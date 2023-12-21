賽事心得／台北馬拉松 婦產科醫師的初馬Sub3之路

我... 是一個三寶爸，也是一個婦產科主治醫師，任職於台中海線醫院，日夜接生，過著作息顛倒的生活，熬夜與夜班是我的日常，上個月剛過完39歲生日。

回顧從前的運動史，大學時期會打打3對3，大概就是這樣而已，進醫院之後，因為需要值班，體重與體脂一路向上，在畢業前達到巔峰，一次喝醉後偶然站上體重計，才發現自己與三位數不遠了... 所以很佩服老婆的眼光？！

（人生的體重與體脂巔峰，敬佩老婆有辦法忍受我癡肥的樣子）

起點是在2022年2月28日，在老婆同事的熱情邀約及彰化「邪教晨跑團」的陪同下，完成了水社大山的一日單攻，緊接而來是持續一周的鐵腿懲罰，讓我重新思考人生的步調，縱使經濟壓力讓人喘不過氣，但再不好好對待自己的身體，會不會成為新聞裡不幸的主角！

（水社大山，故事的起點，上山容易下山難，我的腳不是我的腳，此時約83-84kg）

剛好老婆早有晨跑的習慣，便慢慢接觸這項運動，但哪個胖子不討厭跑步的？從一開始有跑就好，落在每次3-5公里左右，一邊控制飲食，不再吃到飽吃到撐，慢慢的體重降到約75kg，開始加入登山的行程，也順利帶著家人完登谷關七雄，同時規定（強迫）每週一定要出門跑三次，距離不定，此時再次被慫恿報名了日月潭超半馬29K。

（完登谷關七雄拿到台中盧媽媽的獎狀，但更佩服的是兩個兒子）

記得在日月潭超半馬前，只跑過三次長跑，分別是21K兩次跟26K一次，平均速度都約莫落在5:43-6:00/km，到了比賽日，居然跑出均速5:03/km（2:26:28完賽），讓我十分驚訝，原來這就是比賽時腎上腺素爆發的感覺，老婆則以2:35:35完賽拿到分組第五，看到美麗的獎盃之後那種羨慕加忌妒，使我心中有顆種子慢慢萌芽！

（2022年的日月潭環潭馬拉松超半馬，那座晶瑩剔透的獎盃讓我開始作夢）

依舊在南興公園慢跑，而在某日，迎面打了多次招呼的阿北突然叫住我跟老婆，問說要不要加入他們跑團（SUB．WAY），就這樣開始這魔幻的一年，團員們各個在社會上都是菁英，晨跑則是我們放鬆嘴砲的美好時光，短暫地將工作拋諸腦後；而2022年12月08日，是進團練的第一天，團員們都在積極備戰2022年台北馬拉松，第一堂課就被震撼教育，課表內容是2400m*3、趟間跑休800m，想當然爾就是跑不完，邊跑邊肚子痛。

台北馬拉松後看著團員轉戰萬金石馬拉松，於是開始試著跟上新一輪的課表，內容以漢森為主，雖然不能配合到每次的訓練，但已經逐漸能跟上團隊腳步，我跟老婆沒有狗膽報名萬金石馬拉松，便報名了老家嘉義的牙醫盃試試水溫，沒想到跑出87分32秒的成績拿下人生第一個獎盃(分組2)，同時也達到第一個里程碑半馬Sub90。

（2023年03月05日嘉義牙醫盃，為了老爸回來嘉義參賽，順利收下首座獎盃，分組2）

四月連續兩場連日半馬，柏釧及中央公園，分別以90及91分草草做收，五月中興半馬89分台完賽，聽著團友講述著從波士頓馬拉松回來的種種喜悅，自己卻在六月中下旬歷經嚴重腸胃炎及感冒，大病初癒之後緊接七月初新冠確診，說不懷疑人生是騙人的，但在各路好友的鼓勵慫恿下，決定報名台北馬拉松全馬組衝擊BQ（原本只是想說年底衝半馬Sub85，然後... 然後就上車了），整個炎熱的七八月幾乎都在輕鬆跑，因為只要超過五分半就很容易喘到不行；很快的，九月就到了，新一輪的漢森課表又開始了，09/17的苗栗星光半馬，更是跑到爆掉，以1小時41分完賽。

（四月五月的比賽完全沒有進步... 卡在90分上下，爆掉的苗栗星光馬 = 1:41:10）

（特別感謝團長Jack精心設計的課表，自己漏掉兩次間歇，完成率95%）

「這樣的我，跑得完42.195km嗎？」我反覆問著自己...

就這樣來到了十月，團長跟我們說，間歇可以放掉，但節奏跑跟週末長跑不能放，長跑不用快、只要跑到距離就好，殘酷的10月底很快就到了，10/29是日月潭超半馬的日子，看著Garmin上面寫著預計完賽時間2小時07分，暗暗跟自己說「目標2小時05分、低標2小時10分，魔王坡絕對不能當步兵」，最後2小時02分超高標完賽，拿下男子總排名第九名，老婆雖然抽筋，但最後也拿下女子總排第八名，首次夫妻倆一起上台，這次的風景以後不知道還有沒有！

（2023年日月潭環潭馬拉松再出發，成功拿下首次男子總九，老婆拿下女子總八）

11月開始，節奏跑已經加到了無情的12km以上，對於還要回家準備早餐的素人夫妻倆，是個嚴峻的考驗，於是便開始了起早貪黑的模式，既然怕跑不完、那就三點半起床，四點半準時熱身，六點二十分前一定要離開台體田徑場，也許就是在那個時候，大部分獨跑的時光，突然學會了體感配速的技能，天色暗的看不見人影，卻阻止不了我的決心，感謝擎天哥在外圈激勵我，陪我吼我叫我撐住；感謝國宇大哥幫我補水，甚至在最後幾圈幫我破風；而老婆則有另外幾位大哥帶著，我們就這樣堅持到了減量週…

減量週的長跑是12/10的台中城市半馬，最後以83分台完賽（總排12），均速3:55/km，帶著這張半馬的成績單，心裡放鬆不少！ 但完全沒跑過30K以上的距離，心裡仍會害怕自己有氧耐力夠不夠的問題。

（2023台中城市半程馬拉松，以83分28秒拿下總排12）

帶著疑問來到賽前一週，咖啡因全戒，賽前五天跑了一個漸速5km，賽前三天開啟廢人模式，不是睡覺就是躺著，飲食方面以低渣、高碳水為主，去Costco買了24顆半熟法國麵包回來抹花生醬吃，大量攝取水分，肉類以雞肉及乳清蛋白為主；賽前一天開始喝電解質水，晚餐吃和民的親子丼跟三碗白飯，宵夜吃了一根香蕉跟一碗維力炸醬麵… 把所有裝備拿出來點名順便拜一下，雖然八點出頭就上床了，但實在是個難眠的夜晚。

（睡前儀式不可少，拜一下希望一切都乖乖，順便清點物資有無短少）

「明天… 明天究竟會怎麼樣呢？」

凌晨搭計程車來到市政府三樓等大夥，火速拍完合體照就去暖身，六點前寄物，天氣濕冷微雨，大家著雨衣四散就位，C區起跑的人非常多，手中握著250ml的軟水壺顫抖著，一邊跟唯一在旁的團員庭哥打打嘴砲，心中再次默念補給的里程數「5、12、19、25、31、36」… GO!!

（起跑前與SUB．WAY / 邪教 / 藍衣職人東大跑團一同合影，熱血沸騰）

過了起點拱門瞄了下時間已經過了快三分鐘，全馬有近萬人，果不其然沒多久前方三公尺，就有兩個人一起跌倒，還好閃過，第一公里5分08秒… 我與庭哥兩人左閃右閃，終於在三公里處遇見老婆，打氣後繼續前行，七公里後人群終於比較分散，可以維持在4:05-4:10的速度，體感卻異常輕鬆！沿途庭哥報秒數、一邊討論哪時候補水、哪邊有照相機要擺姿勢，就這樣到了半馬的距離，瞄到計時器顯示1:31:42，心中涼了一半，破三列車怎麼都追不到？ 環東高架加上河濱淒風苦雨的組合拳法，打得眾人配速一直掉，只好跑到外側一個個超車…

（與庭哥歡樂的合體照，旁邊的人應該覺得我們有病吧！有人一起互相督促真好！）

「再怎麼樣都到30K過後再看吧」我說道～

27K下高架折返處終於看到熟悉的面孔，只是距離還有數百公尺，庭哥開始加速，沿途我倆為團員打氣著，經過團長時，他說團員自組的破三列車就在前面了，「大師兄撐住」、「春風跟上」、「體力王加油」、「老師、銓哥我來了」， 一張張熟悉的面孔飛過，這幾公里突然變得沒這麼漫長了…

（由銓哥帶領的自組破三團，看到他們彷彿看見希望！）

「唔，快結束了，好好享受這最後的五公里吧」，超過配速氣球後，一切似乎變得放鬆，腳步放慢了些，更可以仔細看看路邊加油的人群，嘶吼著、鼓譟著… 時間在最後三公里更像是慢動作的回放。

（從C區出發，追到36km處終於超越配速氣球，之後就稍降速跑回終點）

「是田徑場，這場旅程該畫下句點了」，張開雙手，迎向終點，接著轉身向賽道鞠躬， 大會時間定格在2小時58分39秒（晶片時間為2小時56分14秒)！

（前半/後半 = 89:17 / 86:57，順利跑出負分割Negative split）

拿了完賽獎牌跟浴巾之後，忍不住的哭了，我居然做到了，從開始做夢到破三，歷時一年又一週，無數個三點半起床的凌晨，都化為現實；隨後老婆也以驚人的3:14:12完賽（34k後為了回頭撿膠小抽筋），這趟旅程真的很美，倆人好好的擁抱了一下。

（當日少有的合體照，因為之後就去後面照顧爆掉失去知覺的團員了）

「我們… 我們一起做到了喔，我們都有BQ了」

回顧14週的訓練，月跑量在9、10、11月都在400km以上，除了按表操課之外，如果沒辦法早上起來輕鬆聊天跑，會選擇在醫院的健身房進行一小時的慢跑，一週一到兩次，配速約莫落在12.1到14km/hr，坡度一律調在1，如果很累就12.1km/hr定速到最後，覺得體能狀況許可就在後半小時裡面加速度，到賽前大概是12.1半小時、13跑20分鐘、14跑10分鐘；另外一個則是天天爬樓梯，因為電梯實在有夠難等，索性都用走的，一次爬10層樓以上，每日至少要爬3-5回不一定；飲食方面我用App（Fat secret）控制熱量攝取，盡量維持在碳水在50-55%左右，其餘低脂高蛋白，蛋白質會吃到體重的1.5-2倍，以我178的身高，台北馬前的體重落在68kg，算是偏重，體脂約10%。

（從去年2月開始的里程數累積圖，前面用Apple watch，後面改用Garmin 955S）

（今年9月到11月，連續三個月破400km，加上工作，肝快要融解了）

一路上要感謝的人太多太多了，帶我入團的駱大哥大嫂、認真灌雞湯的團長、陪我起早貪黑一路扶持的老婆、互相監督（傷害？）的團員們、願意乖乖等我跑步完的小寶寶們，沒有這些天時地利人和，是做不到的！

有人問我接下來目標是什麼？ 當然是回歸本業繼續工作、好好陪陪家人和持續守護母胎的安全，跑步已是生活的一部分，但不應該影響到其餘的權重；跑者是我的身份、但也僅是眾多身份中的一個。