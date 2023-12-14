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ADA台北慈善聖誕路跑 募集252萬善款

運動筆記／ 創意實踐家

台北市建築世代會主辦的「ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑」為全臺最盛大的公益慈善路跑，今年正式邁入第11屆，活動總計2,523名跑者參與，跑者報名費加上企業響應捐贈共募集約252萬3000元，將全數捐贈台東「孩子的書屋」以及三峽「小草書屋」，透過運動的同時，為社會弱勢族群建構愛心之橋，傳遞正能量。

挑戰組12公里與休閒組５公里於今（9）日下午２點陸續從臺北市大佳河濱公園起跑，此次「ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑」除了展現台北市建築世代會在慈善事業上的承諾外，在今年的路跑活動中也特別注入了更多豐富的元素，像是豐富的摸彩大獎外，現場的「聖誕造型獎活動」更是一大亮點，許多跑者紛紛穿上獨特的聖誕主題跑步裝備，為賽道增色不少，也為聖誕佳節增添歡樂氛圍。　　

「ADA台北市建築世代會慈善聖誕路跑」主辦單位台北市建築世代會對於回饋社會不遺餘力，長期積極投入慈善公益，台北市建築世代會柯啟新會長致詞表示：「建築世代會一直以來都將參與社會慈善視為我們的責任與榮幸，期盼透過這場慈善聖誕路跑，能集結更多的愛心，讓每一個參與者熱情融入到這個活動中，為社會弱勢盡一份心力。」　　

台北市建築世代會郭濟綱慈善主委說：「活動得以如此成功，特別要感謝贊助商提供許多豐富的禮物以及合作夥伴的大力支持，廣大社會各界的熱心參與，才讓這場慈善公益路跑得以不斷茁壯與成長。」

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