好奇，大家都不用上班嗎？XDD

不論是華燈初上的下班時間，或週間白天，馬德里或巴塞隆納，常見正在運動的人。而身為每天吃喝不間斷的旅人，儘管旅程多為步行，但這可不是日行2萬步能解決的呀......為了消彌罪惡感及熱量累積的焦慮，正好換個方式體驗西班牙，穿上跑鞋，跑個過癮吧~

巴塞隆納路跑 Running in Barcelona

跑步日期：2023.10

跑步距離：10KM

跑步路線：Hotel Astoria Barcelona--巴塞隆納凱旋門(Arc de Triomf)--城堡公園 (Parc de la Ciutadella)

棋盤式設計的巴塞隆納，對跑者而言相當友善。只要記得相對位置，怎麼跑幾乎都能抵達目的地，就算不帶手機也能找到目的地。

巴塞隆納井然有序的都市規劃 Photo Credit: Shutterstock

這天，趁著旅人還在補眠，跑到距飯店3KM左右，擁有絕佳跑步路線的凱旋門(Arc de Triomf)。

凱旋門(Arc de Triomf)

這座紅磚凱旋門是1888年西班牙萬國博覽會的入口，為新穆德哈爾式(Neo-Mudéjar)風格。矗立在圓環處，是相當宏偉醒目的地標。後來才知道，原本是艾菲爾鐵塔要放在此處，但主辦單位因造價太高，維護不易而拒絕，才將鐵塔放置於隔年的巴黎萬國博覽會。不然，就能繞著艾菲爾鐵塔慢跑了......

過了凱旋門後，一路筆直的大道

凱旋門兩旁，映照著帝國的輝煌，寬敞而筆直，非常適合跑步。沿著大道跑到底，只需一個紅綠燈時間，過馬路即是另一片天，城堡公園(Parc de la Ciutadella)。

遠方即是多梅內克設計的三龍城堡

城堡公園的區域原為西班牙菲利普五世為了控制全城所興建，原由五座稜堡所組成、四周有護城河的軍事城堡。但後來剩下的建築，其一成為今日的加泰隆尼亞議會大樓。而這區域，也是1888年萬國博覽會的場地。公園內還有高第參與設計的大瀑布，以及高第老師多梅內克(Lluís Domènech i Montaner) 設計的三龍城堡，則是當年萬國博覽會的餐廳所在地。若能先對公園的歷史脈絡有點了解，相信跑起來感受會更深。公園幅員遼闊，要跑多遠多長，端看旅人時間有幾何了。

高第參與設計的大瀑布

晨跑結束之際，巴特羅之家仍然寂靜，尚未切換為喧囂模式；路上吞雲吐霧主人也還在睡夢中吧，感謝讓跑者的肺少吸些許廢氣。如此練跑日，人生幾何。

馬德里路跑 Running in Madrid

跑步日期：2023.10

跑步距離：10KM

跑步路線：查馬丁區--卡斯蒂亞廣場公園 (Plaza de Castilla Park)--卡斯蒂亞大道

10月初的馬德里，超級無敵適合晨跑。朋友家在非鬧區的查馬丁區(Chamartín)，附近有座不大但方正的公園--卡斯蒂亞廣場公園 (Plaza de Castilla Park)，而西班牙有名的傾斜雙子辦公大樓--歐洲門(Puerta de Europa)也近在眼前。

邊跑步邊欣賞歐洲門(Puerta de Europa)

卡斯蒂亞廣場公園 (Plaza de Castilla Park)

倒是少有跑者選擇跑進規模略小的公園內，大多數跑者都是跑在馬路上，這裡擁有緩上下坡地形，且人行道寬闊，可說是練跑絕佳地勢！也看到一些跑者會沿著卡斯蒂亞大道旁的線形綠地奔跑；周末有更多跑者，其中不乏身材姣好女孩，相信會讓人跑得更起勁！

卡斯蒂亞大道旁的線形綠地

卡斯蒂亞大道旁的線形綠地

秋天的西班牙，陽光溫度都是正正好地舒爽，跑步是人生大享受。唯一缺點是吸菸人口眾多且遍地開花，老遠看到抽菸人士就得手刀跑過，真心感謝臺灣的菸害防制法啊！

延伸閱讀

[2023 阿姆斯特丹馬拉松 Amsterdam Marathon] 在冰火五重天中，玩賽！

[比利時．布魯塞爾] 最靠近王宮的市區練跑路線—布魯塞爾公園

[日本東京．品川] 超適合晨跑及夜跑的目黑川！