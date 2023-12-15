訓練心得／UA_X運筆_疾速菁英訓練營 10周訓練順利完訓

從參加訓練營至今，在UA訓練營的賴孟昕教練及黃羿熹、楊智宇兩位助教的指導下，10周的團練課程讓我對於跑步的動作有了更深一層的認識，在參加之前，我就對於自己的基本動作有許多困惑跟迷惘的地方，因為從影片上看自己跑步的動作，就好像是坐著在跑，一直希望能夠做正確的調整，而不是傻傻的照課表進行訓練而已，剛好有幸加入這個訓練營，孟昕教練重視基本動作及骨盆的調整，讓我獲益匪淺。

孟昕教練安排的訓練並不輕鬆，10周訓練下來，10、11月的跑量都超過300公里。平日的自主長距離節奏跑、間歇及輕鬆跑只要將成果上傳，教練就會依數據進行分析，並提出建議，另每週六的團練則是不同距離的間歇跑組合，團練的課表加上熱身及緩和跑，大約落在12公里左右，每週團練開始前，除了熱身伸展之外，都要先進行骨盆的穩定動作其基本跑步動作的調整（由三位教練仔細的調整每一位學員的動作跟姿勢），而在進行間歇課表時，孟昕教練及阿熹教練（B組教練黃奕熹）也會不時地提醒動作是不是有變形或是要注意的地方，跑完之後還有體能循環的訓練，包括了登山者跑、開合跳，弓步交叉跳、深蹲等等來加強跑者的肌力。

也是在這個訓練營才知道「動力鏈」的觀念：跑步是一連串的動作組合成，整體的發力、擺手、骨盆的穩定、抬腿落地的方式都有互相關聯，好的跑步姿勢除了提高效率之外，也避免動作的不協調造成肌肉代償。我在12月初的巔峰期有一次訓練時跑不到10 K突然覺得右腳刺痛，經過到教練建議的物理治療所同時按摩左右腳後，不但原先擔心是拉傷的疼痛感立即有改善之外，本來覺得總是恢復不了的肌肉緊繃也迎刃而解，果然是術業有專攻。在上週（最後一次）團練的時候，聽到教練說了一句「上半身姿勢有比較好了」，心裡非常高興，跑姿的調整總算是略有成效（雖然右腳的腳踝還是有些隱隱作痛），課程結束後除了孟昕教練針對台北馬拉松的注意事項再次提醒，還收到阿熹教練貼心的祝福卡片，為訓練營十周的團練課程畫下圓滿的句點。

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