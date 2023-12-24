路跑／首屆桃園國際半馬女子組香港姚潔貞奪冠 張善政市長冷風中為跑者加油

聯合新聞網／ 綜合報導
香港全半馬紀錄保持人姚潔貞(左二)參賽，教練老公陳家豪一路相隨(右前)。(台灣體育運動競技協會提供)
香港全半馬紀錄保持人姚潔貞(左二)參賽，教練老公陳家豪一路相隨(右前)。(台灣體育運動競技協會提供)

桃園市田徑場於12月23日星期六上午6點迎來了桃園國際半程馬拉松賽事，這場路跑半馬組、4公里組途經繁華桃園市區，12公里輕越野組則是跑入虎頭山步道，起終點更特地選在田徑場裡，讓衝線選手接受民眾的注目與喝采。賽事吸引了三四千名熱情的跑者及民眾參與，最終半馬男子組由來自肯亞STEPHEN KIMEMIA NJOGU選手奪冠，女子組則是香港長跑紀錄保持人姚潔貞封后。

週六早上雖然北台灣仍在寒流的影響之中，但熱情的跑者民眾依然湧進田徑場，參與這場年底的路跑盛事。桃園市長張善政、體育局長許彥輝以及桃園市體育總會葉俊毅理事長共同出席為賽事開幕，為選手的起跑鳴槍。今年首次舉辦的桃園國際半馬獲得了AIMS丈量認證，展示大會對賽事品質與國際標準的堅持。透過民間體育團體合作，邀請國際選手來台參賽，更吸引來自世界各地的運動員參與，展現桃園在國際賽事舞台上的魅力。這也呼應了桃園市政府一直以來在運動上的施政策略，致力於國際體育交流等多重途徑，提升本市賽會申辦能力並擴增國際視野，促進國內體育實力的提升。也希望未來每年都舉辦，並邀請不同的國際選手，更上一層樓，成為一個具國際影響力的賽事。

日本第三代山神，帶領青山學院首獲箱根冠軍的神野大地此次特別來台，雖然賽前已知他傷勢嚴重，被醫師禁止訓練及比賽，但作為日本長跑界的代表，擁有豐富的國際賽事經驗，他依然到場，和許多選手分享跑步技巧，頂著寒風在賽道上為努力的跑者加油打氣，並為選手頒獎。來自香港的姚潔貞賽前就被看好，是冠軍的熱門選手。她是亞洲馬拉松界的知名跑者，在多個國際賽事中都有出色表現，並且贏得多座香港渣打馬拉松冠軍。她在2020-2021年產後復出時，創下香港女子馬拉松、半程馬拉松、10公里的紀錄。桃園國際半馬當天也以成績1小時17分59秒封后，和同為香港長跑好手，獲得男子第四名的先生陳家豪雙雙站上頒獎台。

除了這兩位國際選手，本次賽事還有許多國際好手參賽。男子半馬組冠軍是今年斬獲金門馬拉松、台南古都半馬的肯亞選手Stephen Kimemia Njogu。第二名則是曾文水庫的冠軍肯亞選手Francis Kioko Nzyoki，居住在台灣的日本好手Suguru Shiga也奪得第三。前10名選手中就有6名外國跑者，但我國小將蔡佰宸突出重圍仍獲得第五名，也取得到日本熊本縣參加橫島町草莓馬拉松的資格，由日本玉名市市長藏原隆浩親自頒獎，期待他在國外參賽的表現。

2023桃園國際半程馬拉松獲得多家品牌的大力支持，終點區設有多個攤位，提供各種服務。其中，BMW桃園大桐不僅提供電動車作為前導車輛，引領選手方向，更在補給站設立啦啦隊，為跑者加油吶喊，支持前行的每一步。昇捷建設長期深耕桃園，也回饋社區招待民眾一起參加路跑，尊爵大飯店更是提供現金禮券作為抽獎禮。選手完賽後可以領取到由西雅圖極品咖啡準備的餐盒以及冬瓜咖啡飲品，獨具創意特色的新口味，完賽的精神也能煥然一新。全球知名運動手錶品牌POLAR此次提供最新款的運動手錶，讓中獎的跑者把好禮和健康一起帶回家。日本名水用入喉口口都甘甜的軟水礦泉水服務跑者，在賽道上或完賽區都能飲用無負擔。True Yoga Fitness除了帶來了最專業的教練指導跑者暖身和收操，也提供每位跑者免費健身房與堂課的體驗名額。明治SAVAS的大豆蛋白粉，有助於增加選手肌肉質量。葡萄王Power BOMB爆能能量飲料與健康的康普茶幫選手恢復活力。天然媽媽則是在賽前提供給跑者能量球及能量片，是訓練時的最優補給。

來自肯亞的選手STEPHEN KIMEMIA NJOGU獲得男子組第一名，Francis Kioko Nzyoki位居第二。(台灣體育運動競技協會提供)
來自肯亞的選手STEPHEN KIMEMIA NJOGU獲得男子組第一名，Francis Kioko Nzyoki位居第二。(台灣體育運動競技協會提供)

前導車領著選手體驗全新賽道(台灣體育運動競技協會提供)
前導車領著選手體驗全新賽道(台灣體育運動競技協會提供)

桃園市長張善政勉勵跑者，並貼心提醒選手寒風中注意身體狀況。(台灣體育運動競技協會提供)
桃園市長張善政勉勵跑者，並貼心提醒選手寒風中注意身體狀況。(台灣體育運動競技協會提供)

馬拉松 日本 香港 體育

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