賽事心得／台北馬拉松 不敢相信我居然跑完了！

Where are you? HereWhat time is it? NowWho are you? This moment如果沒有接觸跑步這件事,現在的我應該是另一個樣貌的人吧﹗跑步是治療一切的良藥,身體好了,心態好了,全世界都會給你讓路,參加很多場的路跑,從不運動的人,開始跑步,從追求成績到期待破PB,經過這些歷程,今年的台北馬拉松,頂著寒冷的12度,還好事先有準備雨衣抗寒,起跑後3公里身體才開始感覺暖和,以前跑步為了追求速度不是抽筋就是腹痛,這次每個水站都停下來喝水,全程沒有不舒服,維持均速跑,享受賽道,屏除腦中所有的垃圾雜念,專注當下。

2023-12-20 09:40