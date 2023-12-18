贊助台北馬15年 每步都算「樹」 富邦領跑 邁向綠色賽事

「二○二三台北馬拉松」，昨天於台北市政府前市民廣場開跑，富邦集團表示，台北馬拉松是台灣唯一獲得世界田徑總會「菁英標籤認證」的市區馬拉松，富邦金控自二○○九年起贊助台北馬拉松至今已長達十五年，並從二○二一年起推動Run For Green™計畫，參與跑者累積十八點六萬人次，超過五萬人次獲得領樹資格，持續積極領跑台北馬拉松邁向綠色賽事。

富邦金控董事長蔡明興表示，台北馬拉松是亞洲最早、最熱門的馬拉松賽事之一，自一九八六年首度舉辦以來，已成為台北市城市行銷及觀光宣傳的其中一項重要代表性活動，富邦金控很榮幸可以連續第十五年成為台北馬拉松長期支持夥伴。富邦金控今年亦首度提出從贊助金中提撥獎勵金的計畫，期待能透過富邦的拋磚引玉，吸引並鼓勵更多台灣好手投入台北馬拉松，進而提高國內競技水準，為台灣馬拉松開創新高峰。

富邦金控結合運動與永續，從二○二一年起推動Run For Green™倡議計畫，結合台北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑四十公里，富邦就為跑者種樹，期許五年內為台灣種下十萬棵樹。

富邦集團董事長蔡明忠是第十次參加台北馬半馬賽事，他表示跑者腳下的每一步都是汗水與努力的累積，現在跑者將不僅只是為健康而跑，也是為台灣環境而跑，每一步都算「樹」，每一步都更有意義。