路跑／桃園國際半馬賽 日本菁英選手神野大地、玉名市長率隊來台交流

2023年12月22日，桃園市迎來了桃園國際半程馬拉松賽事的賽前記者會，匯集了許多重要的官員和嘉賓。桃園市政府王明鉅副市長、桃園市體育局許彥輝局長等貴賓出席了此次活動，共同展現了對這項賽事的支持和期待。

最近正逢一波寒流，桃園市王明鉅副市長特別提醒跑者，要加強暖身，隨時留心自己的健康情況，量力而為。他指出21公里的選手多為專業的跑者，4公里則是歡樂路跑，反而是12公里的輕越野賽道獨具特色，選手有企圖卻不一定有充分經驗。希望在寒冷的天候中，各組別選手要特別注意小心安全。此次賽事行經桃園市區，王明鉅副市長除了邀請大家欣賞桃園豐富的景色，也對於各單位的支持協助及體諒獻上感謝。主辦單位呼籲市民們踴躍前來現場為選手加油，共襄盛舉。這次賽事邀請國際選手來台，日本熊本縣玉名市市長更率隊來台交流，在提升桃園市體育形象和國際能見度上十分重要，展現出桃園市在體育賽事上的豐富經驗和專業能力。記者會上，各位長官和嘉賓對於即將到來的賽事充滿期待，並對賽事的成功舉辦表達了最高的祝願。

此次桃園國際半程馬拉松與玉名市達成了戰略合作，玉名市不僅是日本馬拉松之父金栗四三的故鄉，更是日本長跑發展的重要搖籃。金栗四三作為日本首位奧運選手和長跑領導者，對日本馬拉松的發展做出了巨大貢獻，包括組織和推動每年的箱根驛傳接力賽，這是日本最重要的長跑比賽之一。他的影響深遠，甚至成為大阪知名地標固力果跑跑人的原型。在記者會上，玉名市長藏原隆浩表示將帶領當地優質選手參加本屆賽事，彰顯了兩市之間的深厚友誼和體育交流。此外，玉名市的吉祥物「玉名貓」也現身記者會，並將於賽事日在現場為跑者加油打氣，增添更多的歡樂氣氛。

為了紀念金栗四三，並進一步推動馬拉松運動，玉名市將提供特別的紀念獎座給本次賽事男女子組第43名的選手，這一別具意義的獎項不僅慶祝運動員的努力，也鼓勵他們繼續追求卓越。同時，玉名市也將招待本屆桃園國際半程馬拉松台籍第一名選手，受邀至熊本縣玉名市參加橫島町草莓馬拉松，這一舉措進一步加深了兩市之間的文化和體育交流。

本屆國際菁英選手神野大地和姚潔貞都是經驗豐富的運動員，他們談到了參加國際比賽的心得，特別是比賽前的準備技巧和注意事項。他們的經驗對於即將參賽的年輕運動員來說是極具價值的指導。特別是神野大地，作為山道跑步的專家，他還給予了參加12公里輕越野賽事的選手一些寶貴的建議。姚潔貞分享了她作為一名母親重返賽場的經歷，以及她如何突破個人和香港馬拉松的紀錄。她的故事是對所有因傷休養後重返賽道的運動員的鼓勵。然而此次發生令人遺憾的事，原定參賽21公里的神野大地，就在一週前左邊關節的傷勢情況惡化，導致他目前只能全面停止訓練。隔天12月23日的賽事雖無法下場和眾選手競技，但他仍會站在起點和每一位出發的選手擊掌，激勵每位台灣跑者，跑出自己的最佳表現。

兩位國際選手不僅出席了記者會，也在上午和超馬好手林義傑一同造訪桃園高中，和學生運動員深入交流。三位頂尖跑者講述了自己學生時期的訓練經驗，除了練跑之外，也積極發展非運動類的專長，退役後仍有一技之長，這種模式也是大部分其他國家的培育模式。有了各國跑者的分享，為賽事增添了國際色彩，也為國內的小選手們提供了獨特的見解和啟發。

除了記者會，主辦單位也在戶外中正公園進行了植樹的儀式，選手與嘉賓共同種下了多棵樹苗，並以神野大地、姚潔貞、林義傑等三位知名選手及企業家為名設立樹牌。這一行動不僅象徵著對環保的承諾，也代表著對賽事的支持與未來的期望。在植樹過程中，每一位參與者都親手將樹苗種植於土壤中，這象徵著他們積極投入創造更綠色、更可持續的未來。植樹活動的贊助單位昇捷建設，今年適逢35週年，更以綠色呼吸的建築理念以及環保作為經營目標。贊助商BMW桃園大桐也在多年前就開始推動電動車節能減碳的計畫，是車界的生態永續領頭羊。隨著每一棵樹苗的種植，不僅增添了城市的綠意，也加深了社區對環保意識的認知。這些樹木未來將成為一個提醒，記錄著這個城市對於環保和可持續發展的承諾。

植樹活動不僅是一個環保行動，也是一個社區團結的象徵。透過這樣的活動，桃園市向世界展示了其對於環境保護的嚴肅態度和積極行動。這些樹木將隨著時間的流逝而茁壯成長，就像桃園市在體育和環保方面所取得的成就一樣。

日本山神神野大地和香港長跑天后姚潔貞與桃園高中、永豐高中的青年運動員座談交流。(台灣體育運動競技協會提供)

神野大地(前排右一)到桃園高中分享自己的訓練經驗，圈粉一波青年田徑好手。(台灣體育運動競技協會提供)

神野大地在植樹活動中，親手種下綠植並立下樹牌。(台灣體育運動競技協會提供)

林義傑(左一)、姚潔貞(左二)、神野大地(左三)到校園傳承自己的長跑秘技。(台灣體育運動競技協會提供

BMW桃園大桐許明文總經理(右)與昇捷建設簡歆瑜經理(左)共同承諾以環保永續作為企業目標。(台灣體育運動競技協會提供

日本玉名市市長偕吉祥物玉名貓來台參賽，與賽事締結交流互訪之約。(台灣體育運動競技協會提供）