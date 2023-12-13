賽事心得／故宮南院馬拉松 天氣晴朗、熱到有點崩潰

2023年最後一場半馬賽事，給了故宮南院！然而，11月因為確診而中斷了將近一個月的訓練，雖然中間有幾次想試著慢跑，卻都提不起勁來，覺得怎樣跑都不對勁，呼吸不順，全身僵硬，怎麼跑怎麼累。還跟秀樹說：我好像不喜歡跑步惹，教練開的課表也都自動打折。直到賽前趕緊去看新冠後遺症，調理一下身體，精神才慢慢恢復!雖然教練賽前曾跟我說，以前練的都是底子，要我不用擔心，跑跑走走也沒關係，但我還是幾度想棄賽，直到賽前試著跑完10公里課表後，才覺得自己也許跑得完，最重要的，12月身體恢復去上課的時候，教練要我們跑（ㄅ一）間歇，雖然最後跳了一趟車，但內心其實有恢復一點信心。

賽事當天，嘉義一如往常很晴朗，跟去年相比又更熱了一點，一開始準備要起跑時，黃阿瑪不斷說著：等下我就跟著你慢慢跑，然後一鳴槍，他就咻地往前衝，我只好在後面喊著，你不用等我！（果然不出所料，頭也不回地往前跑）林秀樹賽前千叮嚀萬交代要我用7:30的配速跑，但我一開始還是為了跟緊黃阿瑪而暴衝，看了手錶出現6開頭趕緊馬上降速，之後一直維持在7:00配速左右，心想這個速度還算平順，加上爬上蒜頭大橋還可以不用當步兵，而且還精神奕奕。

內心這時還竊喜著，我今天應該至少可以7:00配速完賽!雖然已經有預期回程還要再爬一次蒜頭大橋，但沒想到回程時太陽更大，熱到有點崩潰，結果就是大降速，加上遇到二次紅燈，在等待綠燈的時間，同時好像就把我跑步的心給消磨殆盡了。所以原本在最後一個補給站吃了能量膠，想要衝一波的我，在最後的三公里就變成且跑且走，想想好像有點浪費了能量膠！直到終點前攝影師大喊剩下200公尺啦，我才又卯起來衝，然後就在終點前不遠處看到黃額娘大喊加油，一時腎上腺素上升，就直接往終點衝過去。

最後以個人成績2:30:54完賽啦！

依然感謝秀樹、偉翔教練、跑班夥伴們，以及攝影師們賜照!故宮三寶，也拿了二寶，耶。