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賽事心得／台北馬拉松 突破自己的生日馬

運動筆記／ 徐寶芬

2023年歲末，一個叫練送我45歲的生日禮，台北富邦馬拉松，這份賀禮著實感動著自己其實一開始並未將富邦馬列入2023年參賽的規劃，在報名結束最後一天，訊息又跳出報名即將截止，我順口問教練要報嗎？沒想到教練立馬說：報吧！抽中就去跑，送你生日禮物！結果路跑抽籤運超強的我，真的中籤了！哇！真的是要送我體驗的生日禮物耶！

12/17一早準備就緒，來到市府廣場，天空時而飄著細雨，讓我想起3月參加萬金石的天候也是如此，原來我是個雨神耶!哈!早晨的溫度蠻冷的，大家都包得好緊，保暖真的很重要。

叫練陪我在D區起跑處預備，我的心情很開心，今天我要好好享受這42.195公里的體驗，叫練仍叮嚀我，安全第一，人多一定要小心不要被絆倒了....嗯!我一定會謹記:平安完賽最重要距離起跑時間越來越近，大家全擠在一起，當下覺得挺溫暖的，空氣反而沒有這麼冷..5，4，3，2，1大會鳴槍了，不急不急，等前方菁英選手先出發，我慢慢過起跑點，時間已經快3分鐘了哇!起跑囉!在滿滿人群中，左閃右閃往前跑，前面的距離無法快，也提醒自己不要超速，現在快後面還很長呀!就這樣順順的往前，約5公里後感覺身體熱起來，呼吸也完全沒有急促，跑感真的很好(哈哈哈，是追小鮮肉讓心情很好嗎？)

不斷跟自己說就這樣順順就好，記得補給站要喝水，不要覺得不渴就疏忽補水，距離到了要吃補給包..我有穩住自己，過半馬時我突然覺得今天的半馬好快就跑完了，倒不是速度超快，而是身體完全沒有疲累感，好像才剛要跑步一樣，好神奇!

前面我跑著跑著追上了大會4小時配速列車，因為近視看不清楚氣球，還問了旁邊跑有這是哪一班車?跑者很貼心說:這是4小時列車，配速530，嗯，謝謝你!..我跟了一下車後發現自己應該可以超前去，於是鼓勵自己勇敢地超越吧!所以我離開了4小時列車...來到環東高架時，遠遠再看到氣球，我知道我跟上345的列車了，此時雨下得大，風速也增強許多，我在高架上鞋帶竟然也鬆脫了，沒關係，停旁安全整理自己再出發，由於平常習慣練跑山的自己，對於高架的這段上坡跑來也不覺得是坡，再度讓自己覺得今天的神奇!我的腿好給力後段來到30公里，我整個跟上345的列車，心想馬拉松正開始，就穩住跟車吧!只要整體感覺還順，回終點已經會突破過去的自己，因此我跟了約9公里多...

最後，我覺得自己跑感還穩穩地，再次鼓勵自己試試看超車吧!或許可以有不同的突破。

來到南京東路上，好多攝影師與加油團，隔壁道還有滿滿半馬的選手，這一段的感覺真的好特別，是我跑馬以來感受最不一樣的一段。

大家朝著終點積極努力最後一段，加油團也不斷喊著快到了!加油!

真的，心中好感動，今天的我已經要回到終點了。

我，竟然還可以帶著微笑衝終點，寶芬，你今天真的很不一樣呀！

耶!我回來了!這一刻，我完成了生日馬，我更跑出了最佳成績第一次破4，在3月萬金石個人成績4小時2分後的12月台北富邦馬，個人完賽成績3小時38分這個突破著實有著許多感觸，原來自己可以勇敢一點，自己可以多相信自己一點。

心中的這份感動，除了感謝一直努力認真規律的自己更該感謝叫練，一路陪著我鼓勵我，感謝一直相信我的家人和眾多朋友我的45歲生日跑，台北富邦馬，突破自己的賀禮，我喜歡！

台北馬拉松

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