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賽事心得／台北馬拉松 第二次擔任全馬300配速員

運動筆記／ Krauser Young

這張大家都很認真一副今天就是要破三的臉我很喜歡XD，所以把他當成封面照片

2023年臺北馬拉松不意外的成為全馬300列車的配速員，這一次比較不一樣的是上一次可能更動的太臨時，我只有知道當天要穿什麼，然後就跟著配速車長跑就結束了(欸？這次是在確定成員後全程參與討論，車長就說無論我們資深資淺就互相配合，一定可以完成任務。 

當天我們Pacer團隊4點就集合了，拍照、宣達事情、車員間的任務分配、別Pacer布還有大氣球、稍微暖身一下等等，還有就是因為天氣太冷了一直不停的跑廁所= =，等到我們要就定位的時候發現A區超級多人沒有空間再暖身了，那就…這樣吧XD起跑後進5K脫掉雨衣以及把手套夾在褲子上，剩下的一切都很順利，前半程配速約4:13/K-4:14/K，目標是要在經過半程地墊的時候89分左右，不過可能是因為風真的很大，最後是以89分30秒通過，算是稍慢但還OK的時間。

重點在於後半程上環東高架的路上，一上去除了開始飄雨之外還差點被強風把我的帽子吹走…但我們依然要執行任務頂著風拉著氣球強勢的幫想要破三的跑者們破風，自認為比較擅長破風跟獨跑的我都覺得這風真的太消耗了，還蠻擔心接下來河堤段會不會有問題，這段配速掉到大約4:17/K到4:18/K之間，大概是打平破三的緊繃時間。 

進河堤後雖然不像高架橋那樣誇張，但風依然強勁，因為跑道比較狹窄我們車員們輪流領跑車長在中間指揮，此時其實已經注意到有很多跑者原本在環東高架超過我們逐漸地被我們追上來，因為我只能一直往前看並不知道後來他們怎麼樣了，希望他們有跟上車隊。出了水門到了最關鍵的點：40K。照我們之前討論的，40K時要看我們剩下的時間多少，如果計時器看到的是2小時49分XX秒，我們就得開出去不然會有時間壓力。

很不幸的我看到的是2:49:XX，就跟其他成員大喊：249!我們要開!於是車長就領頭帶我們衝出去然而跑者們大概也知道沒跟上可能破三的機會就比較小，所以不是超過我們就是跟在我們旁邊，路上大部分都是我在吶喊嘶吼咆嘯「抬頭挺胸看前面！」「加油欸！」「撐下去就要到了！」「撐一下就破三了！」「超過我們就破三了！」之類的，這些喊聲有時候會讓已經開始彌留的跑者回魂，讓他們在這最痛苦的南京東路2K要維持著高速之下堅持下去，能多帶一個跑者回來是一個，我記得在這路上還看到一個快要崩潰的跑者一直對自己喊：「我做得到！我一定做得到！」不知道他最後有沒有成功了。

最後我們在2:58:50的時候通過了終點，在終點攝影後面很多跑者來握手致意感謝我們他自己終於破三了，恭喜大家。感謝總教練鄭子健教練、教練群小廖教練波哥教練輝哥教練忠文教練，讓我們完成全馬三小時配速員這個重大任務，也感謝300列車的夥伴們我們做到了!附註：1.後來才知道我們有兩個人到40K時其實快爆了XD2.個人覺得這次去年還要艱辛，橋上的風真的太大影響了大家的配速...

這張應該是在明水路上

河堤路段

這張是第一個水站，我在招手說水站在左邊

近終點時，前面的皮卡丘好顯眼XD

台北馬拉松

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