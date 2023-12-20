賽事心得／台北馬拉松 不敢相信我居然跑完了！

(看照片就知道這時候還很快樂)

2023/12/17 臺北馬拉松 42.195KM 初馬完賽時間 04:02:30

完賽後，沉澱了兩天，心情緩緩的平靜下來後，才驚覺一切都是那麼不可思議。一開始只是抽好玩的，覺得只是抽抽看，即使中了也不一定要跑，沒想到居然真的中籤了。在繳費期限前，因為一些事情，讓我始思考是否該做出不一樣的決定，或許今年不跑，明年真的想跑也不一定抽得到。之後，就是遇見儒意跑班教練和可愛的同學們一起訓練的甘苦日子了。

印象中，某堂課跑到一半我真的覺得好累好喘，教練剛好在我旁邊，我就邊調節呼吸邊問教練：我真的可以嗎？我只要 3:59:59 就好了。教練回答我說：只要妳速度有到，就一定可以的。就是這句話促使我之後更認真的練習。九月底從去港澳回來之後，我就下定決心，要全心全意準備我的賽事，暫時停掉了上了七年的吉他課。原本每個週末都會回家的我，也為了跑完六日的課表後可以充分休息，暫時減少回桃園的時間。也推掉了好多的聚會還有跟姐妹相聚的時間。因為我知道，我的資質不是最好的，只有認真的準備才能更接近我的目標！

從10月初18公里的長距離開始，到11月第三週的32公里，每一次我都沒有為自己找藉口，不管是大熱天還是刮風下雨我都一定把課表跑完。好幾次在跑長距離的時候都是雨天，奔跑在操場上，從毛毛細雨變成傾盆大雨，我還是堅持著要把課表跑完才肯離開。過程中一定有跑到懷疑人生的時候，這時候我就會告訴自己：我已經在賽道上，終點就在前面，拱門離我越來越近了。就在這樣的心智模擬中把一次又一次的長距離吞完。我依然記得跑完最長的32公里，那天是11/19，32公里的配速是5分30秒，平均心跳162。即使最後面的幾公里有點疲憊，但我跑的時候一步都沒有停下來，還用殘存的體力強迫自己加速，我克制著疲勞，在心裡想著，練習再怎麼痛苦都比賽事當天痛苦來得好，而且跑完我就可以享受一天的休息了。同時心裡也覺得很開心，自己居然能夠完成那麼長的距離，告訴自己，我進步了，一定會達成目標！

BUT！人生就是會有個BUT！！！-11/21晚上，我第二次確診COVID-19了。當下我的世界整個崩潰了！只覺得再三週，我就要站上戰場！怎麼可以這個時候確診！天啊我該怎麼辦之類的負面情緒整個佔滿我的心跟身體。因為第一次確診整整花了三個月體能才調養回來，當下，甚至連最差的念頭，可能我沒辦法跑的心理準備都有了。在我不知所措的時候，教練說了一句，沒有那麼糟。叫我看看兩天後恢復得如何。好像當頭棒喝，瞬間喚醒了我。是啊！或許真的沒有那麼糟，或許我只要好好休息還是有機會的！

確診後第四天，症狀明顯好轉後，我用身體可以接受的速度，嘗試跑了45分鐘，體感好像還可以。再隔一天決定嘗試更長的距離，用6分速跑了100分鐘，雖然明顯感受到心肺與確診前還是有落差，但至少我可以跑了，我開始跑了！不到三週的時間只要我好好的調養一定可以。之後的日子，我開始注重飲食，開始每天都喝補湯養身，拒絕油炸/辣以及任何一切會讓身體發炎的食物，只為了可以讓身體盡量回復到確診前的狀態。身體也一天一天逐漸好轉起來，只是心肺好像還需要時間回復。確診後的第一個長距離是24公里，其實這時候已經進入減量期了。老實說這個長距離我跑得非常不順利，中間停下來四次，以前的我，會受不了停下來通常都是非常非常喘，但這次居然是右大腿又酸又軟。照理來說，跑完32公里後已經減量，腿不應該出現在這樣狀況，難道是確診休了好幾天影響嗎。想不透的我，乾脆不想了，只想著要專注的放鬆。

終於到了賽前一週，跑完最後一個長距離後，大腿還是異常酸軟，這時候我終於察覺不對勁，驚覺這樣狀態我一定沒辦法完賽，不能這樣放著不管。我開始去看醫生，每天中午到公司樓下電療和照紅外線，晚上下班後再去中醫針灸，我不放過任何可能改善大腿狀況的方式，每天都期盼著醒來後腿可以感覺不再酸軟。隨著離賽事的時間越來越近，心裡越來越不安還伴隨著焦慮。我的按摩師傅跟我說：妳身體的不舒服，通常是妳一直去想它，然後就把不舒服的感覺給放大了，所以妳要試著放輕鬆。中醫師跟我說：只要妳站上起跑點前每天找我，我一定把妳治到好，不要擔心。我的好同事跟我說：妳最近真的太焦慮了，真的需要放輕鬆一點。我驚覺，怎麼大家都感受到我的焦慮了呢？我為什麼要那麼焦慮呢？反問了自己後，得到了答案。只剩兩天了。我再怎麼焦慮擔心都改變不了現況，不如好好休息。所以我決定放過自己，也放過我的腿，不再刻意去感受不舒服，睡醒只想著要吃什麼如何達到肝醣超補而已。

時間不知不覺推移到賽前一天。開始準備補給以及隔天的裝備，看著氣象預報的氣溫越來越低，我的心情也越來越穩定，想著不要出太陽，再冷或下雨我都可以接受。吃完最後一頓超補的晚餐後，手機設定了兩點五十分的鬧鐘，晚上九點正式躺平。當天晚上，應該是我整週睡得最好的一天了。醒來後，確認窗外的氣溫，心理想著，就是今天了！不過，還是不時的摸著我貼著貼布的大腿，心裡也帶著疑問，我真的沒問題嗎。整裝出發！抵達市政府和同學會合後，拆掉我腿上的貼布，獨自到外面熱身小跑。感受外面氣溫的同時，也感受我的大腿是否還有不適感。儘管大腿仍未完全康復，但幸運的是，不適感減少了許多，為了避免起跑後不適感加據，在熱身結束後我還是瘋狂塗抹鎮痛乳膏在我的大腿上。起跑了！前10公里先穩住觀察大腿的狀況，這是我自己內心的喊話。10公里後覺得狀況還可以，慢慢將配速往上加一點點。

吃補給、確認配速、觀察身體狀況、鼓勵自己，看似無聊的馬拉松，其實要留意的地方有很多。不知不覺就跑過了半程，準備迎接聽說很可怕的環東，在上橋前看到橋下有志工拿著兩瓶肌樂，我立刻衝過去指著兩條大腿，噴完後我與志工道謝，下一秒就準備踏上環東。上橋穩就好！不要快！再次與自己喊話。上了環東之後，發現好像沒有那麼可怕，除了上坡的那兩段，微微的掉速，其餘時間都控制在自己預期的配速中。不知不覺就戰勝了第一位傳說中的大魔王。接著就是迎戰第二位魔王，進入河濱！剛進河濱沒多久，呈現一個自我感覺良好的狀態，前面跑得好順好順，順到我以為就要這樣飛奔回終點了。結果34公里之後，開始感覺到雙腿怎麼越來越酸、越來越沉，看著手錶的配速越來越慢，想著我只要維持就好了。千萬不能停！！！絕對不能停下來！！看著河濱路段越來越多人用走的，我心裡在想，我也好想用走的，我怎麼在這邊跑步，腿好酸。

下一秒，我的腦中又閃過，四個月的訓練，不是為了今天來走路啊！我一定要跑進拱門！數學很差的我，這時候更是失去了計算能力，老實說，我不知道我還能不能破四。但我知道我不能停，停下來就真的沒機會了。看著身旁的人一直超我車，我還是盡量維持速度跑著。38公里之後，腿的疲勞又是進入了另一種可怕的階段。每1公里都好煎熬，心裡想著：奇怪，不是只剩5公里，怎麼感覺好長好長好長。配速又掉了10秒左右，到後面真的每公里都好想直接原地放棄。在想放棄與撐下去的念頭中僵持一段時間後，終於離開可怕的河濱轉進市區，這時候我已經不知道自己在跑什麼了，只知道可以前進都好，連拖帶跑拉著我的雙腿，手擺到最高那種，只想要雙腿能夠前進。在轉進北田前，看了一下手錶，四小時整，當下我的心都涼了。但還是不停用力的擺手、前進，跟自己喊話：我要進終點！！轉進北田後，抬頭看著北田的觀眾，心想，原來這就是臺北馬全馬的終點。我終於跑進來了。我真的一秒鐘都沒有停下來跑完了42.195公里，我真的很努力呢。好可惜我沒破四啊，忍不住帶著兩行淚，踩了腳下的計時器。

賽後看到教練也是忍不住爆哭。或許初馬就是要留點遺憾，下次才有更努力的動力吧。馬拉松真的很神奇，沒有踏進終點的前一刻，永遠不知道結果會如何。在這期間同時也會經歷了相信自己、懷疑自己以及與自己對話的各種過程，真的是要跑過一次才能夠體會到，也了解到自己的身體絕對比想像中更強大。謝謝這四個月孟儒教練的指導，讓我從第一堂課，5K測驗就爆掉，到現在可以跑完一場全馬，還要充當我的心靈導師緩解我的焦慮。謝謝跑班同學這一路訓練打氣還有帶跑，看著你們陸續破PB完賽，真的覺得身為你們的同學我好驕傲！看著你們每個人都又快又認真，我真的沒理由不努力。最後謝謝這陣子真的超級努力沒有放棄的自己！我很棒，真的。休息一陣子，我想，明年再戰。-結果 AllSport 還真的送我進終點在哭的醜照，只能說真的是很會挑。