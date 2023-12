跑步小品／她真的「抽」中波士頓馬拉松！

Lily江玲螢現在回想起四月的波士頓馬拉松取得六星甜甜圈獎牌仍然笑得好甜,因為實在是太美好的回憶,直說自己非常幸運!此話不假,她是真幸運,因為她的波馬資格是抽籤抽到的!

(2023波馬完賽瞬間_江玲螢提供)

記得有一次我跟跑友聊到Lily抽中波馬,身旁一位教練聽到了直說,波馬哪有可能用抽的?可是,真的是抽中的啊!直到現在還是有很多跑友、甚至是跑過六大馬的跑友都不清楚,六大馬本來就有制度,讓三/四/五星完賽者有額外的抽籤機會,現在就讓Lily本人來告訴你!

三星以上+ 六大馬官網會員可獲額外抽籤機會

World Marathon Majors世界六大馬,是很多跑友心嚮往之的夢幻賽事,但要取得參賽資格並不容易,東京馬和紐約馬是出了名的難抽,想抽中倫敦馬簡直不可能,芝加哥和柏林馬中籤機率較高,但每年還是有不少跑者落馬,至於想跑波馬,得BQ才行!其實六大馬主辦單位讓曾經跑過六大馬中的三個馬以上、且在官網登錄的會員有額外抽籤機會,這項制度起初只開放四/五星跑者抽籤,名額也只有個位數,2022年10月,六大馬官網頒布了一項「亞培幫助數千人實現六星目標」ABBOTTWMM TO HELP THOUSANDS REACH THEIR SIX STAR GOAL,提供近兩千個2023年六大馬名額,讓已在六大馬官網註冊且取得三/四/五星跑者可以抽籤(每場賽事名額不等,規定也不同,如波馬就是只開放五星跑者可抽籤,名額150個,如下圖)。

(截圖自2022年10月六大馬官網發布之訊息)

想取得這種額外的抽籤機會,前提是要先在六大馬官網登錄曾經完賽的成績,主辦單位才能掌握你是屬於幾星跑者。Lily指出,早期完成東京馬拉松者可能會碰到登錄不成的情況,如她是2016年完成東馬,由於當時賽事登記的跑者姓名並非依照護照姓名,名字中的「–」或「,」有時不相符,導致六大馬官方無法確認,需要特別申訴(claim)將成績上傳,才能列入紀錄。一旦登錄成功,只要符合賽事額外抽籤資格的跑者,官網會主動寄email通知。Lily清楚記得2022年11月21日收到這令她終生難忘的email,上面寫著Your chance to run Boston Marathon 看得她興奮不已,有機會了!這email就是發給已完成五星的跑者,所提供額外150個中籤名額,而當時Lily已經囊括五星,就差波士頓這一場,若能抽中,也不必拚BQ了!

(Lily提到的email,身為三星跑者的我今年也有收到,主動告知可抽2024倫敦馬,看到這樣的信很興奮,只可惜我最後並沒有抽中2024倫敦馬😅)

Lily是在2022年10月完成了她六大馬中的第五馬–倫敦馬,這是原本2020年就取得的參賽資格,因為疫情延宕而選擇在2022年參加,沒想到當她抵達倫敦後居然染上新冠,最後抱病參賽。在收到六大馬官方寄給她的email之前,Lily原本是想以2022年底的台北馬拚BQ,當年她59歲,隔年60歲女子BQ門檻為4小時20分,相對容易許多,然而10月染疫後,出現長新冠現象,身體狀況一直未恢復,配速拉不上來,她一度很沮喪,沒想到11月收到可以抽波馬的email,燃起了她一線希望!Lily笑著回憶,2022年12月1日是公布中籤結果的日子,只有中籤者才會收到email通知,當天一大早沒有鬧鐘她就自動醒來,似乎預知自己會中籤似的,打開信箱,果然收到中籤email,看到「Congratulations!...」,她興奮得把老公叫醒:「我要去波士頓了!」😄😄😄

加入官方FB社團 訊息不漏接

提醒有志於六星甜甜圈的三/四/五星跑者,在官網登錄後,別忘了加入六大馬FB社團

(六大馬FB社團長這樣_截圖自網路)

這是由官方經營的社團,你可以在這個園地得到有關六大馬最正確無誤的資訊。尤其,當三/四/五星跑者貼出自己抽中額外名額時興奮的心情,你會很快被感染,恨不得自己也能抽中,Lily說:「同溫層,感覺真的很不一樣!」當她收到中籤通知也貼文到社團,立馬收到來自全球六大馬追求者的祝福,開心滿分!

(今年12月,三/四/五星跑者若抽中額外的2024倫敦馬資格,會收到這樣的email,但若未中籤,主辦單位是不會通知的_截圖自網路)

Lily認為,自己之所以幸運中籤,主要原因之一是當時大陸尚未解封,抽籤者相對少,要不然她的籤運一向不好,「連名古屋女子馬這種中籤率60%的賽事都沒中過」,沒想到這次卻能中籤😁

六星甜甜圈的滋味

滿心歡喜來到波馬Expo,到處都是獨角獸Logo🦄🦄🦄,看了讓人心花怒放,報到時,準六星跑者會被工作人員搖鈴慶賀、熱烈鼓掌,氣氛超嗨,「提醒跑者,這一段一定要記得錄影!」

當如願上到波馬賽道,Lily心中浮現是否能在此BQ?然而賽道上下起伏並不好跑,再加上長新冠狀況還沒解除,Lily決定以享受的心情來跑,當跑到終點,工作人員為她掛上獨角獸獎牌,人生成就達成!「那種感覺真是無法形容!繼續往前走,六大馬工作人員幫我把六星獎牌掛上,旁邊不斷有人幫你拍照,鎂光燈一直閃…」,現場還設有六星得主帳篷,讓取得甜甜圈跑者拍好拍滿,講到這兒,Lily笑得更開心,「那兒的燈光特別好,拍出來效果超好,當下就可以打卡上傳!」

(掛上波馬、六星甜甜圈雙獎牌_江玲螢提供)

從2016到2023,Lily花了七年取得六星獎牌,首站–2016東京馬,是最嗨的一場,以跑者視角欣賞雷門、晴空塔…,很想再參加!

(Lily六大馬之旅的第一、第二場:2016東京馬、2017芝加哥馬_江玲螢提供)

第三場–2018柏林馬,Lily賽前玩得太興奮,雖然跑在最速賽道,並沒有得到最好成績😅第四場–2019紐約馬,人稱六大馬中最難跑的,卻是Lily當時的PB,因為氣溫只有3度,再加上賽前換上N牌神鞋助跑,「跑在那五座橋上好像都沒什麼感覺」,紐約馬也是六大馬規模最大的賽事,總共五萬多人參賽,終點跑回中央公園,民眾夾道歡迎,最終Lily比前一次進步了28分鐘,創下當時PB 4:19!

(2019紐約馬,破PB的Lily與跑友合影_江玲螢提供)

(2022倫敦馬,染疫的Lily後半馬完全力不從心,一度以為自己會昏倒;但她特別稱許倫敦馬官方照片拍得精彩,同時也透露,倫敦馬名額若用買的為2000英鎊,折合新台幣8萬左右_江玲螢提供)

取得六星獎牌後,人生還有目標嗎?會不會想來第二輪?Lily覺得旅跑特別快樂,用雙腳丈量城市,印象會更深刻,不過目前想跑的城市馬很多,沒必要執著於這六大馬…她仍然想BQ,「用抽的好像有點勝之不武…」(笑~😁 最近換了教練,每月跑量提升到300K,不論週間或假日就是跑步,「如果不跑好像就沒朋友,不跑心裡也會慌」,今年台北馬,Lily果然得償夙願取得BQ!跑步的初心是為了健康,自2013年傻傻報了場半馬以後開始跑步人生,Lily隔年體檢的數據全變好、體脂肪下降,偏頭痛和容易暈車的毛病都不藥而癒~ 成為跑者,真好!💪🏻💪🏻💪🏻

(江玲螢提供)

