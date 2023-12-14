賽事心得／板橋馬拉松 做你害怕的事、害怕必然消失

照片：尋寶網 這次半馬竟然可以努力的笑一個．．是否沒用力跑？這次終於有感一點一滴找回自己的信心中。

記得以前常跟朋友開玩笑說，我是全馬體質…對於有氧耐力不錯的我 （自己說..配速比全馬稍慢速度p430我可以跑很長的Long Run但跑Tempo在p400 可能心率很快達到臨界值。首要的除了調整訓練內容外，更重要是調整自己心態，畢竟困住你的通常是你的心，不是你的身體。先告訴自己別害怕tempo跑四分整、三分尾的速度，並且好好習慣它。

照片：不知道誰拍的。畢竟對比以前的我…2020長榮半馬身為全馬體質的我，一旁朋友都很愜意 然後我是臉色慘白。#先勇敢

1-5km.

起跑時陰天也飄一點雨 但20度沒多冷也不太熱出發時試著先跟上第一集團配速p350/353雖大約是我的10k配速 但也跟自己說：「試著勇敢一點，先跟上好嗎！」呼吸雖稍快 但還算可以掌握因此前面3-4公里選擇盡力咬住。

照片: 尋寶網。很努力的跟前方的鄭豪教練的車．．．可是跟不上 哈哈#跟跑可恥但有用。

5-10km.

為了調整呼吸 緩和降速到p400/405沒多久聽到有穩定腳步聲也超過我還在糾結是否跟車～（ 後方背心印著大腳ㄚ 曉東在調整自己呼吸後 選擇跟上並打聲招呼「不好意思～我跟跑後面一下🥲」如同跑界的一句話：「跟跑可恥但有用」而且一起跑比較不無聊說真的很感謝這位曉東哥🥺#心流

10k-15km.

回程折返時，示意曉東共跑 換我前方擋風發現他有小掉速，我也稍減速曉東哥說：「沒關係～不用等我～你繼續跑」🐒：好的～好的

如同平常很喜歡獨跑Tempo，課表很快進入如同心流狀態，專注跑步當下，好好享受那痛苦又有點亢奮般對自己說：「呼吸還好吧？」- 好像沒有想像的喘「腿會痠嗎？」- 好像沒有特別的累。當下沒刻意看錶與確認配速，只想著給身體與心理帶領著我前進。此刻的我雖然心態平靜也很清晰，雖然時間有點慢但也很放鬆。#堅持

15-21km.

在回程的一路上跟自己提醒著「今天狀況比想像的好，所以要好毫不保留的努力呀～」

照片: Strava紀錄資訊

很努力前面盡力跟，後面放鬆跑，最後不保留的跑完。當然少不了自己對自己murmur：誒誒 張🐒「呼吸還好嗎？腿會痠嗎？」「靠～有逆風開始微熱，前後都沒人好無聊🫠」「真的好神奇 這配速可以跑到15公里」「正努力跑全馬的朋友 應該沒有ㄎㄧㄤ掉吧！？」「等等要吃什麼早餐？」

想著前面遇到跑全馬的耕跑世忠哥提醒我在總8要好好加油～後半段也陸續超過了不少跑者，但我其實沒有特別計算😅在20km看著手錶，很快的自己心算一下（跑者在跑步當下 真的心算會變超好的😂😂）這配速有機會跑進84分台本來想偷偷掉速的又對自己生氣😤😤「努力啊～張🐒～不要偷偷掉速！」。

最後200公尺！！才意識到手錶時間來到1:24:5x，但還是努力咬牙衝刺～到終點時雖然高興大破半馬成績，但還是有點懊惱，該早點加速，很可惜沒有84分台#給努力的自己。

面對自己以往最恐懼的10公里與半馬比賽，真的很意外又高興的在11月都突破了🎉🥳。只想說長跑真的很難，而破PB只是一個過程。我想如同《強風吹拂》提到「跑步這件事 最終會以更美妙的姿態回到我們身邊的」 😍

11/26板橋馬拉松半馬 1:25:43 （PB）總五

原2020長榮半馬 1:28:12(這場碰到美津濃接力.高雄馬拉松~感謝高手沒來 才能上凸台)

註11月份在一次跑課表想說自測時破PB11/16 10k 38:55 (25lap) @逢甲大學 （原39:30）

照片：國宇 感謝國宇.煒杰.小高讓我跟跑幫擋風🥺