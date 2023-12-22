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金門馬明年1月6日登場 金門大橋1月7日封橋3.5小時
2024第17屆金門馬拉松賽明年1月6日、1月7日登場，此次參賽選手有1萬128人，7日的賽程，半馬與全馬選手將跑上金門大橋，為利比賽進行，金門縣府表示，1月7日當天上午7時至10時30分金門大橋將暫時封橋3.5小時，屆時所有車輛禁止進入。
中華民國路跑協會金門分會指出，1月6日上午7時30分辦理健康休閒組，包含4公里健走組及4公里健跑組及10公里競賽組活動；1月7日競賽組，將於7時鳴槍包含21.0975公里半程馬拉松、42.195公里馬拉松、42.195公里馬拉松及初馬獎競賽。競賽地點分別從金城田徑場、省政府前廣場出發。
全程馬拉松組有867人報名、半程馬拉松組有1954人報名、路跑10公里有2087人報名；休閒組有5220人報名，各組報名人數合計為10128人。
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