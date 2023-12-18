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賽事心得／台北馬拉松 或許維持也是一種天賦

運動筆記／ 鄒宏傑(N大)

前言

每年跑台北馬拉松已被視為一年結束的例行性活動，從2018年第一次跑進sub250(2:48:36)之後一直嚮往可以跑進sub240，不過過了5年依舊是無法突破，或許是練的方式不對、狀況未到位…諸多原因，不管是什麼，有一點可以確認的是：我很會跑2:48:XX呀；不管是熱天氣的2019台北、有點濕冷的2023台北、普通冷的2018/2020台北，這四場都是248。或許維持就是我的天賦吧！

練習狀況

今天的練習比照去年都是從9月開始，約略15週的準備週期。然後9月前主要都是在重訓，用慢跑維持基本的心肺。照去年經驗是一個月後大概會回到4:00/k速跑tempo 16K左右的水準，但或許今年熱得比較久，大約只能用4:30/k左右跑tempo而已，期間參加了9/30的戀戀海洋馬：均速4:3X多、10/10的開廣50K均速4:30/k，直到10/21的遠東全馬才把均速拉到4:24/K左右。也就是到10月底我的tempo速度仍擣是無法跑到sub3的配速4:15/k。

時序進到11月終於天氣有稍微轉冷至20度初頭，好不容易才能跑一個4:00/k左右的tempo課表，也順利在11/19的新竹馬拉松成功sub3：成績2:53:59。而距離台北馬只剩一個月要大幅進步不是不可能，但有難度。新竹馬之後到台北馬期間的練習也沒起色，最快就某一次比較冷的天氣用3:56/k配速跑了16K左右，而最快的長間歇課表(2.5k)也只能頂多跑到3:45/k左右。整體來說今年的所有質量課表都跑得不怎麼樣，唯一值得說嘴的是15週的總跑量和去年倒是差不多。

比賽過程

其實比了這麼多次，我已經不去管要配多少速度，而是由體感決定，一開始衝出去覺得可以維持跑完的體感速度大概就是今天的配速了。前面幾k確認了一下最快就3:53-3:54無法再快，這也大概預測了今年頂多就245左右，當然還要考慮後段體力下滑，所以也許就sub250吧?過了30k確認了一下時間約2小時左右，看來今年有可能是248? 抱著這個想法繼續跑下去，雖然我很想來個爆氣加速回終點，搞不好還是有機會245? 不過身體不會騙我，想歸想，每K還是落在4:00上下，一不小心放太鬆還會掉到快4:10/k。剩最後2K時又確認了一次時間約2:40，哇! 這可不是開玩笑，還是要用點力加速呀! 我想看到248...就這樣以2:48:27(手按)，官方2:48:24吧!

結語

如果以後再也無法PB，你還會跑馬拉松嗎？我還是會繼續跑，畢竟跑PB真的不是想要就要，而跑步一開始也不是只為了追PB，跑步帶給了我人生很多正能量和啟發，很多其他事情：像工作、學習都可以利用跑馬訓練的精神。最重要的是：我的老婆可是我跑步才認識的呀! 因此，我要一直跑下去! END

台北馬拉松

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