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賽事心得／台北馬拉松 等了五年，終於跑進北田！

運動筆記／ 李玟萱

自從2017陪視友跑了台北馬半馬失溫後（沒看錯，是陪跑員失溫），就陷入了我的『台北馬魔咒』！

2018、2020、2021年都已報名但因訓練期間不小心受傷而棄賽，最可怕的魔咒是2022年台北馬前因身體不適住了院，所以今年的台北馬前我非常非常非常….小心照顧我的雙腳&身體，定期到#新衡物理治療所放鬆雙腳、以及找#太初中醫找褚醫師報到，提前從4月開始備賽，訓練期的Long Run也強迫自己一定要睡飽再跑，常常剛到福和橋河濱時跑友已跑完了，只好自己來個耐熱訓練，好險偶爾還遇到Andy也繼續練跑，所以戲稱我們是“河濱剩人組”，哈哈….

台北馬前一週的河濱剩人組(左起 膽大、Penny、18萱、文彥教練、Andy)

在10月陪視友跑完長榮全馬且沒有抽筋、沒有撞牆期，此時知道應該有80%以上可以安然站在台北馬的起跑線上。

與思屏的姊妹約定，一定要一起跑一場全馬

但比賽的前夕親戚居然提前來訪（大驚！居然來這血崩式的考驗我），只好睡前跟自己打氣說『沒關係，只少我今年能站在台北馬的起跑點上，中途真的不適就DNF吧。』 比賽當天凌晨4:30來到北市府內與跑班團拍，老酥建議設定差不多的配速的同學可以一起跑，互相叮嚀、鼓勵、提醒彼此不要暴衝，謝謝搭檔Michael讓我一路緊跟在後’一路穩穩地配速跑。

謝謝Michael陪跑，謝謝#微笑客棧 堅哥拍照

雖然我邊跑邊忐忑不安擔心有身體狀況，但在不超速的情況下，最後2K還有一點點餘力可以微微加速，YES！我做到了！PB將近9分鐘且應該BQA了，開心！期末考 ALL PASS了！

謝謝#好運班_琦琦教練，知道我想改善跑姿協助我調整擺手&落地問題；謝謝#愛迪生跑班_老酥，不斷提醒我不要練過頭，小心我有個玻璃身體；謝謝#耕跑團，提供我們跑完台北馬免費盥洗及美食補給、按摩服務；謝謝我自己，依然堅定沒有放棄！

台北馬拉松

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