賽事心得／台北馬拉松 我在地獄裡走了一遭

12月嘗試長距離30公里的練跑

我用僅存的力氣一拐一拐的走進捷運站，只要嗶進去了，就可以回家了！嗶～餘額不足，我崩潰跪倒在地上，站務人員趕緊過來問我還好嗎？需不需要幫忙？我…說不出話來…要不要幫你叫救護車？！我苟延殘喘的說，應該是沒這麼嚴重…然後一陣噁心，我吐了…是的，我在捷運站裡把我在馬拉松所吃的補給吐了出來，我看見我喝的運動飲料、梅子、小番茄…站務員把我扶上我輪椅，並和友人安全的把我送回了家。

到家後，我的心跳仍好快好快，始終慢不下來，久久不能自己。

淵源

結婚生娃後，我不再爬高山、潛水、跑步，取而代之的是萌娃的陪伴及安穩的家庭生活，先生很喜歡這樣的我，不能夠理解以前我總喜歡做些危險行為，喜歡運動可以去健身房，安全又有效率。但我待不住啊⋯⋯有天姊姊對我說，今年的台北馬拉松她朋友那有免費的名額哦～但也不一定會上就是了，我哪管這麼多，就說要要要，而且要全馬哦😉！我知道那一定超累的，但沒關係呀，我就想去動一動，動到累了在上個回收車，也挺好的。

賽前練習

接著我和普羅大眾一樣，開始嘗試5km、10km，速度7-8分速，我卻喘到一個不行，跑團的人都覺得只用3個月，要完成全馬是不太可能的事。但我不甘心啊！生娃前明明曾經就能用6分速完成半馬！難道是生過娃身體就真的變差了嗎？我不甘心，所以每一次團練，我格外珍惜。漸漸的跑團阿北大概率是被我的執著感動，開始認真的帶我練，一週跑3次，從配速、補給技巧、步頻、台北馬的路線、天氣..指導了好多好多的細節，真的很累，要兼顧家庭、工作還要練這些，但我得吞下去，因為我知道，這是我要的。

比賽當天

賽前一週，老套的劇情，我感冒了，但還是那份，不甘心，我要完賽！而且成績要對得起自己的師傅，我吞了一堆感冒藥上了戰場，和我一起參賽的朋友們，一派輕鬆，俗稱「 #快樂的跑渣 」，我好羨慕他們，能看淡一切的心境，不追求世俗的成績、跑量，跑的就是一個健康，快樂。只有我緊張，緊盯著時間，而此時，跑渣們早已拍了數不清的網美照，聊著天、是如此歡樂！

賽前遇到認識的人，一起在備賽區合影留念。

比賽開始

嗆聲開始，我在C區，此時旁邊就是4:00的配速員們，我跟著他們跑。就這樣默默跟了5km，5‘15的配速對我來說真的太累了，老娘後面還有37km耶，我索性放棄了，就這樣，我努力控制在6’00以內，在15km時遇到了小魔王#中山橋！我速度立刻降到7‘30，但上坡只要不要用走的，我覺得就對得起自己的師傅了！🧑‍🦲前面21km很完美，雖然是感冒上陣，但都控制在預期內👌。

21km以後的世界

接著半馬選手不在了，賽道冷清了許多，剩全馬的選手們。在20 km處來了大魔王，#環東高架！E04，這邊我真的好想放棄🤬，我速度越來越慢，彷彿在低溫狂風細雨中，剩我一人，是如此的孤寂….就在此時我聽到萬馬奔騰的聲音，還有此起彼落的加油聲，是4:15的配速列車！我腦中浮現跑團一個阿北的嘴臉...因為他賽前一周一直慫恿我要跑這個配速...所以我看到那個黃色的氣球晃啊晃，就想到那張讓人又累又氣的臉🤪(大概是這樣)...我默默地跟進列車裡面，在裡面我遇到認識的人，安心了很多。

30 km以後才開始

就這樣默默地一路跟進了河堤，河堤的風非常的無情，隨便亂吹，四面楚歌的處境...是的，我跟不上，我被甩出去了，我想到那張臉🤪，又努力地跟上，又被甩出去了，就這樣來來回回了不知道幾次，我被甩的越來越遠，我又回到了一個人，我彷彿來到了地獄...我看到救護車、一直聽到救護車的聲音、有人放棄坐上機車、有人倒地、有人沒了呼吸，我的體力也達到了極限，但我不敢停，因為我的手早已凍麻，好冷，我只能繼續跑下去暖身子。我好想哭，好想放棄，好想也上機車，我...好想上廁所...算了，我可能連脫褲子、蹲下來的力氣都沒有吧...更不用說找廁所的力氣了...

一股暖流從我褲檔流了下來，好舒服...原來我憋不住了阿... 真是狼狽...河堤這裡有好多加油團，他們熱情地給你補給，給你噴肌樂，反正我放棄了，我找了他們的庇護，好溫暖，好溫馨喔...此時，我又想到跑團那個常常來補給的天使夫妻😇...他們總是那樣的溫暖、不求回報，每次都準備了一堆喝的、吃的給大家…我，好想他們…回到現實，他們叫我加油，一定能完賽，是阿，用走了一定能完賽，就這樣吧...師傅，對不起了🧎‍♀️...

此時一個路人跑者看見狼狽又沒志氣的我，告訴我，請我加油，不要放棄，然後追過我....看著每個人都這樣平白無故地為你加油，給你鼓勵，我...又開始邁開我的步伐，此時我真的已經達到體力的極限了，能再跑下去，真的是靠這些加油團的意念及力量推著我。

最後的2km衝刺

我用非常非常慢的速度7‘00，反正，有個動作就好了，我就這樣給他完賽吧！在最後2km處的地方，又是一個熱情激昂的加油聲，加油團大喊著，你們這些人，都是有機會破430的，請快點，不然就會沒機會了，我也不知道破430要幹嘛，好吧，數字好看點至少也對得起自己的師傅，就跑一下吧，我用6’00的配速一路衝進了衝點線，4小時25分完賽！原來只要4小時30分鐘內完賽，下次參賽就能免抽啊…然後我就倒下了。

即將衝破衝點線，努力把手抬高，只為留下最好的畫面

大會時間：4小時25分18秒 衝過終點線

我終於回到人間了

倒下

我用手機紀錄的馬拉松世界

完賽

然後就是開頭那幕，在家顧娃的老公接到了一通電話，說你老婆可能要去醫院一趟，請過來。他大概率是既心疼又想，阿...她又來了。最後我想說，一個人或許能跑得很快，但一群人能陪你跑得很遠，謝謝熱情的加油團，謝謝臉紅心跳跑團 ，也謝謝興隆路跑團 ，人生有幸遇到你們真好❤️