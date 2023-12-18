訓練心得／UA_X運筆_疾速菁英訓練營 腳傷的心路歷程...

UA 臺北馬訓練營結訓了！回想這 10 週真的是過得超快的，才剛要跟大家熟起來馬上就要結訓了！還記得在開訓前一週，比完前一場賽事才剛破了半馬的 PB 1 : 46 後沒多久，不小心在訓練時過於高估自己的能力，跟了一台其他團的 5 分速超速列車；跑的時候還沒什麼感覺，一停下來便感到小腿附近一陣劇痛。心想慘了！出師不利！才剛要加入訓練營跟著更進階的課表破 PB ，瞬間直接幻滅 QQ ...一開始照 X 光其實沒看到什麼骨裂的情況，從發炎的位置還以為是單純脛後肌發炎，休息一段時間就會好。原想說怕加入訓練營後無法跟上大家的課表，反而成為拖油瓶，帶著愧疚的心情，與 UA 及運筆團隊告知後，幸好他們也願意讓我加入，沒有放棄我！

剛開始來到訓練營，腳走路還一拐一拐的，每一步都是舉步維艱滿痛的，那時候的我根本是廢物，除了做操暖身之外，只能在一旁看著大家跑課表；幸好有另一位因盲腸炎開刀而成為傷兵的阿正陪我，讓我不那麼愧疚。孟昕教練一看到我小腿的情況，馬上就剖析出可能是脛後肌撕裂以及可能的成因，而這些剛好都命中我的症狀，當下讓我佩服不已；原來他前一陣子曾經去日本頂尖田徑俱樂部 TWOLAPS 進修，有從那邊學習技術內容與訓練系統，有夠專業。後來幸好孟昕教練及智宇、羿熹助教額外教了我一些簡單的靜態運動平板支撐以及捲腹等等鍛鍊核心部位，不讓肌力在這段時間退化，而且還更進一步幫助到我們的跑姿，在跑步時更加穩定，以預防下一次的傷害。這也許也是教練為何在這 10 週的課表當中，一直以來強調的基本功，為我們一個一個檢查跑姿的原因。

從傷兵小組加入C組後的練習受傷的這段期間除了養傷也還練心，跑者一生當中一定會受過一種傷，而這也是我的第一次、也但願是唯一的一次了，看著其他同伴一次比一次進步，原來的傷兵阿正也都加入訓練了，就只剩我了，真的會心癢癢的一度樂觀覺得恢復到可以跟上一點大家的課表了，後來當然被孟昕教練制止，確保之後跑步不會有代償，更難矯正。很快地訓練營進入到後半，交錯長距離配速、間歇跑、長間歇等等，大家的訓練強度與距離也明顯提升，而我的月跑量還掛零，左腳跑起來仍舊感覺有點使不上力，恢復得比想像中慢，這其實讓我有點焦慮、掙扎是否要選擇放棄臺北馬了。後來我選擇再進一步尋求醫師的協助，是否可以讓我快點恢復，至少可以做點課表，跑多少是多少，而不是可能要全部放棄。後來透過超音波檢查就可以比較確定骨頭部分有點小受損，才會導致恢復期這麼久，於是便聽從醫生的建議打了葡萄糖先試試看療效，不過他是建議這段期間先全休。事後來看應該是有點幫助的，在打完針後一週，明顯可以更用力的踮腳尖，試跑之後順了滿多，終於有了希望，便開始嘗試在不痛的範圍內再增加一些距離及趟數，至少累積一些跑量，逐步去找回之前跑起來的感覺，而臺北馬當天就是看實際情況了！

謝謝孟昕教練的叮囑以及智宇、羿熹助教的鼓勵以及平常的帶練。

還有智宇助教的卡片～

最後，終於到了 12 / 17 臺北馬開賽的這一天，原本是預定最差狀況可能只跑 5 ~ 10 K，但從 UA 門市暖身跑到市府前起跑的狀況其實還不錯，不過照之前的訓練情況，還缺乏週間的訓練，就不打算完賽了。心想說不定雖然不能完賽還可以多跑拿一些補給，「沒跑好也要吃飽」啊！而且在中途的補給站，停下來可以檢視是否有異狀再決定是否跑下去。最後，以我的狀況跑了 21 K，速度落在 6 分速左右，2 小時 03 分完成，而未完成全馬的就留待我的傷痊癒之後再說吧！這段期間謝謝教練的叮囑，記住為何受傷的原因而不再犯，接下來就真的要先全休，讓傷趕快復原了，期待將來仍有機會上 UA 訓練營，希望復原後的我可以更加強大、再破 PB！

在半馬里程處以茲提醒未竟的目標，留待腳傷痊癒後再完成。