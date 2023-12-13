賽前情報／喵喵問個痛－2023台北馬配速計算機

嗨嗨嗨，我是Vita aka 貓女姐姐，踏入越野跟三鐵之後開始有人叫我喵喵。好久不見。接連轟炸的生活讓我接近體無完膚，在健康與生活的持續調節中台北馬居然就又這麼到了！（封面照是我跟我的又神又正的網頁工程師豪豪在2022年在日月潭環湖馬拉松的配速照。）

直接上結論，可愛與實用兼具的台北馬拉松配速計算機來了！網址超級好記：https://catvv.tw，有跑#2023台北馬拉松的必須要用！這次的版本除了從2019分享的excel版本就有的台北馬地形配速調整，更加入能夠自訂水站及水站停留時間的水杯設計，希望能更加幫助到各位跑友精準補給配速計時。本文寫於2023/12/12，而後會依照網站更新也跟著更新。

差點倒下的部分（拍攝：清冰@龍虎鳳越野）

翻找我分享在運筆的網誌，我的標題就都一直是「問痛」。打從剛開始運動的時候，就已經把這兩個字當作我運動分享的別稱。於是最後決定網站的名稱就是「喵喵問個痛」。目前全馬配速已經完成，半馬還有些細節要更新，印製配速手環的部分也會在這幾天完成，網站有些細節也會慢慢再調整。雖然還不完美，但想要邀請大家一起看著這隻鯨魚喵長大～在此要超級感謝我的超強網頁工程師夥伴豪豪，今年思考許久還是決定要來好好地做出心目中理想的網頁，跌跌撞撞最後找到了去年的日月潭環湖馬拉松PACER夥伴，除了有多場全馬賽事經驗，他同時也是運動筆記的配速團隊成員。因為他的一句「只要你畫得出來我基本上都做得出來」，帥氣到不行的話，我也終於在長大後第一次嘗試了網頁的視覺設計。（上次做網頁都是高中比賽惹）在每次討論中都能感受到他的細心跟貼心，也因為有他的各種專業建議及調整，最後這個網頁超級可愛，也希望各位朋友可以覺得超級實用。無論看幾次都覺得天啊真的超級無敵爆炸可愛！！！至於為什麼是鯨魚喵，網頁裡面有解釋這邊就不多說啦:P

2019就開始問痛的部分，岡山馬那篇現在回去看還是覺得自己怎麼寫得出來XD

【配速計算機使用方式】

STEP0：進入喵喵問個痛網站，下滑進入台北馬拉松配速計算機

STEP1：選擇全馬／半馬

STEP2：輸入預計完賽時間、以及預計停站秒數＞GO！

STEP3：接下來會先跑出初步的時間表，請依照自己預計停留的水站，點按水杯滿杯或空杯，規劃專屬於自己的配速策略！

STEP4：印製配速手環（預計這兩天會更新上線）

別忘了點選水杯設定停站唷！

除此之外，裡面目前建構完成的還有「說說配速計算機」，把配速計算機的使用脈絡說明清楚；「博覽會特推優惠」，這兩天會更新完畢，屆時歡迎帶著手環去博覽會找我的好朋友們玩；「關於喵喵問個痛」則說明這個網站的來由跟特點還有我本人（？）；「請喵喵喝珍奶」的話是可愛的乾爹乾媽加速器的部分（大笑）。下面的幾項我跟工程師豪豪會繼續努力。目前非常直覺的使用方式加上可愛的視覺，我不管看幾次都覺得實在是太喜歡太喜歡了！這句話真的可以講一百次！還不知道最後這隻鯨魚喵會長成什麼模樣，但後續希望#渣打馬 還有一些備賽的小撇步也可以慢慢更新上去。總之希望能夠跟有緣份的你妳一起前進一起長大。（當然一起癱軟也是沒問題的）

【台北馬拉松備賽小提醒】

按照目前的天氣預報，當天可能是冷冷小飄雨，但在賽事之前的起伏溫度加上減量期容易什麼毛病都跑出來，請注意保暖跟健康，不然不小心感冒就浪費了這個適合破批逼的好天氣啦！倒數幾天該減量減量該超補超補，重點是倒數三天提升碳水化合物在總熱量攝取中的比例，不是亂七八糟吃唷！（但有益心理健康的食物可以酌量攝取XD）賽事前一天跟當天早餐記得沒吃過的不要吃、沒用過的不要用，可以在跑衣外面套自己不要的衣服或輕便雨衣並於起跑後丟在垃圾桶或補給站，訓練量不足可能會爆掉的（例如忙到沒時間訓練的我），可穿著跑步腰帶並於起跑後將風衣收納好，後面不幸爆掉還有保暖衣物穿。衣物的選擇上，我個人會穿著無袖跑衣之類的並使用袖套，比較怕冷的朋友可以選擇跑步手套，新手朋友也可選擇壓縮褲或小腿套幫助血液回流提升續航力，無論穿什麼，重點是賽事前一定要先測試過，另外為了避免被大砲拍到眼神死（南京東路上面滿滿的大砲），無論有沒有下雨，一副讚讚的太陽眼鏡都還是需要的啦～

Windy目前的氣象預測

最後，預祝各位朋友在賽事獲得佳績！

有任何建議都歡迎到IG找我：https://www.instagram.com/memoryflying/

博覽會也歡迎到323攤位拍打餵食🫶

願大家都能擁抱屬於自己的力量。