賽事心得／台北馬拉松 平凡的跑者進步很慢、但仍愛跑步

(表情管理也是跑者必修課)

又到了一年一度的臺北市馬作文大賽(大誤)。賽前近一個月人生第一次確診新冠肺炎，除了生病期間身體的不適以外，運動體能一開始也受到很大的影響，還好隨者時間慢慢恢復，賽前大約恢復到八成，至於是否完全恢復，也因為進入減量期，沒有進行強度課表就無從得知了。

天色未明，臺北市政府附近已是人聲鼎沸，在市府大樓內充滿者興奮和遲起彼落的招呼聲，無論是每週見面的跑團或久違的跑友，合照自拍總是少不了的，也不忘問一句：你今天要跑多少？我想跑315，這是我去年的答案也是今年的。相對於去年的沒把握，11月更新半馬PB：93分後，今年是有機會的(握拳)。

要選擇起跑加速跟上大會Pacer在環東、河濱上有人擋風，還是按照自己的步調前進，這一週在心中不斷演練各種劇本。隨者時間逐漸靠近6:30，全馬跑者開始往起跑區集結，在起跑區的氣氛很特別，大家蠢蠢欲動，但好像又要維持輕鬆心情，不斷聽到：今天輕鬆跑、都沒練、我只是來練習的，這些跑者話相信大家都『明白』的，槍響後就看誰還真的慢~慢~跑XD如天氣預報一樣，冷冷的氣溫搭配剛停的雨，成為今年臺北馬的開局，前面10K告訴自己心中的那杯水一定要忍住，要省著用。

315的官方配速列車從起跑就沒進入可視範圍，那就按照自己的步調：慢慢來，比較快。前10K嘗試跟了幾個小集團配速落在440～435之間，由於一直換車，反而自己的體感速度有點亂掉，一直要出力跟收力調整，直到12K後跟了一小團445～440之間的6人小集團才比較穩定。14K後進入北安路稍微提高配速在435左右，同時如氣象預報的東風吹來，所以開始找新的集團，因為上環東這段要避免獨推，免得心累。直到26K下環東高架，我就一直在跟上小集團、進水站集團散掉、再往前找集團的循環，配速維持440左右，心情緊繃，體感尚可。

離開環東，進入河濱路段，風勢減少，還有力氣，微幅加速，30K後跟預計目標還差了60秒，只能再提速，每K至少要削掉5秒才來得及，當下也沒看錶就是按照體感拼命往前。同時腦中想起徐國峰教練在「跑步不要聽」提到一個心態：「我們是戰士，在馬場上不要想者我還有幾K就可以逃離這場「戰場」；而是我還有幾K可以發揮、戰鬥」。於是抱著這樣的心態在身體肌肉還行的情況下，雖然痛苦，但我還是笑的出來。

此時已經沒有什麼集團可跟，就是雙腳持續跑動，把握每1K，享受比賽。38K尾段，終於要出水門，塔悠路到南京東路約莫1.5K，這段總是我痛苦指數最高的時候，因為此時賽道跑者都很零散，大家都如繃緊到極限的琴弦，一個閃失都可能全盤盡墨。想到肯亞長跑好手Lukas Wambua Muteti分享克服痛苦的方法：「再加速衝刺，用更痛苦去對抗痛苦」於是再提速。

(越痛苦時更要微笑)

39～41K配速大約425。最後1K就是開出去，經過一早就排隊的鳳梨酥名店，看著他們不解的表情，我也不明白為何會在這裡，此時身體已經進入無氧階段，左轉進入小巨蛋，熟悉的藍色跑道映入眼簾，終於，時鐘數字比去年少了一點，喜悅也更多一點，謝謝臺北馬、謝謝大家。

晶片時間前半：97:11 後半：96:40

勉強達成前慢後快

回顧過去三年的PB

2021臺北馬：3:20:55

2022臺北馬：3:17:59

2023臺北馬：3:13:48

我進步的幅度不大，但仍在往SUB3的路上，會花多久時間，不知道，只要大家都在馬場上，我就有勇氣繼續跑下去隨著臺北馬結束，緊接育兒超馬繼續跑，還好有老婆的幫忙，才能繼續跑，她才是我跑步的關鍵人物，萬分感謝。P.S: 這三年都是穿虎走系列參加賽事，為何不穿碳版鞋，之後再說。ASICS乾爹，我穿28.5cm，謝謝。#天生玩家#FAT42#虎走RP#Run Your Own Run