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2023第五屆故宮南院馬拉松 超過3000多名跑者熱血開跑

運動筆記／ Chia-Shuan Lin

2023故宮南院馬拉松於12月10日在故宮南院熱鬧登場，完賽獎牌是故宮的人氣國寶「毛公鼎」造型，外型獨特吸睛。與前兩屆獎牌「翠玉白菜」、「肉形石」組合成完整的故宮三寶，跑者直呼：太讚啦！

大會邀請故宮南院 黃永泰副院長、余佩瑾副院長、翁章梁縣長、葉哲良副主委以及立瑞畜產董事長王雅慧一同鳴槍起跑，故宮南院 黃永泰副院長也特別祝福跑者：今日都能挑戰成功，跑出健康、跑出快樂！

每年故宮都提供多種文創商品做為摸彩獎項給選手鼓勵。選手們參與路跑活動之餘，也可以憑號碼布免費入館參觀，將文化與運動完美的跨領域整合。

本次故宮馬拉松分為四組，全馬組(42K)、半馬組(21K)、挑戰組(12K)、樂活組(3K)。由樂活資訊提供報名與晶片計時的服務。路線從故宮南院北側園區慶典花園出發，繞行故宮南院一圈，途經電視劇的「用九柑仔店」、苦楝樹綠色隧道道及溪南風鈴木花道，跑者走過路過可以好好欣賞故宮南院與嘉義村落風光之美。恭賀本次故宮馬拉松 全馬組(42K) 林慶松 勇奪男子組第一名、陳書瑜 勇奪女子組第一名。此外，恭喜年紀最大的80歲跑者 楊國元 與年紀最小的1歲跑者 王采璿 完賽，值得給予運動家的精神讚揚！

今年活動已圓滿落幕，未來，故宮南院、台灣路跑賽會服務協會、樂活資訊服務(股)公司 也將持續辦理優質賽事，吸引更多遊客前往故宮南院旅遊，帶動嘉義觀光產業，提升運動經濟的效益和地方產值。

馬拉松 台北故宮

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