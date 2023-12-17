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富邦集團董事長蔡明忠第10年參賽台北馬拉松路跑

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠第10次參加臺北馬拉松半馬賽事，順利完賽後，他也在Run For Green™領樹平台領取了一棵種植在台江國家公園的樹，並命名為「忠心綠蔭」。 圖／富邦金控提供
富邦集團董事長蔡明忠第10次參加臺北馬拉松半馬賽事，順利完賽後，他也在Run For Green™領樹平台領取了一棵種植在台江國家公園的樹，並命名為「忠心綠蔭」。 圖／富邦金控提供

「2023臺北馬拉松」今日於臺北市政府前市民廣場開跑！其中，富邦集團董事長蔡明忠更是第10次參加臺北馬半馬賽事，完賽後他也在Run For Green™領樹平台領取了一棵種植在台江國家公園的樹，並命名為「忠心綠蔭」。蔡明忠表示，跑者腳下的每一步都是汗水與努力的累積，現在跑者將不僅只是為健康而跑，也是為臺灣環境而跑，每一步都算「樹」，每一步都更有意義。

富邦金控董事長蔡明興表示，台北馬拉松是亞洲最早、最熱門的馬拉松賽事之一，自1986年首度舉辦以來，已成為臺北市城市行銷及觀光宣傳的其中一項重要代表性活動，富邦金控也是連續第15年支持臺北馬拉松，今年亦首度提出從贊助金中提撥獎勵金的計畫，期待能透過富邦的拋磚引玉吸引並鼓勵更多臺灣好手投入臺北馬拉松，進而提高國內競技水準，為台灣馬拉松開創新高峰。

臺北馬是臺灣唯一獲得世界田徑總會（WA）「菁英標籤認證」的市區馬拉松，富邦金控自2009年起贊助臺北馬拉松至今已長達15年，自富邦金控2021年起推動Run For Green™計畫以來，參與跑者累積18.6萬人次，超過5萬人次獲得領樹資格，可說持續積極領跑臺北馬拉松邁向綠色賽事。

富邦金控也率國內企業之先，創新結合運動與永續，自2021年起推動Run For Green™倡議計畫，結合臺北馬拉松等四大馬拉松及指定賽事，只要跑者累積跑40公里，富邦就為跑者種樹，期許五年內為臺灣種下10萬棵樹。

富邦金控也表示，於2021年賽事獲英國標準協會(BSI)頒發ISO 14067碳足跡盤查認證，創全球馬拉松首例，並設定逐年減碳3%目標。

田徑 台北馬拉松

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