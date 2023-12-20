賽事心得／福岡国際馬拉松 人生第一次比這麼高規格賽事

人生第一次比這麼高規格賽事福岡国際マラソン2023 ，而且也是日本三大賽事之一 福岡 東京馬 琵琶湖現在跟大阪馬合併了。

為什麼會想要參與這場呢，主要是因為自己在7月份規劃要參加防府馬拉松賽事，可惜實力不夠不能報免抽資格，所以只能跟一般人抽籤，就這麼不巧的沒中籤，於是就看到12月3日還有這場福岡国際マラソン2023 可以報名，就趕快來處理了。

報名流程，跟以往不太一樣，需要自己寫email到大會報名福岡国際マラソン2023 不是所有人都可以報名的，他是有成績達標規定

【A グループ】

① マ ラ ソ ン 2 時間 27 分以内(申込者の記録上位 100 名程度)

② ハーフマラソン 1 時間 05 分以内(申込者の記録上位 5 名以内)

③ 30km ロードレース 1 時間 35 分以内(申込者の記録上位 5 名以内)

【B グループ】

① マ ラ ソ ン 2 時間 35 分以内(申込者の記録上位 400 名程度)

② ハーフマラソン 1 時間 10 分以内(申込者の記録上位 5 名以内)

③ 30km ロードレース 1 時間 45 分以内(申込者の記録上位 5 名以内)

以上資格才能報名參加。剛好我符合B標資格，於是我就在8月底左右寫信給大會，我要參加賽事，9月中大會也回信說我符合資格於是就這樣拿到了參賽資格。

10月份剛比完全運會馬拉松，接著這場其實訓練有點不足，就抱著練多少算多少的心態去參賽。這一次台灣選手不是只有我一位，還有來自桃園的代表最速工程師 張景敦也同來參加這場賽事。

到福岡就到了知名的大壕公園慢跑一下，一圈大概2公里左右，很適合跑間歇 也很適合LONG RUN相當不錯的地方。

福岡国際マラソン2023 這場賽事算奧運規格，所以只要LOGO超過他量的大小基本上都會被大會裁判貼上白貼，相當的嚴格。

到了比賽當天，自己策略就是前慢後快的節奏去跑，會報這場賽事的選手基本上一定都有225-230左右的水準，一鳴槍出發我跟張景敦躲在後頭跟著集團節奏走，整體路線相當的好跑，比起三月東京馬拉松相對的好跑，沒有太多的折返點，只有31.6375公里那個折返點，其餘我都覺得還可以。

這次成績當然不是很滿意，最後2:31:41 總排124位完賽，想想也對剛比完全運會又接著這場準備時間相當不夠。 離自己最佳也沒有相差太遠，都在正負一分鐘上下，算不錯了。

張景敦2:32:34 蔡政軒2:31:41

自己會繼續努力，明年三月會參加亞洲最速賽道首爾馬拉松，期許自己高標能以225看起低標227。