賽事心得／台北馬拉松 連續六周全馬賽事完美結束

今年下半年突然不小心安排了連續六周的全馬賽事，有渣打馬、阿公店盃、高雄馬、烤雞馬、曾文馬、臺北馬，然後渣打馬跑了跟去年PB高雄馬差不多的成績，想說後續還有連環賽事，大概也頂多成績不會有太大的變化，結果高雄馬就跑了3:48:07的個人PB，所以就預估臺北馬那時候有機會拚一下，雖然沒有達成345的目標，不過還是讓PB往前了3:47:37，不過臺北馬最快樂的不是自己的PB，而是有機會跟各地跑友難得在臺北馬如此盛大的賽事相見歡，賽前賽後都有約聚餐，連起跑前在市府內也有賽前團拍，真是快樂又開心的一場完美的跑旅。

這場臺北馬賽前就有先跟喇賽群的跑友安排聚餐，出了北車先買個羅宋就趕快到聚餐地點[蛙喜廚房]跟新舊跑友相見歡，然後拿出一些見面禮給大家，聚餐完後就是大家一起拍合照賽前紀念一下，然後就去博覽會逛一下，不過四點後的博覽會已經接近尾聲大概就是參加一些活動拿贈品外再來就是去footland攤位買羊毛襪三雙還送袖套，剛好羊毛襪跟袖套變成我臺北馬出戰的重要裝備(臨時決定變換裝備)，然後回飯店休息又去附近吃點東西，準備第二天賽事到來。

第二天一早就先去附近的全家買杯熱咖啡(裝進我的環保杯)，然後去會場跟要跑初馬的仙女、小康會合寄物喝咖啡暖身，然後去市府地下室跟大家一起相見歡團拍，賽前團拍寒暄一番差不多時間就跟湯尼、仙女、小康到C區集合暖身準備起跑了，先是各組布條解除開始往前排隊，然後聽著會場的倒數聲就知道要準備出賽了，等待鳴槍的一刻開始往前邁進。

前面起跑到15K確實是跟著四周跑者的氛圍還有345列車後面一路衝，再來就開始漸漸保持自己的節奏，獨自在賽道往前推進，半馬左右上環東高架就感受到冷冽的逆風跟細雨的拍打，然後再下環東進河濱持續感受冷冷的天氣跟自己的鼻涕戰鬥，原來我袖套是這時候使用，中途有個穿和服好會跑的日本女生被她刷卡後我也追不上了，河濱路線到了38K左右出來又再繼續往前再轉彎前的最後一個補給站好好補充一下，轉彎後最後的2K跟著沿途的大砲跟路上加油的人一路開心進臺北田徑場終點，完賽個人成績有PB還蠻開心的，六周連馬還能在臺北馬有PB真是開心，也剛好小康在終點拱門旁跟回來的我打招呼，然後就跟仙女、小康、Raven、VV姊大家在北田聊天，也恭喜仙女、小康初馬順利完賽，然後我就去下一場的完賽聚餐。

再來的完賽餐[舒曼六號]，到餐廳門口就看到跑友良哥、嘟仔、CANDICE、每每，等初馬完賽的瑪莎、Beal到來就進入餐廳點餐開心聊，恭喜嘟仔、瑪莎、Beal初馬都順利完賽，嘟仔成績還很不錯，看起來在餐廳沒有什麼疲憊感，初馬這樣很厲害，希望明年也能再來臺北一趟歡樂的賽前賽後聚餐。