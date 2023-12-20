賽事心得／台北馬拉松 遇見更好的自己

Where are you? HereWhat time is it? NowWho are you? This moment如果沒有接觸跑步這件事，現在的我應該是另一個樣貌的人吧﹗跑步是治療一切的良藥，身體好了，心態好了，全世界都會給你讓路，參加很多場的路跑，從不運動的人，開始跑步，從追求成績到期待破PB，經過這些歷程，今年的台北馬拉松，頂著寒冷的12度，還好事先有準備雨衣抗寒，起跑後3公里身體才開始感覺暖和，以前跑步為了追求速度不是抽筋就是腹痛，這次每個水站都停下來喝水，全程沒有不舒服，維持均速跑，享受賽道，屏除腦中所有的垃圾雜念，專注當下。

對我來說最後到終點成績好不好，其實一點也不重要，能夠與朋友一起平安跑回終點才是無價，每天訓練過程中學習到的東西和快樂才是甜美、愉悅的，堅持是一種態度，為了夢想而揮灑的汗水和沿途期待跑回終點，心情交織的過程，才是最大且唯一的收穫。