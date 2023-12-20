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台北馬半馬激爭由周庭印封王 香港好手羅映潮摘下后冠

運動筆記／ Eulla

周庭印以  01:06:56 封王。攝影/Ian

臺北馬拉松，在半馬組別總共有高達 19,000 人參賽！全台各地的菁英選手更是齊聚一堂，競爭可以說是相當激烈，男子前三名幾乎是連在一起衝線，最終由印地 周庭印以  01:06:56 拿下冠軍，女子組則由香港好手羅映潮以 01:17:45 摘下后冠！今天就一起來看看這場年底期末考－臺北馬拉松。

2023 臺北馬拉松半馬組別起跑。攝影/Eulla

12/17 日，是所有跑者們期待非常久的臺北馬拉松！當天寒流來襲，甚至發布強風特報，現場陰雨綿綿，溫度僅有 12 度。儘管面對強風吹拂，這些選手們還是堅持到了最後一刻，衝進終點完賽。半馬男總一由印帝 周庭印 以  01:06:56 拿下，施育佐以 10 秒之差奪下第二，周鴻宇則再以四秒之差，01:07:10 排名第三。

跑者們頂著低溫細雨開跑。攝影/Eulla

賽後訪問時，周庭印表示：「這次是以比較輕鬆愉快的心情來參賽，因為是年底最後一場了！今天這樣的表現我覺得還算可以，雖然要破最佳還是有機會，但我覺得自己準備沒有那麼充足，因為從全運會過後就是正常的訓練沒有特別去加強。接下來明年就是回歸馬拉松，最終目標是放在十月的芝加哥馬拉松！希望所有的跑者都能無傷地繼續跑下去。」

拿下第二名的施育佐雖然突破個人最佳，但是對自己的表現不太滿意，他說：「前面狀態滿好的，到五公里前都有達到目標配速，但五公里就有點小撞牆，過十公里就沒有達到配速了，再加上後面都是逆風的路段，所以速度就一直掉。原本目標其實理想是 64 分，至少也要有 65 或 66 分，但今天的成績連低標都沒有到，覺得有點可惜。」

攝影/運動筆記 SOUND ONLY

接下來育佐將在明年的三月來挑戰人生初馬－萬金石馬拉松，希望可以跑進 2 小時 25 分！他想跟大家說：「所有共同努力破最佳的跑者，我們一起加油！」而排名第三的周鴻宇同樣刷新個人 PB，目標希望明年可以達標世大運半馬項目，他分享：「今天跑起來狀況還行，但風有點太大了，到內湖下橋的時候，我們的配速就被風壓掉，就算旁邊有人，那個風還是很有感。雖然破最佳是滿開心的，但是賽前預計是要跑道 66 分，所以有點小失望，因為就差一點點而已，後面再用力就有了。接下來明年還是以場內賽為主，下半年則會拚世大運半馬達標，希望自己可以越來越進步，達到自己的目標。」

攝影/Ian

他也鼓勵所有跑者要越來越喜歡跑步，鴻宇說：「跑步不要去討厭它，我身邊很多案例，因為練得太累就討厭跑步，我覺得可以把它當成一個興趣去前進，就算沒有拿標，你過程有努力過，結果怎麼樣並不重要，反正人生還長，很多結果在等著你！」在半馬女子方面，則由來自香港的好手羅映潮以  01:17:45 摘下后冠，李佳玫以 01:20:35 排名第二，長跑甜心 張芷瑄則以 01:20:35 拿下季軍。

攝影/Ian

賽後香港好手羅映潮分享：「今天狀態很好，因為我目前正在準備一月的香港馬拉松，所以今天就當一個練習賽去跑，本來是想打破我個人最佳的，但是還差一點點，雖然拿到冠軍很開心，但獎項對我來說就像是獎勵，因為我真的想跑得再快一點，代表香港出去比賽。我想跟所有跑者說：『堅持非常重要，像我今天沒有跑到最好的時間，但我不會因為這樣而放棄，反而是要檢討、反思接著繼續努力！』」

李佳玫拿下半馬女總二。攝影/Ian

排名第三的長跑甜心 張芷瑄今天也是把臺北馬當成一個高強度的訓練賽，她說：「因為平常訓練的強度沒有辦法這麼高，今天這樣比較多人一起跑，競爭度較高，希望可以藉此來進行高強度訓練。其實前陣子身體狀態沒有很好，所以原本大概抓 80 分左右完賽，但可能今天風比較大，15 公里後掉速掉比較多，最後完賽時間離目標還慢了一點。」

攝影/Ian

接下來芷瑄計畫先加強基本的速度能力，把半馬的時間往前推進到 76 分左右，進而來提升馬拉松成績，預計在明年三四月會比一場全馬賽事，她分享：「雖然目前還沒有確定是哪一場賽事，但我是希望找中國的比賽去試試看，因為我還沒在中國跑過馬拉松，像是日本、韓國、柏林都跑過了，所以我會想要多嘗試不同國家的賽道，想要用跑步跑遍全世界。」最後芷瑄想鼓勵大家：「我覺得只要能平安站上起跑點，順利完賽都是很棒的，所以要多給自己一點信心！」

責任編輯：Eulla

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