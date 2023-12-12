2023第五屆故宮南院馬拉松 超過3000多名跑者熱血開跑

猶記得，2022台北馬剛剛完成初半馬的狼狽，最後一段破2配速員的吶喊、沿路上氣不接下氣的痛苦、終點抵達後大抽筋，入坑跑步後常耳聞人家的沒練是偷練，但我的沒練是從來沒有好好的訓練。轉眼2023的台北馬報名又來了! 在一群追火車高手朋友們煽動下，傻傻的完成了全馬的報名。而手刀幫我報名的隊友，不久預告壞消息將要出差飛會沒空陪我練跑，面對另一半的背叛?!身受打擊的我，就在那時，看到了一絲曙光－UNDER ARMOUR TAIWAN (星裕國際) 與 運動筆記共同舉辦的〈UNDER ARMOUR X運筆 疾速•菁英 突破PB訓練營〉 跑者徵選中！

2023-12-12 09:40